HENNGE、ベンチャー企業21社が参加する「東京大学×ベンチャー企業産学連携AI研究フォーラム」に参画

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）はこのほど、東京大学大学院情報理工学系研究科とベンチャー企業21社が連携して取り組む、AI分野における産学連携フォーラムに参画したことをお知らせします。企業が有する技術課題や研究テーマについて、大学関係者と企業が議論を行い、製品サービスや社会への実装、研究の深掘りなどを共同で検討していく取り組みです。

2026年5月28日に「東京大学×ベンチャー企業 産学連携AI研究フォーラム」の第1回会合が開催されました。2027年3月まで、企業と大学が組成したグループごとに研究テーマの検討を進め、その成果の社会実装や共同研究の可能性について議論していく予定です。

本取り組みは、株式会社フィックスターズが企業側事務局代表となり、HENNGEなどベンチャー企業合計21社の経営者や技術者などが参加しています。企業側は、ビジネス課題や現場知見、可能なデータの提供などを想定しています。

検討対象の分野は、LLM（大規模言語モデル）、AIエージェント、音声処理、アバター活用、AI処理インフラ・推論、AIセキュリティ・ガバナンス、AIアルゴリズム、マルチモーダルなど、AIに関連した幅広い対象を想定しています。東京大学大学院情報理工学系研究科の教員および大学院学生が参画し、企業とともに組成したグループごとに研究テーマの検討を進め、新たな研究連携の創出を目指します。

HENNGEはオープンイノベーションである本取り組みを通して、クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の高度化を検討し、AIの安全かつ適切な活用環境の整備に貢献してまいります。

■HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1（※） のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2026」IDaaS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェアにて、2025年度（予測）で1位獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

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