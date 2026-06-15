ドイツ発ベアフットシューズブランド「GROUNDIES（グラウンディーズ）」、国内本格販売スタート

株式会社ストライド

近年、日本国内でも「足本来の機能を取り戻す」というベアフットシューズへの関心が、健康志向の高い層を中心に高まっています。一方で、既存のベアフットシューズの多くはスポーツ・アウトドア用途に特化しており、ビジネスシーンや日常のカジュアルウェアに合わせられる選択肢は限られていました。

こうしたなか、株式会社ストライド（本社：東京都中央区）は、ファッションとして成立するベアフットシューズブランド「GROUNDIES（グラウンディーズ）」の国内本格販売を、2026年6月12日（金）より開始いたしました。世界150カ国以上で愛用されるGROUNDIESは、オックスフォードシューズやローファーといった定番フォルムを"素足感覚"で再構築し、シティライフを送るすべての人に新しい選択肢を提供します。

GROUNDIESについて

GROUNDIESは2019年、ドイツのフライブルク地方で誕生したベアフットシューズブランドです。

「自然な歩行が持つ多くの利点を、モダンなデザインと高品質で融合させる」という創業以来の哲学のもと、現在では世界150カ国以上で愛用されています。

ブランドのフィロソフィーは「Stay grounded（地に足をつけて、一歩ずつ）」。身体が本来できることをできる状態にあるとき、人はより健康で、よりバランスのとれた状態になるという信念に基づき、足本来の機能を引き出すシューズを開発し続けています。

テクノロジーとこだわり

独自開発した「TrueSense(R)（トゥルーセンス）」アウトソール

ベアフットシューズに求められる「薄さ」「軽さ」「柔軟性」。加えて、ヨーロッパの硬い路面にも負けない「耐久性」。これらを両立させるために独自開発したのが「TrueSense(R)」アウトソールです。軽量なTPU素材を採用することで、一般的なスニーカーで使われるPVCソールの約6倍の耐摩耗性を獲得。さらに、素材の一部にはリサイクル素材を使用し環境への配慮も忘れていません。

2つのフィットバリエーション

すべての人に最適なフィットを提供するため、足や好みに合わせて選べる2つのラストを用意しています。その中でも、足指を真に解放する究極のベアフットと言えるのが、「Barefoot+（ベアフットプラス）」ラストです。解剖学に基づいた扇状に広がる設計は単に幅を広げただけではなく、足の指一本一本が自由に動き大地を掴む感覚を与えます。

一足一足、丁寧な手仕事で製造

すべてのプロダクトはドイツの厳格な品質基準と、細部まで行き届いたデザイン哲学から生まれています。ラインナップの基礎となるレザーは、ヨーロッパ内で調達されたプレミアムなものだけを厳選。本物ならではの風合いと、長く愛用できる耐久性を実現しています。そして、そのマテリアルは、ポルトガルやベトナムの伝統的な靴工場で一足一足丁寧な手仕事でベアフットシューズに仕上げられます。

26SSコレクション（一部抜粋）

Palermo+（パレルモプラス）

Palermo+は、伝統的な品格と身体本来のポテンシャルを引き出す機能性を両立させた一足。柔らかなナッパレザーは履いた瞬間から足に馴染み、軽快なフットワークを支えます。

メンズのみ

価格: \25,000 (+tax)

カラー: black

ラスト: BAREFOOT+

Cricket+（クリケットプラス）

しなやかさを極めた、時代を超えるデザインの

Cricket+は、不朽のモカシンスタイルとTrueSense(R)テクノロジーが融合した一足です。本格的な佇まいを保ちながら、卓越した柔軟性とゼロドロップ設計が、自然で軽やかな歩みを叶えます。

ユニセックス

価格: \25,000 (+tax)

カラー: beige, khaki

ラスト: BAREFOOT+

発売: 7月発売予定

Brisbane（ブリスベン）

Brisbaneは、伝統的なコインローファーのシルエットに、TrueSense(R)テクノロジーを融合させた一足です。すっきりとした佇まいと、柔軟なゼロドロップソール。動きを妨げないしなやかな履き心地が、一歩ごとに足元から解放感を届けます。

ユニセックス

価格: \24,000 (+tax)

カラー: black, chocolate

ラスト: BAREFOOT

発売: 7月発売予定

発売情報

発売日: 2026年6月12日（金）

取扱店: 全国のGROUNDIES取扱店, GROUNDIES 公式オンラインストア

公式オンラインストア: http://groundies.jp/

公式Instagram: @groundiesjp