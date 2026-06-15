大林組、「高車管理」「高車キーレスシステム」の全社標準利用を決定

株式会社朝日興産

朝日興産（社長：吉田智憲）は、主要顧客である大林組（代表取締役社長兼CEO：佐藤俊美）が、当社の建設現場施工管理サービス 位置プラス(R)「高車管理」「高車キーレスシステム」を、安全管理及び業務効率化を目的に全社標準利用することを決定しましたので、お知らせいたします。

大林組は「大林グループ中期経営計画2022」においてDX戦略を掲げ、全社的DXとして社内システムのスリム化やデータ基盤整備、業務の自動化・省人化を推進されており、現場の変革に繋がる可能性がある技術を独自に選定、技術検証を重ねています。

当社の位置プラス「高車管理」「高車キーレスシステム」は2021年に大林組のその検証対象技術に選定され、以降5年間で累計25現場に採用されました。同社内での技術検証後のヒアリングの結果、生産性向上に繋がるとの評価を受けました。具体的には、職員の手間削減割合は約50%、高車レンタルコストの削減割合は約20%となり、高い生産性向上効果が確認できました。また、これらの同社内での実証結果に加え、「高車キーレスシステム」の採用により、予約した協力会社のみにデジタルキーの配布が可能で、作業者の使用前点検が必ず実施でき、安全性が高まる点も評価され、全社での標準利用を決定頂きました。

これにより、大林組では、2026年4月以降に一定台数の高所作業車の運用を開始する建築・土木の現場において、「高車管理」及び「高車キーレスシステム」を全社的に標準利用頂くこととなります。当社は、大林組での全社標準利用にあたり、全国の現場でアプリやハードウェアの導入運用支援、及び協力会社向けの教育支援等を実施し、同社の生産性向上を支援して参ります。

当社は、今後も大林組を含む顧客企業及びユーザーからのご要望を基に定期的にサービスを改善し、位置プラス(R)シリーズの展開を通じて、建設業全体の共通課題である建設現場の業務効率化や生産性向上に取組み、建設DXの推進に貢献して参ります。

最後に、当社ホームページにて、今回の標準化の背景や経緯に関する、大林組 建築本部 ご担当者様へのインタビュー記事、及び、大林組の高所作業車150台を使用する現場で生産性向上を実現した現場様へのインタビュー記事を公開・掲載しております。ご興味のある方は、こちらの記事も合わせてご確認下さい。

● 大林組 建築本部 ご担当者様へのインタビュー記事

https://www.asahi-ko-san.co.jp/ichiplus/case/case-3492/

● 大林組 高所作業車 150台を使用する現場で生産性向上を実現した現場様へのインタビュー記事

https://www.asahi-ko-san.co.jp/ichiplus/case/case-3442/

「位置プラス(R)」シリーズ概要

「位置プラス」シリーズは、建設現場の管理業務のうち位置情報があると便利な業務を対象とした生産性向上ツールです。現在、「高車管理」「レンタル品管理」「進捗管理」「位置プラス探」の4つのアプリを販売しています。「高車管理」「レンタル品管理」は、仮設資機材等の位置情報を可視化するだけではなく、現場職員や協力会社利用者の施工管理に役立ち、コスト削減も含めた生産性向上が可能なアプリになっています。

本シリーズはこれまで、大手ゼネコン5社を含む60社、約1,000現場以上で利用される等、一般の建設現場への普及展開が進んでおり、進化を続けています。

●位置プラス(R)「高車管理」

現場で使用する全ての高車の予約調整や配置探索などをアプリ上で行い、使用協力会社と紐づけることで、現場での予約調整業務を軽減でき、利用期間に応じた使用料の請求や損傷した場合の責任の所在を予約履歴から確認できるアプリです。オプションの「高車キーレスシステム」も併せて利用することで、デジタルキーによる解錠と施錠が可能となり、鍵の受け渡しが不要で紛失などのトラブルもなくなるため、煩雑化された鍵の管理をスマートに行うことができます。

●位置プラス(R)「高車キーレスシステム」

高所作業車の鍵部分に専用のデバイスを取り付けることで、高車管理アプリと連動して鍵のデジタル化を行えるオプションシステムです。面倒な鍵管理の手間・紛失時のトラブル対応から解放され、解錠・施錠記録をベースとした稼働率の自動見える化によりレンタルコストの削減にも役に立ちます。予約した協力会社のみにデジタルキーを発行できるため、使用者を限定・特定可能です。解錠前に必ずデジタル点検を実施させることも可能で、安全性向上にも寄与します。

位置プラス(R)シリーズについてのより詳しい情報は「位置プラスサービスサイト」をご覧ください。

位置プラス サービスサイトへ :https://www.asahi-ko-san.co.jp/ichiplus/

※位置プラス(R)は株式会社竹中工務店の登録商標です。

報道関係お問い合わせ先

株式会社朝日興産 IoT推進事業部

https://www.asahi-ko-san.co.jp/ichiplus/

Tel：０３-５６５３-５０９６