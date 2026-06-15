SB C&S、2025年度実績を反映した「SB C&S FACT DATA」を公開

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、事業ビジョン「繋ぐ ～テクノロジーのチカラで、ワクワクする未来へ。～」の下、AIなどの新しいテクノロジーがもたらす変革を大きなチャンスと捉え、事業領域の拡大、事業モデルの進化ならびに新規事業への挑戦を続けています。それにより、ビジネスの持続的な成長を実現し、2025年度の売上高※は1兆円を超え、15期連続で営業利益を伸ばしています。

このたび、企業サイトに公開している「SB C&S FACT DATA -成長し続ける理由-」を、2025年度の実績に基づき更新しました。これまでの成長戦略をAIで推進する「ALL with AI」のコンセプトを新たに掲げ、当社の成長の方向性を再定義しています。



※ソフトバンク株式会社 2026年3月期決算（ディストリビューションセグメント）

また、企業価値の持続的な向上には従業員一人ひとりの能力と価値を最大限引き出すことが不可欠であるという考え方の下、人的資本関連情報とダイバーシティ推進などの進捗状況についても最新の情報へ更新しました。

SB C&S 「成長戦略」ページ

https://cas.softbank.jp/corp/strategy/

SB C&S 「人材マネジメント」ページ

https://cas.softbank.jp/sustainability/human-resource/

SB C&S 「ダイバーシティ」ページ

https://cas.softbank.jp/sustainability/diversity/

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、この取り組みに掲載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。