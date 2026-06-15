Cloudera株式会社

あらゆる場所のデータにAIを提供する企業 Cloudera 株式会社(https://jp.cloudera.com/)（所在地：東京都中央区、社長執行役員 山賀裕二）は本日、2026年6月25日～26日に幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」への出展を発表しました。Clouderaは展示会場内にブースおよびデジタルサイネージを設置し、「AI Anywhere, Cloud Anywhere, Data Anywhere」をテーマに、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でAIとデータを安全かつ柔軟に活用するためのアプローチを紹介します。

Clouderaは、AWS Summit Japanに加え、パリ、シドニー、ハンブルク、マドリード、ワシントンD.C.、ジャカルタ、チューリッヒなど、世界各地で開催される2026年のAWS Summitにも出展しています。今回の取り組みは、ClouderaとAWSの長年にわたる協業関係を基盤としており、複雑化するハイブリッド環境において、企業のデータアーキテクチャのモダナイゼーションとAI導入加速を支援するものです。企業がクラウド活用によるイノベーションの推進と既存のオンプレミス環境への投資の両立を進める中、ハイブリッドクラウド戦略は新たな標準となりつつあり、より高い俊敏性、拡張性、コスト効率の実現を可能にしています。

Amazon Web Services（AWS）は、Clouderaが推進するAIエコシステムにおける重要なパートナーでもあり、多様な環境において拡張性が高くオープンかつセキュアなAIソリューションの導入を支援しています。こうした協業の一環として、Clouderaは2026年4月、AWSの「AWS AI Competency」を取得しました。AWS AI Competencyは、生成AIや自律型AIを含むAI技術の導入を支援する専門的な知見と実績を持つAWSパートナーを認定するプログラムです。Clouderaは、オンプレミスおよびAWS環境上でAIワークロードを運用できる技術力と実績が評価され、本認定を取得しました。これにより、企業はデータ主権やガバナンスを維持しながら、ハイブリッド環境全体でAI活用を加速することができます。

AWS Summit Japanは、AWSが主催する日本最大級のクラウドカンファレンスであり、クラウド、データ、AI、セキュリティ、モダナイゼーションなどに関する最新技術や導入事例が紹介されます。

会場では、ClouderaのハイブリッドデータおよびAIプラットフォームを通じて、オンプレミスとクラウドを横断したデータ活用、AIワークロード運用、ガバナンス対応などについて紹介予定です。また、大規模言語モデル（LLM）を活用したセキュリティインシデント検知のデモも実施し、企業におけるAI活用の具体的なユースケースをご覧いただけます。AIおよびデータ活用に関する最新ユースケースやアーキテクチャについて、Clouderaの担当者より直接ご説明いたします。

Clouderaのリージョナル・バイスプレジデント 兼 社長執行役員である山賀裕二は次のように述べています。「生成AIや自律型AIの活用が本格化する中で、AIを継続的かつ安全に運用するためのデータ基盤の重要性が急速に高まっています。特に、高度なガバナンスやデータ主権への対応が求められる企業では、オンプレミスとクラウドを横断してデータとAIを活用できる柔軟なアーキテクチャが不可欠です。AWS Summit Japan 2026では、『AI Anywhere, Cloud Anywhere, Data Anywhere』をテーマに、Clouderaがどのようにハイブリッド環境全体で信頼性の高いAI活用を支援しているかをご紹介します。会場で多くのお客様やパートナーの皆様と直接お話しできることを楽しみにしています」

詳細情報

今後開催されるAWS Summitおよび11月開催予定のAWS re:InventにおけるClouderaの活動については、以下をご覧ください。

https://www.cloudera.com/events.html

Cloudera について

Clouderaは、あらゆる場所に存在するデータにAIを提供するハイブリッドデータ＆AIプラットフォーム企業として、大手企業から高い信頼を得ています。実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供します。ビッグデータのパイオニアとして、Clouderaは企業があらゆる形態のデータを100%活用し、AIを適用するとともに制御できるよう支援します。これにより、統合されたセキュリティとガバナンス、そしてリアルタイムの予測的インサイトを提供します。世界中のあらゆる業界の大手組織が、意思決定の高度化、収益性の向上、脅威への対策、そして人命の保護のために、Clouderaを活用しています。

詳細については、 ホームページ(https://jp.cloudera.com/)をご参照、 Facebook(https://www.facebook.com/ClouderaJP/) および X(https://x.com/ClouderaJP) をフォローください。Clouderaおよび関連するマークは、Cloudera Inc.の商標または登録商標です。その他の企業名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。