ペアーズが「渋谷で同郷の異性と偶然出会って恋に落ちる確率」を検証する、“偶然の出会い実験ステーション”を開設

株式会社エウレカ

恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs（ペアーズ）」を運営する株式会社エウレカ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本竜馬、以下 ペアーズ）は、2026年6月19日の「ロマンスの日」にあわせて「渋谷で偶然出身地が同じ人と出会って恋に落ちる確率」を検証する「偶然の出会い実験ステーション」を渋谷マークシティ前に期間限定で開設し、アンケートに回答いただく先着200名さまに「ペアーズ “偶然の出会い確率” Tシャツ」を提供します。

ペアーズは、確率計算を得意とする東大卒芸人・藤本淳史さん協力のもと、「パンをくわえて走る子と曲がり角でぶつかる確率」「『30歳でお互いフリーだったら結婚しよう』が成立する確率」などの、多くの人が “ロマンスの始まり” として期待しがちな「偶然の出会い13シチュエーション」を独自に作成して、それぞれの“偶然の出会い確率”を真剣に算出しました。これを、一般社団法人日本ロマンチスト協会が「ロ（6）マンティ（1）ック（9）」の語呂合わせから6月19日に制定した「ロマンスの日」にあわせて、渋谷駅周辺の半径500m圏に点在する屋外広告12箇所に、計算結果を公開します※1。

※1 一部の屋外広告は、6月15日に先行公開します。

あわせて、6月19、20日の2日間限定で渋谷マークシティ前に開設する「偶然の出会い実験ステーション」では、残る1シチュエーションの「都心（渋谷）で偶然出身地が同じ人と出会って恋に落ちる確率」の実証実験を行います。同ステーションでは「偶然の出会いに関するアンケート」に回答いただいた方に先着で、実証実験に用いる「ペアーズ “偶然の出会い確率” Tシャツ」を両日100名の計200名にプレゼントします。なお、この実証実験の結果はイベント終了後の6月下旬に公表します。

「あるある！」な運命の出会いってどんな確率？ ペアーズが東大卒芸人・藤本淳史さんと検証してみた、偶然の出会い13選

ペアーズが2026年4月に実施した「真剣な恋愛・出会い方に関する実態調査」では、真剣な交際を望む若者の約9割（87.6%）が「偶然・自然な出会い」を志向しており、「その出会いが実際に起こるか」という可能性についても約7割（66.6%）が一定の期待を寄せる“偶然待ち”の状態が明らかになりました。一方で、期待する理想的な偶然・自然な出会いを直近半年で経験していない人は約9割（88.1%）にのぼり、期待と現実のギャップも浮かび上がっています※2。

※2 詳細は「「若者の恋愛離れ」の実態は“令和の偶然待ち”、ペアーズ「真剣な恋愛・出会い方に関する実態調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000005528.html)」をご覧ください。

ペアーズはこの調査を受けて、「偶然・自然な出会い」が実際のところどのような確率で起こりうるのか、期待して実際にその出会いに遭遇しうるのか、確率計算を得意とする東大卒芸人・藤本淳史さんに推計協力を依頼しました。独自アンケートで「憧れる理想の運命の出会い」について選択式で尋ね、上位の人気を集めた出会いの場面を中心に「偶然の出会い13シチュエーション」を作成。藤本さんに“偶然の出会い確率”を、各シチュエーションごとに計算していただきました。

“偶然の出会い確率”を計算した、偶然の出会い13シチュエーション

1.都心で偶然出身地が同じ人と出会って恋に落ちる確率

2.昔好きだった同級生から久しぶりに「会いたい」と連絡が来る確率

3.「30歳でお互いフリーだったら結婚しよう」が成立する確率

4.3対3の合コンで超タイプの人と出会える確率

5.「いい人いないかな～」友達の友達にちょうどいい人がいる確率

6.毎朝同じコンビニのレジに並ぶあなたと恋人になる確率

7.「今日のセトリ（セットリスト）、良すぎません？」と盛り上がって恋が始まる確率

8.酔った勢いで連絡先をもらった相手から後日メッセージがきて恋に発展する確率

9.友達だと思ってた人のスマイルに打ち抜かれて恋がはじまる確率

10.「もうお前ら付き合っちゃえよ！」が本当に実現する確率

11.パンをくわえて走る子と曲がり角でぶつかる確率

12.髪についた芋けんぴを食べられて恋に落ちる確率

13.「急に降ってきましたね。」と雨に濡れた異性と二人で雨宿りする確率

例えば、今回「偶然の出会い実験ステーション」で検証する「都心で偶然出身地が同じ人と出会って恋に落ちる確率」は、藤本さんがロマンスのきっかけを4つの要素に分解。「１.渋谷の街で1対1で言葉を交わす新たな恋愛対象の数」「２.日本の市区町村数」「３.恋愛対象かつ同世代である確率」「４.お互いが好みのタイプである確率」の数値をそれぞれ収集・算出してかけ合わせ、“偶然の出会い確率”はわずか1/26,059（0.0038%）にとどまる計算結果になりました。

ペアーズは藤本さん協力のもと、“偶然の出会い確率”を13シチュエーションすべてで詳細に算出。渋谷駅周辺の半径500m圏に点在する12箇所の屋外広告に、算出した確率と算定根拠となる構成要素の説明を掲載しています。このうち「『30歳でお互いフリーだったら結婚しよう』が成立する確率」「パンをくわえて走る子と曲がり角でぶつかる確率」「髪についた芋けんぴを食べられて恋に落ちる確率」については、“偶然の出会い確率”と構成要素を先行して本プレスリリースで公開。残る“偶然の出会い確率”が気になる方は、渋谷を散策してぜひ見つけてくださいね。

