Sustech、東京電力エナジーパートナーの法人顧客向け“Only One”カーボンニュートラル推進支援で協業を開始

株式会社Sustech

株式会社Sustech（本社：東京都港区、代表取締役：丹野裕介・飯田祐一郎、以下「Sustech」）は、東京電力エナジーパートナー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長崎桃子、以下「東京電力EP」）が提供する法人顧客向けのカーボンニュートラル（以下「CN」）実現支援サービスである「TEPCO CN Design」と連携し、当社が提供する脱炭素化支援プラットフォーム「CARBONIX」を活用した、企業向けCN推進支援を開始したことをお知らせします。

本連携では、温室効果ガス（以下、「GHG」）排出量の算定・可視化から、CNロードマップの策定、削減施策の検討・実行、進捗管理までを一気通貫で支援します。企業ごとの排出構造やエネルギー利用実態に応じて、実効性ある “Only One” のCN推進を支援してまいります。

背景

昨今、CN実現に向けた社会的要請の高まりを受け、各種国内制度・国際イニシアティブにおいて、企業には自社の事業活動に加え、サプライチェーン全体を含めたGHG排出量の算定・開示が求められています。また、排出量の算定にとどまらず、排出構造の分析、削減目標の設定、具体的な削減施策の計画・実行までを一体的に進めることの重要性が高まっています。

一方で、多くの企業では、GHG排出量データの収集・管理、拠点・部門ごとのエネルギー使用状況の分析、削減余地の把握、再生可能エネルギーや省エネルギー施策の検討において、専門的な知見や社内リソースの不足が課題となっています。

東京電力EPは、お客さまのエネルギーデータを活用し、CN実現の目的の明確化から設備維持・改善までをトータルで支援するCNソリューションサービス「TEPCO CN Design」を提供しています。その取り組みの一環として、お客さまのCN推進のサポート体制を強化するため、CN推進の状況をグラフ等で可視化するツール「CNカルテ」の提供を開始しました。

他方Sustechは、「CARBONIX」により、企業のGHG排出量データを一元的に管理し、可視化から削減目標の設計、進捗管理までを支援しています。さらに、様々なビジネスパートナーとの連携やハンズオン支援を通じて、地域や企業の脱炭素経営を伴走支援しています。

今回の連携により、当社はエネルギーデータとGHG排出量データを組み合わせ、脱炭素経営を「見える化」で終わらせるのではなく、削減余地の把握、優先施策の具体化、実行・改善までつなげることで、お客さまのCN推進をより実効性ある取り組みへと進化させることを目指します。

本連携の概要

・「CARBONIX」を活用したGHG排出量の収集・可視化・一元管理

・「CNカルテ」を活用したCN推進状況の可視化

・可視化、計画策定、施策実行、進捗管理までの一気通貫支援

これにより、お客さまは、脱炭素経営を「どこから始めればよいか分からない」という段階から、自社の状況に応じた “Only One” のCN実現に向けた取り組みを確実にスタートさせ、継続的に前進させることが可能となります。

今後の展開

今後、当社は、お客さまのCN推進に関する課題やニーズに寄り添いながら、「TEPCO CN Design」と「CARBONIX」を活用した支援を拡充してまいります。両社の知見、顧客基盤、テクノロジーを組み合わせることで、企業ごとの排出構造やエネルギー利用実態に即したCN推進モデルを高度化し、脱炭素経営を企業価値向上につなげる取り組みを後押ししてまいります。

「TEPCO CN Design」について

「TEPCO CN Design」は、東京電力EPが提供するCNソリューションサービスの総称です。

法人のお客さまのCN実現に向けて、目的の明確化、CNロードマップの策定、CO2削減ソリューションの提供、設備維持・改善までをトータルで支援するサービスです。お客さまのエネルギーデータ等を活用し、個社ごとの状況に応じたCN推進を支援しています。

脱炭素化支援プラットフォーム「CARBONIX」について

「CARBONIX」は、企業のGHG排出量算定から削減目標設計、進捗管理までをクラウド上で一元管理する脱炭素支援基盤システムです。煩雑なデータ収集や権限管理、情報連携などサプライチェーン全体を含む排出量の効率的な可視化を可能とし、企業や自治体における「”武器”としての脱炭素経営」をワンストップで支援します。

東京電力エナジーパートナー株式会社について

会社名：東京電力エナジーパートナー株式会社

所在地：東京都中央区銀座八丁目13番1号 銀座三井ビルディング（本社所在地）

設立：2015年4月1日

代表者：長崎桃子 代表取締役社長

事業内容：電力・ガスの販売、法人・家庭向けのエネルギーソリューション、省エネルギーサービス、再生可能エネルギー活用支援などを提供する総合エネルギーサービス事業

株式会社Sustechについて

Sustechは、2021年に創業し、「Design the New Era of Energy ―エネルギーの新しい未来を描く。―」を経営ミッションに掲げ、革新的な分散型電力運用プラットフォーム「ELIC」や脱炭素化支援プラットフォーム「CARBONIX」など、カーボンニュートラル化を実現する包括的なソリューションを提供しています。Sustechは、テクノロジーを活用した、真にインパクトのあるグリーンビジネスの実現を目指します。