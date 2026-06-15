バンダイ公式の「ガシャポン(R)」大型専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』シネマサンシャイン大和郡山店　2026年6月20日(土)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』シネマサンシャイン大和郡山店を、2026年6月20日(土)、「シネマサンシャイン大和郡山」(奈良県大和郡山市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』シネマサンシャイン大和郡山店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、企画・プロデュースを行うバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』シネマサンシャイン大和郡山店は、300面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、奈良県大和郡山市に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。また映画館ならではの映画作品関連コーナーも用意します。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

※ガシャポンバンダイオフィシャルショップシネマサンシャイン大和郡山店はサービス対象外です

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップシネマサンシャイン大和郡山店

[所在地] 奈良県大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山 3F

[営業時間] 9:00～21:00 ※映画館の営業時間に準じます

[施設面積] 40.3平方メートル (約12.2坪)

[設置面数] 300面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/cs_yamatokoriyama/

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

ノンタン パッケージミニチュアコレクション

ノンタンのブリスターパッケージ入りミニチュアチャームが登場！

価格：400円/1回(全8種)

(C)SACHIKO KIYONO / MIKA KIYONO / KAISEI-SHA

『テイルズ オブ』シリーズ30周年

ミニチュアパッケージチャーム

『テイルズ オブ』シリーズ30周年を記念して、ミニチュアパッケージチャームが登場！歴代『テイルズ オブ』シリーズ作品より8種をラインアップ！

価格：300円/1回(全8種)

TALES OF(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C) いのまたむつみ (C) 藤島康介 (C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

キン肉マン キンケシ27

キンケシシリーズ第27弾！

価格：200円/1回(全13種)

(C)ゆでたまご・東映アニメーション (C)ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会

ちいかわ めじるしアクセサリー3

いろんな持ち物にかわいく“めじるし”をつけられるマスコット！ちいかわから第3弾が登場！

価格：300円/1回(全5種)

(C)nagano / chiikawa committee

【フラットガシャポン】foxy illustrations

クリアラバーコースター

人気イラストレーターfoxy illustrationsのかわいいバニーたちが実用的なクリアラバーコースターになってフラットガシャポンに登場！

価格：400円/1回(全5種)

(C)foxy illustrations

アンデルセン ダブルスイングフィギュア

「アンデルセン」の人気のパンが、かわいらしいフィギュアになって登場！パンに合わせたジャムやバターが付いたダブルスイング仕様です。

価格：400円/1回(全5種)

(C)2026 ANDERSEN Co.,Ltd.

いきもの大図鑑 くわがた12

美しい模様の翅(はね)をもつフェモラリスツヤクワガタ、重厚で分厚いボディと太い大アゴをもつアンタエウスオオクワガタが登場！

価格：500円/1回(全6種)

(C)BANDAI

カプキャラ にゃんこ大戦争11

「カプキャラにゃんこ大戦争」シリーズ第11弾が登場！クリスタルネコビルダーはクリアパーツ＆パール塗装を使用！またビッグサイズのさるかに合戦も含めた全4種ラインアップ！

価格：400円/1回(全4種)

(C)PONOS Corp.

ウルトラマン かいじゅうすきゃらとん

「スケルトン」ｘ「キャラクター」の新フィギュアシリーズ、「すきゃらとん」にウルトラ怪獣が登場！

価格：500円/1回(全4種)

(C)円谷プロ

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※ガシャポンバンダイオフィシャルショップシネマサンシャイン大和郡山店はサービス対象外です

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

＜ 国内で展開中のバンダイナムコアミューズメントのカプセルトイ専門店 ＞

■『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』：以下「GBO」

■『ガシャポンのデパート』『本屋さんのガシャポンのデパート』：以下「GD」

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※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.