ライオン「ハブラシリサイクル」活動、11年間の実績報告

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、プラスチックの資源循環で持続可能な未来を目指した環境対応として、使用済みハブラシの回収・リサイクルを推進しています。本活動は、2015年6月の開始から2026年5月で11年が経過しました。この間に回収したハブラシは累計33.5ｔ（約268万本）(※)となりましたので、ご報告します。

(※)ハブラシ1本あたり、12.5gで試算

当社はハブラシを製造・販売するトップメーカーとして、プラスチックの資源循環および再利用を推進するために、2015年より使用済みハブラシを回収・リサイクルし、再資源化する取り組みを開始しました。生活に欠かせないプラスチックを廃棄するのではなく再び利用可能な形にすることで、環境への負荷軽減と循環型社会への貢献を果たすことも当社の責任であると考えています。

【これまでの活動と回収実績】

１．生活者向けリサイクルの取り組み「ハブラシ・リサイクルプログラム」

2015年6月から、生活者がハブラシのリサイクルに参加できる仕組みを提供しました。個人や団体、どなたでも無料で参加できるプログラムです。

・集計期間：2015年6月～2026年4月

・登録回収拠点：1,724登録

・回収実績：30.2ｔ（約242万本）

２．自治体との連携

2020年4月からは、ハブラシリサイクルが生活者にとってより身近な習慣となるよう、生活の基盤である自治体との連携を開始しました。それぞれの自治体における連携開始からの回収実績は、以下の通りです。

＜東京都墨田区＞

・集計期間：2020年4月～2026年3月

・回収拠点：公共施設、公立小・中学校など計47ヵ所

・回収実績：1,226kg（約9.8万本）

・活動トピック：上記回収拠点以外に清掃事務所が公園などでの資源回収を定期的に実施。ハブラシも回収対象とした。

墨田区業平公園での様子 '26年4月

＜東京都板橋区＞

・集計期間：2022年8月～2026年3月

・回収拠点：公共施設（児童館、図書館など）、地元商店街など計47ヵ所

・回収実績：1,317kg（約10.5万本）

・活動トピック：ハブラシ再生材からつくった成形品を区民まつりなどイベントを通じて地域住民に配布。

＜東京都台東区＞

・集計期間：2023年4月～2026年4月

・回収拠点：公共施設、区内公立小・中学校、商業施設など計50ヵ所

・回収実績：599kg（約4.7万本）

・活動トピック：子どもたちにハブラシのリサイクルを学んでもらうため、ハブラシ

の粉砕片で万華鏡工作イベントを開催。（'25年6月）

＜兵庫県明石市＞

・集計期間：2024年11月～2026年4月

・回収拠点：明石市役所本庁舎、公共施設など計16ヵ所

・回収実績：249kg（約2万本）

・活動トピック： 回収したハブラシからブロックを成形し明石市に進呈。（'26年3月）

左：ライオン明石工場笹川工場長 右：明石市丸谷市長

３. 事業者向け通販サービスを展開するアスクル株式会社様との連携

アスクル様とは社員の「健康増進」、環境配慮促進を目的としたハブラシリサイクルの取り組み。また、ハブラシ再生材から「マウスウォッシュカップ」を成形し限定販売しました。

マウスウォッシュカップ

「いい明日がくる展」展示

サイト情報ASKUL：https://www.askul.co.jp/p/WWK2430/

LOHACO：https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/wwp7455/

■今後の展望

ライオンのパーパス（存在意義）には人々の心と身体のヘルスケアの実現に加え、サステナブルな社会の実現という想いが込められています。そこで、誰もが使うハブラシを通じて、「健康な習慣づくり」に加え、プラスチックを「無駄にしない習慣」を実現すべく今後も本活動を推進いたします。また、回収したハブラシを質の高い再生樹脂にリサイクルするための技術開発や、有益性のある再生樹脂の活用についても引き続き取り組んでまいります。

【関連情報】

・ライオンの「ハブラシリサイクル」活動 https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/toothbrush-recycling/(https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/toothbrush-recycling/)

・資源循環 https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/env/resources/activity01.php(https://www.lion.co.jp/ja/sustainability/env/resources/activity01.php)

・ニュースリリース 埼玉県私立幼稚園/認定こども園でライオン「ハブラシリサイクル」活動開始

2025年5月28日

https://www.lion.co.jp/ja/news/2025/4905