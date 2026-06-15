業界シェア第1位の採用管理システム『i-web』を提供するヒューマネージ、Earth hacks株式会社と業務提携

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ）は、Earth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：関根 澄人、以下Earth hacks）と業務提携を開始したことを発表しました。

サービスサイトはこちら :https://i-web-ats.humanage.co.jp/脱炭素を軸に、Z世代と企業の新たな接点を創出。学生と企業の出会いを、採用管理システム『i-web』がプラットフォームとして支える

新卒採用市場において、大卒求人倍率は1.62倍に達するなど*1、企業にとって依然として厳しい採用環境が続いています。そうしたなか、就職活動を行うZ世代の学生の間では、「価値観の一致」「社会的インパクト」「透明性と信頼性」といった軸を、キャリア選択における重要な指標とする傾向が強まっています。

Earth hacksは、株式会社博報堂と三井物産株式会社の共同出資により設立され、商品やアクションのCO2削減率をスコア化した「デカボスコア」の提供など、脱炭素をテーマにした多様な環境ソリューションを展開。また、社会課題解決をテーマとしたZ世代の学生×企業/自治体の共創型チャレンジプロジェクト「デカボチャレンジ（5daysインターンシップ）」や、学生が様々な企業のサステナブルな取り組みを知り、自分のキャリアを考えるきっかけになるコンテンツを提供する「デカボ」といった人材・キャリア事業も推進しています。

ヒューマネージは、Earth hacksの「『無理なく楽しく』脱炭素の選択肢を広げていく」という志と、若い世代に向けて新たなキャリアの選択肢を提示する事業に深く共感し、このたび業務提携をスタートしました。各種プロジェクトにおける応募者管理の基盤として、2,800社以上の導入実績と業界シェア第1位*2を誇る採用管理システム『i-web』を提供することで、エントリーから選考までの学生情報の一元管理とコミュニケーションを実現し、Earth hacksが主催するキャリア事業の拡大と運営効率化を支援します。

当社は、今後も、採用管理システム『i-web』及び採用課題を解決するさまざまなソリューションサービスを通じて、企業の採用成果に貢献してまいります。

*1 リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査（2027年卒）」（2026年4月23日）

*2 「就職希望企業ランキング」（2010卒～2016卒日本経済新聞社、2017卒～2027卒キャリタス（旧ディスコ）調べ）上位130社（2016卒～2019卒はランキングが100位までしか発表されていないため上位100社）における採用管理システム（有償ツール）のシェア（ヒューマネージ調査）

※デカボ(R)は、Earth hacks株式会社の登録商標です

採用管理システム『i-web』について;

大手・有名企業を中心に業界シェア第1位の導入実績を誇る採用管理システム。大手就職情報サイト「Airワーク採用管理（リクナビ/リクナビNEXT/ Indeed等）」「キャリタス就活」とのリアルタイム連動に加え、「CFN（CareerForum.Net）」「ONE CAREER」「外資就活ドットコム」「TECH OFFER」「OfferBox」「LabBase就職」等の媒体やさまざまな外部ツールと連携し、新卒・キャリア採用を“まとめて”“手間なく”“精緻に”一元管理できる。オンライン面接、Webセミナー、ペーパーレス、グループ採用、リクルーター採用、タレントプールなど、あらゆる採用を叶える多彩な機能展開と、ヒューマネージの適性検査『TG-WEB』に加え『SPI3』とも連携する圧倒的な利便性で、これまで2,800社以上の導入実績を誇る。

＞＞採用管理システム『i-web』の詳細はこちら（サービスサイトへ遷移）(https://i-web-ats.humanage.co.jp/)

Earth hacksが提供する採用広報施策について;

同社は社会課題に挑戦する“人”への“共感”を軸にZ世代と企業を結ぶプログラムを展開。なかでも5日間の合同インターンシップ「デカボチャレンジ」は、数千名の応募から厳選された学生が、企業が提示するリアルな社会課題に対してビジネスアイデアを立案し競い合う、注目のプロジェクト。インターンシップには少人数での座談会交流イベント「デカボ」もでき、意欲の高い学生との複層的な接点と、入社後のキャリアを見据えたマッチングを実現する。さらに、社会課題解決に挑戦する「人」のバックストーリーに迫るYouTube番組「デカボ」といったコンテンツなど、多様な採用広報施策を展開。

＞＞「デカボチャレンジ」の詳細はこちら（サービスサイトへ遷移）(https://co.earth-hacks.jp/decachalle/)

株式会社ヒューマネージ 会社概要 https://www.humanage.co.jp/

本社所在地:東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 18階

創業:1988年11月10日

設立:2004年12月1日

資本金:50百万円

代表取締役社長:齋藤 亮三

主要事業:採用ソリューション事業、適性アセスメント事業、ウェルビーイングソリューション事業

以上