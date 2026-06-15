タクシーアプリ「S.RIDE(R)」、神奈川個人タクシー協同組合にサービス導入

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE(R)（エスライド）」を提供するS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下「S.RIDE」）は、2026年6月4日（木）より、神奈川個人タクシー協同組合に所属する個人タクシー100台に対し、「S.RIDE」のサービス導入を開始しました。

本導入は、株式会社電脳交通が提供するクラウド型タクシー配車システム「DS」と、S.RIDEの配車プラットフォームを連携させることで実現しました。今回導入する車両は、法人契約プラン「S.RIDE Biz」にも対応し、法人利用の利便性がさらに向上します。

■京浜交通圏の配車ネットワークを拡大し、地域の利便性をさらに高める

神奈川県内の京浜交通圏は、横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市を含み、日常の移動に加えて、ビジネスや観光、空港アクセスなど幅広い移動ニーズがあるエリアです。S.RIDEは、これまでも同エリアにおいてタクシー事業者へのサービス導入を進め、対応車両は1,000台を超えています。今回、地域に根ざした個人タクシー事業者である神奈川個人タクシー協同組合の車両が新たにS.RIDEに対応することで、京浜交通圏における配車可能車両を100台拡充します。

これにより、S.RIDEアプリから配車可能な車両ネットワークをさらに強化し、ユーザーがよりスムーズにタクシーを利用できる環境づくりを進めます。また、法人契約プラン「S.RIDE Biz」にも対応することで、同エリアにおける法人のタクシー利用においても、配車から乗車、精算までの利便性向上に貢献します。

S.RIDEは、今後もタクシー事業者やパートナー企業との連携を拡大し、各地域における配車ネットワークの強化を通じて、より便利で快適な移動体験の提供を目指してまいります。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://x.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。