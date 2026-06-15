【北海道限定】北海道産小麦を使用した「キューブパン」シリーズ「ダブルチョコクリーム」「香ばしチーズオニオン」を発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、四角い見た目が特長の「キューブパン」シリーズとして、『ダブルチョコクリーム』『香ばしチーズオニオン』の2品を、北海道内のセブン‐イレブン店舗にて6月16日（火）より発売いたします。

今回発売する「キューブパン」シリーズは、北海道産小麦を使用し、おいしさとボリューム、かわいらしい見た目にこだわった商品です。手にした瞬間にワクワクする楽しさを感じていただけるよう仕上げました。

「キューブパン」シリーズ

■ダブルチョコクリームのキューブパン

価格：218円（税込235.44円）

発売日：6月16日（火）～順次

販売エリア：北海道

ココア風味の生地と2種のチョコクリームが奏でるおいしさ

北海道産小麦を使用したしっとり食感のココア風味の生地に焼き上げました。中には生地に負けない量の濃厚なチョコクリームと軽やかなチョコホイップクリームの2種のチョコクリームが包み込まれており、スイーツとしても楽しんでいただける一品です。

■香ばしチーズオニオンのキューブパン

価格：198円（税込213.84円）

発売日：6月16日（火）～順次

販売エリア：北海道

生地に練り込んだチーズペーストが食欲をそそる！

北海道産小麦を使用した生地にチーズペーストを練り込み、香ばしく炒めたオニオン・チーズ・マヨネーズをトッピング。ボリューム感もあり食事にもぴったりな商品です。

担当者コメント

「キューブパン」シリーズは、売場で目をひくかわいらしい見た目が特長です。今回発売する第一弾の2品に続き、今後も新商品を順次展開してまいります。

また、北海道産小麦を使用するなど、原材料にもこだわり、地産地消の取り組みを大切にしています。おいしさと、選ぶ楽しさの両方をお届けできるシリーズとして、長く愛される存在を目指してまいります。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。