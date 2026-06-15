「SELF STORAGE AWARDS 2026」にて3部門でアジア1位　 「CEO of the Year」に加え、「最速成長賞」の2部門（新規物件部門・規模部門）を受賞

エリアリンク株式会社

日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下、エリアリンク）は、「SELF STORAGE AWARDS 2026」において、代表取締役社長の鈴木貴佳が「CEO of the Year」を受賞し、さらに「最速成長賞」において新規物件部門および規模部門の2部門を受賞いたしました。これにより、計3部門での受賞となりましたことをお知らせいたします。

「SELF STORAGE AWARDS 2026」は、SSAA（Self Storage Association Asia）が主催し、アジア全域のセルフストレージ業界における優れた取り組みや事業者を各分野の専門家が表彰する名誉あるアワードです。2026年5月20日にタイ・バンコクの「The Okura Prestige Bangkok」にて開催された「Self Storage Expo Asia 2026」内で表彰式が行われました。

詳細： https://selfstorageasia.org/self-storage-awards-asia-2026-winners

■「CEO of the Year」

～セルフストレージ業界において、卓越したリーダーシップと経営手腕を発揮した経営者を表彰する部門～

対象：代表取締役社長 鈴木 貴佳

2025年度は、売上高：264億1,800万円 営業利益：54億7,000万円を達成し、投資家やアナリストからも高く評価されています。また、「1人あたり営業利益1億円」という高い目標を掲げ、2027年入社の新入社員の初任給を43万円に設定するなど、完全実力主義の組織運営と業界全体の給与水準に対するイノベーションを起こしている点が高く評価されました。

■最速成長賞（新規物件部門）

～新規拠点の開設を通じて、最も積極的に事業を拡大した事業者を表彰する部門～

IT・デジタル技術を駆使した「勝率の高い出店」を徹底し、2025年1月1日～12月31日の間に年間計画（1.5万室）を上回る325件（1.6万室超）の新規物件をオープンさせました。既存の物件拡張に頼らず、新規拠点の開設を通じて最も積極的に事業を拡大した点が高く評価されました。

■最速成長賞（規模部門）

～ポートフォリオ規模に対する高い成長実績を評価する部門～

新規出店の加速により、当社の総延床面積は2025年1月1日時点の506,906.0平方メートル から、同年12月31日時点で585,557.4平方メートル へと急成長を遂げました。積極的な新規出店に伴う、ポートフォリオ規模に対する圧倒的な成長実績が高く評価されました。

◆代表取締役社長 鈴木貴佳 コメント

このたび、名誉ある3つの部門で賞を受賞できたことを大変光栄に思います。当社は単なる「荷物置き場」を提供するのではなく、ストレージの普及によってモノを大切にする文化を育み、人々の人生を豊かにする社会インフラを目指しています。年齢や経歴に関係なく成果を評価する「完全実力主義」の組織づくりを推進し、将来的には社員の平均年収2,000万円を目指すなど、業界全体の働き方にもイノベーションを起こしていく所存です。 今後も社員のエンゲージメントを高めながら、2029年度の20万室、市場シェア率24％という目標に向け、持続的な企業価値の向上と株主還元を両立させる「筋肉質な経営」を追求してまいります。

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、3,064物件、133,409室（2026年5月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。海上運送用のコンテナを利用した屋外型、ビルのフロアまたは建物一棟をトランクルーム専用に設計した屋内型のトランクルームをはじめ、バイク専用のトランクルームなどさまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージHP：https://www.hello-storage.com/

トランクルームに関する情報サイト「kurasul」：https://kurasul.hello-storage.com/

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWebで公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のWeb上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2025年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：81名（2025年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/