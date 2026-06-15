『あすけん』、食事相談チャット機能「AIこんだて提案（β版）」の先行体験を開始～未来さんに相談して″次の一食″が決まる、AIによる「提案型」の体験を新たに提供～

株式会社asken

累計会員数1,400万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 天辰次郎、以下「当社」）は、食事相談チャット機能「AIこんだて提案（β版）」の先行体験を、2026年6月15日（月）より開始いたします。（※）

本機能により、従来の『あすけん』で提供する「記録→フィードバック型」の体験に加え、ユーザーの食事記録をもとに、『あすけん』栄養士キャラクター・未来さんに相談しながら“次の一食”を決めることができる「提案型」の体験を新たに提供し、ユーザーの健康的な食生活をより強力にサポートします。

※：本機能はiOS版にて先行リリースしております。Android版をご利用の方は、今後のアップデートで順次対応を予定しております。

■「AIこんだて提案（β版）」とは

本機能は、『あすけん』栄養士キャラクター・未来さんと対話しながら、ユーザーの食事記録をもとに“次の一食”を決めることができる食事相談チャット機能です。

ユーザーの好みやその日の気分、冷蔵庫にある食材といった「今の状況」をチャットで伝えるだけで、アプリに記録された食事や目標摂取カロリーなどを考慮し、一人ひとりに最適な食事を提案します。

「栄養バランスは考えたいが、何を食べればよいか迷う」「毎日の献立作りが負担」といった課題を、未来さんとの対話を通じて解決します。

あすけん栄養士が本機能を監修。栄養学の専門性と日本の食生活への深い理解をAIに反映することで、まるで専属栄養士に相談するような、パーソナライズされた体験を実現しました。

■開発の背景：食事選択時の「意思決定の負担」を軽減

健康やダイエットのために食事管理を取り組んでいる方にとって、栄養バランスを考えながら食事を選ぶこと自体が、負担のひとつとなりがちです。『あすけん』ユーザーの皆さまからも、以前から日々の食事選択に関するお悩みの声が多く寄せられていました。

生成AIの普及により、AIへの質問を通じて答えを得ることが身近になる一方、健康や食生活という領域では情報の「正確性」と「生活への取り入れやすさ」が極めて重要です。当社は「無理なく食生活の改善を続けられるようサポートしたい」という想いのもと、あすけん栄養士の知見を活かした独自の「提案型」AI機能を開発しました。

先行して実施したクローズドβテストでは、クローズドβテストに参加ユーザーの約74%が「食事選びの負担が減った」と回答し、さらに約77%が「栄養バランスの改善を実感した」（※）と回答するなど、高い有用性が確認されました。

＜クローズドβテスト参加ユーザーの声（自由記述より抜粋）＞

「食べることについて考えるのがめんどうなので、そこを補ってくれるのは助かる」

「冷蔵庫の食材を元に献立を考えてくれるのは、本当に素晴らしい相談相手でした」

「専属の相談相手ができたようで頼もしい」

※：2026年3月27日～4月3日に実施した、クローズドβテスト参加プレミアム会員へのアンケート結果（n=273）

■「AIこんだて提案（β版）」の特長

1. ユーザーの記録・好み・気分に合わせたパーソナライズ提案

あすけんに記録された食事記録に加え、「コンビニで済ませたい」「冷蔵庫の余り物を使い切りたい」といったその時の状況に合わせて提案を構築。一日の摂取カロリーや栄養素を考慮した最適なメニューを提示します。

2. 専属の栄養士に相談するような、未来さんとの会話体験

『あすけん』栄養士キャラクター・未来さんとチャット形式で会話が可能。普段の言葉で未来さんに相談するだけで、専属栄養士のような的確な提案が受けられます。

3. あすけん栄養士の監修で、日本の食生活に合った提案

本機能はあすけん栄養士が監修しており、提案には栄養学に基づく専門性と、日本の食生活への深い理解が反映されています。さらに、提案するメニューにはあすけん栄養士が監修したレシピも含まれており、日々の食事に取り入れやすいのも特長です。

本機能はβ版として提供いたします。まずは先行体験として、『あすけん』の有料サービスである「あすけんプレミアムサービス」にご加入中の方を対象に、1か月あたり10回までの利用回数上限を設け提供します。なお、今後は利用回数枠を拡大した新たな上位プランの提供を予定しており、生成AIを活用したサービス体験のさらなる進化を目指します。

【補足事項】

・「あすけん「AIこんだて提案」（β版）利用規約」及び利用条件を必ず確認し、同意いただいた上でご利用ください。

・本機能において提供される情報は、その内容の正確性・完全性・適切性を保証するものではありません。参考にする際は、適宜専門家に相談のうえ、ご自身の責任でご判断ください。本機能から提供される情報を利用したことによって生じた損害やトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。

・本機能は、健常者である会員を対象に、健康の保持・増進を目的とした情報提供を行うものです。疾患や障がいをお持ちの方、通院中・服薬中の方など、身体状況や栄養状態に応じた個別の配慮が必要な方はご利用いただけません。

・18歳未満のお客様、ならびに「あすママコース」をご利用中のお客様はご利用いただけません。

・本機能はβ版のため、予告なく機能提供の停止や仕様変更を行う場合があります。

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上＆アクティブユーザー数国内No.1*¹

・累計会員数1400万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は100億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数（2026年1月、Sensor Tower調べ）

＊2： 2026年5月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年12月時点の累計食事記録件数

食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

＜アプリ概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58653/table/245_1_15f9f6664d47c398c52b5101436a71dd.jpg?v=202606151251 ]

＜主な受賞歴＞

・Google Play ベスト オブ 2022において、アプリ「ユーザー投票部門」大賞、「自己改善部門」大賞をダブル受賞（2022年）

・『あすけん』内の食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」がBabyTech(R) Awards2022［妊活と妊娠部門］ 大賞を受賞（2022年）

・食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」が第4回日本子育て支援大賞を受賞（2023年）

・『Sensor Tower APAC Awards 2025』ベストダイエット＆栄養管理アプリを受賞（2026年）

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

コーポレートサイト： https://www.asken.inc

記載されている会社名、商品またはサービス名は、各社の商標、登録商標または商号です。

(C)asken Inc.