ペアーズは「出会いにも、意思を。」を新たなキーフレーズとして、このような“偶然の出会い確率”の低い「偶然・自然な出会い」を強く期待する“令和の偶然待ち”から一歩踏み出し、意思を持って新しい出会いと向き合い、新たな繋がりを実現しようと頑張る人を応援します。

東大卒芸人・藤本淳史さんのコメント

Q1：少女漫画のような運命の出会いもありましたが、今回確率計算をしてみてどのような結果が出ましたか？

確かに今回取り扱った出会いのケースは、「パンをくわえて走る女の子と曲がり角でぶつかる」とか、「友だちだと思ってた人のスマイルに撃ち抜かれるとか」、どれも少女漫画に出てきそうで最初はすごいワクワクしていました。しかし、本気で計算をしてみると、多くのケースでちょっと残酷な数字が出てしまいました。ロマンチックな出会いを目指し続けることは、ほとんど当たらないギャンブルをいつまでも続けることなのかもしれません。

Q2：計算過程について、どのように算出しましたか？

平均値などのデータが公表されていたりしているものについては適切な数値を選んで使用していますが、どの計算にどの数値を当てはめるかは大変でした。パンをくわえて走る人の割合なんてデータはどこにもないわけなので、寝坊や遅刻の発生割合、平均通勤通学時間、出会いがしらの事故の割合などを駆使して計算しました。計算過程を見ると、まさか運命の出会いのことだとはわからないんじゃないかと思います。

Q3：藤本さんが理想とする偶然の出会いはどういうものですか？

書店で同じ本に手を伸ばして「あっ……」という出会いにはずっと憧れていました。でも、数学や物理の本に手を伸ばしても、そんな出会いは訪れませんでした。手を伸ばす本棚からしっかり選ばないといけないのだとわかりました。

Q4：確率を踏まえて、みなさんへコメントをお願いします。

計算して分かったのは、確率の計算式の中で唯一、自分の行動だけは自分で変えられるということです！ パンをくわえて走る女の子とぶつかるのではなく、自分がパンをくわえて走り続けることで確率は上がります。確率が低いとあきらめるのではなく、確率を1％でもあげるために自分から動くことが大切なんだと思います。

藤本淳史さん プロフィール

東京大学工学部機械工学科卒業。東京NSC13期生。

人口の上位2%のIQを持つことが入会条件である高IQ団体「MENSA」の会員。

現在は高学歴タレントとして活躍しながら謎解きの制作なども行っている。

アンケート回答でオリジナルTシャツをプレゼント！ 渋谷マークシティ前に「偶然の出会い実験ステーション」を開設

ペアーズは6月19日（金）と20日（土）の2日間、渋谷マークシティ前に「偶然の出会い実験ステーション」を開設します。実験ステーションでは実証実験を行うほか、アンケートに回答いただいた先着200名さまに「ペアーズ “偶然の出会い確率” Tシャツ」をプレゼントします。

19日（金）に実施する実証実験は、偶然の出会い13シチュエーションの一つ「都心（渋谷）で偶然出身地が同じ人と出会って恋に落ちる確率」が、藤本さんが計算した1/26,059（0.0038%）に近い確率になるのか実際に検証します。

具体的には、ペアーズが実証実験用に作成したオリジナルの「ペアーズ “偶然の出会い確率” Tシャツ」にスタッフが自身の出身地（市区町村単位）を書き込んで着用し、渋谷の街を歩いて移動する中で、「偶然出身地が同じ人（同性または異性）と出会う確率」と「そこから恋に落ちる確率」の2段階で“偶然の出会い確率”を検証します※3。なお実証実験中は、実験ステーションでこの確率をリアルタイムに表示するほか、イベント終了後の6月下旬に最終的な結果をプレスリリースで公表します。

※3 述べ約100名のスタッフが、同郷の人物（同性または異性）から声をかけられた回数を集計します。また、声をかけられた異性と恋に落ちるかどうかについては、主観によるアンケート回答を集計します。

また、19日（金）と20日（土）に実験ステーションで実施する「偶然の出会いに関するアンケート」に回答いただいた方に、実証実験に用いる「ペアーズ実証実験Tシャツ」を、先着で両日100名の計200名さまにプレゼントします。オリジナルTシャツプレゼントの詳細は、渋谷マークシティ前「偶然の出会い実験ステーション」までお越しください。

●「偶然の出会い実験ステーション」概要

実施日時：6月19日（金）12:00～18:00

6月20日（土）12:00～18:00

実施場所：渋谷マークシティ前（東京都渋谷区道玄坂1-12-1）

検証内容：

１. 偶然出身地が同じ人（同性または異性）と出会う確率（声をかけられた回数）

２. 恋に落ちる異性と出会う確率（主観によるアンケート回答）

偶然の出会い13シチュエーション掲載場所：偶然の出会い実験ステーション、および渋谷駅周辺の半径500m圏に点在する12箇所の屋外広告

オリジナルTシャツのプレゼント提供条件：

「偶然の出会いに関するアンケート」に回答した方に「ペアーズ実証実験Tシャツ」を先着でプレゼント提供。19日（金）：100名、20日（土）：100名の各日先着制。

※本イベントについて、施設へのお問い合わせはご遠慮ください。