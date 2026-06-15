アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」ロックショップ 「ハローキティ」コラボレーショングッズ販売

株式会社WDI JAPAN

販売開始 ： 2026年6月20日（土）

販売店舗 ： 横浜／大阪なんば／ユニバーサル・シティウォーク大阪 ロックショップ

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」に併設するロックショップの横浜店、大阪なんば店、ユニバーサル・シティウォーク大阪店では、「Hello Kitty Collection」として、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションによるオリジナルグッズ（ピンバッジ／キーチェーン／マグネット／Tシャツ／スウェット）を6月20日（土）より販売します。

このたび、「Hello Kitty Collection」として登場するのは、Tシャツ、スウェット、ピンバッジ、キーチェーン、マグネットの豊富なラインアップ。なかでも、各都市のアイコンをデザインしたピンバッジとキーチェーンはお土産にぴったりです。デザインカラーにおいては、それぞれ店舗のロケーションイメージに合わせ、横浜店バージョンは港町をイメージしたブルー、なんば大阪店バージョンはエネルギッシュなイエロー、ユニバーサルシティウォーク大阪店は情熱の赤で仕上げました。

ハードロックカフェ 「Hello Kitty Collection」 販売概要

◇ 販売開始：

2026年6月20日（土）

◇ 販売商品：- Hello Kitty City Icon Guitar Pin（各店限定300個） 2,860円- Hello Kitty City Icon Charm Keychain 3,520円- Hello Kitty City Icon Bottle Opener Magnet 2,970円- Hello Kitty Crewneck Sweatshirt（サイズ S-XXL） 9,240円- Hello Kitty Ringer T-shirt（サイズS-XXL） 5,280円

※価格はいずれも税込、１.、２.、３.は販売店舗によりデザイン、カラーが異なります。

◇ 販売店舗：

ハードロックカフェ ロックショップ 3店舗

横浜店／なんば大阪店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：

https://hardrockjapan.com/

ハードロックカフェ 「Hello Kitty Collection」 販売商品

【ハードロック(R)概要】

Hello Kitty City Icon Guitar Pin横浜店 Hello Kitty City Icon Guitar Pinなんば大阪店 Hello Kitty City Icon Guitar Pinユニバーサル・シティーウォーク大阪店 Hello Kitty City Icon Guitar PinHello Kitty City Icon Charm Keychain横浜店 Hello Kitty City Icon Charm Keychainなんば大阪店 Hello Kitty City Icon Charm Keychainユニバーサル・シティウォーク大阪店 Hello Kitty City Icon Charm KeychaiHello Kitty City Icon Bottle Opener Magnet横浜店 Hello Kitty City Icon Bottle Opener Magnet大阪2店舗 Hello Kitty City Icon Bottle Opener MagnetHello Kitty Crewneck Sweatshirt横浜店 Hello Kitty Crewneck Sweatshirt横浜店 Hello Kitty Crewneck Sweatshirt大阪2店舗 Hello Kitty Crewneck Sweatshirt大阪2店舗 Hello Kitty Crewneck SweatshirtHello Kitty Ringer T-shirt横浜店 Hello Kitty Ringer T-shirt横浜店 Hello Kitty Ringer T-shirt大阪2店舗 Hello Kitty Ringer T-shirt大阪2店舗 Hello Kitty Ringer T-shirt

世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock(TM)」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

公式ホームページ

https://hardrockjapan.com/

ハードロックカフェ 国内店舗

東京店

東京都港区六本木5-4-20

TEL.03-3408-7018

上野駅東京店

東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階

TEL.03-5826-5821

横浜店

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

TEL.045-682-5626

京都店

京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

TEL. 075-606-5671

大阪なんば店（ロックショップ）

大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル

TEL. 06-6647-6011

ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪(TM) 3・4階

TEL.06-4804-3870