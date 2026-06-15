Uber Eats、長野県軽井沢町・静岡県伊東市でサービス開始

Uber Eats Japan合同会社

Uber Eats Japan合同会社（以下、Uber Eats）は、2026年6月15日（月）より、長野県軽井沢町と静岡県伊東市において、新たにサービスの提供を開始いたします。国内屈指のリゾート地として知られる両エリアへの展開により、Uber Eatsは地域住民の皆さまの日常生活の利便性向上と、観光客の皆さまに地域の食を楽しめる新しい選択肢を提供してまいります。

長野県軽井沢町および静岡県伊東市は、国内有数のリゾート地として多くの観光客が訪れる一方、近年は移住先としても人気を集めている地域です。住宅地や別荘地が広域に広がる地域特性や、観光シーズンの交通需要の高まり、高齢化に伴う移動手段の確保などを背景に、食事や買い物の利便性向上のニーズが高まっています。

Uber Eatsは、軽井沢町では、日本有数の避暑地・別荘地として広域に点在する住宅地への利便性向上を、伊東市では高齢化が進む地域における日常生活を支えるサービスとして、それぞれの地域特性に合わせた価値を提供してまいります。

＜サービス新規開始エリア＞

- 長野県：軽井沢町

- 静岡県：伊東市

今回のサービス開始を記念し、対象エリアで初めてご注文いただくお客さまに向けて、お得な特典をご用意しました。プロモーションコード【2026HELLO】をアプリで入力いただくことで、初回2回のご注文それぞれに最大2,500円の割引が適用されます。

さらに、地域における配達パートナー確保を積極的に推進し、地方における柔軟な収益機会の創出を目指します。対象エリアで新規登録し、アカウント有効化から7日以内に10回の配達を完了した方には20,000円、さらに10日以内に追加で20回の配達を完了した方には50,000円（※1）の追加報酬を進呈します。

今後もUber Eatsは、「Get Anything（なんでも手に入る）」プラットフォームの実現に向けて、お客さま体験の向上、加盟店とのパートナーシップの深化、配達パートナーの柔軟な働きやすい環境の提供、さらなるエリア拡大と機能強化を進めてまいります。

＜Uber Eats 初回注文特典＞

- 対象者：本発表エリアにて Uber Eats を初めて利用される方- 特典内容：初回2回のご注文それぞれに最大2,500円オフ（最低注文金額：2,000 円）- 利用条件：プロモーションコード【2026HELLO】をアプリ内で入力のうえ、注文を完了すること

※1 注意事項

・本キャンペーンはアカウント登録が完了するとアプリのプロモーションページより確認いただけます。

・万が一、インセンティブの条件を満たしても支払われない場合、サポートまでお問い合わせください。

・予告なくキャンペーン内容が変更または終了となる場合があります。

Uber Eats Japan合同会社について

Uber Eats Japan合同会社は、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービス「Uber Eats」を運営する企業です。 2016年9月に日本国内のサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万店のアクティブ加盟店舗*1と、12万人のアクティブ配達パートナー*2の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct(https://merchants.ubereats.com/jp/ja/services/uber-direct/)」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/ubereats-teens-2025/)」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything （なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

*1: 過去 1 ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

*2: 過去 1 ヶ月間に注文を届けた配達パートナー