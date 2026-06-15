「夏のリコチャレ2026」の開催

SWCC株式会社

ＳＷＣＣ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 CEO 社長執行役員：小又哲夫、以下「当社」）は、内閣府男女共同参画局が中心となって進める「理工チャレンジ（リコチャレ）～女子中高生・女子学生の理工系分野への選択～」の取り組みに賛同し、当社の相模原事業所（神奈川県相模原市）、三重事業所（三重県いなべ市）、冨士電線株式会社の伊勢原工場（神奈川県伊勢原市）にて、「夏のリコチャレ2026～理工系に進むとどんなお仕事があるの？理工系のお仕事を体験しよう！～」に参加します。各事業所では、理工系分野に興味のある中高生向けの職場見学会や体験学習、技術系社員等との交流会などを開催します。

■リコチャレとは

内閣府男女共同参画局が中心となり、理工系分野に興味がある女子中高生・女子学生の皆さんに、将来の自分をしっかりイメージして進路選択（チャレンジ）していただくことを応援するための取り組みです。当社グループでは誰もが個性と能力を十分に発揮し活躍できる施策の推進を目的とした「ダイバーシティ推進グループ(通称：SWCCarat、読み方：カラット)」が発足しており、各拠点でのリコチャレ開催に向けた企画・運営協力は今年で5年連続となります。昨年度は3拠点合計36名と多くの方にご参加いただきました。

■募集要項

ＳＷＣＣ株式会社 相模原事業所 ※詳細のポスターはこちら(https://www.swcc.co.jp/jpnnewsimages/P260612A.pdf)

概要：まなびが仕事につながる体験をしよう！

非接触ミニ四駆の走行実験や電気実験、ロボットが動く工場見学など、ワクワク体験がいっぱい！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/133032/table/46_1_0276150c74591181e95090358b6b4907.jpg?v=202606150252 ]

相模原事業所 応募用QRコード

ＳＷＣＣ株式会社 三重事業所 ※詳細のポスターはこちら(https://www.swcc.co.jp/jpnnewsimages/P260612B.pdf)

概要：身近な会社のお仕事、のぞいてみよう！クリップモーターの製作体験

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/133032/table/46_2_fed18906421158195be8d71a7081788b.jpg?v=202606150252 ]

三重事業所 応募用QRコード

冨士電線株式会社 本社・伊勢原工場 ※詳細のポスターはこちら(https://www.swcc.co.jp/jpnnewsimages/P260612C.pdf)

概要：火に耐え人を守る、電線/ケーブルを見て・体験してみよう。

耐火ケーブルの試験を体験、光・LANケーブルの加工体験

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/133032/table/46_3_91f65aa7b992ed3d26b95e2f21a72b6b.jpg?v=202606150252 ]

伊勢原工場 応募用QRコード

■昨年の様子

■注意事項

・集合場所までの交通費は各自でのご負担をお願いいたします。

・都合によりプログラムを変更する場合があります。

・イベントの様子は撮影し、当社グループの広報活動に使用させていただく場合があります。

・イベント当日は新聞社などマスコミの取材が行われる場合があります。

〈参考〉

■男女共同参画局 理工チャレンジ（リコチャレ）公式ウェブサイト

https://www.gender.go.jp/c-challenge/index.html

■ＳＷＣＣグループ ダイバーシティ＆インクルージョン

https://www.swcc.co.jp/jpn/sustainability/diversity.html

【本件に関するお問合わせ先】

ＳＷＣＣ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 広報グループ

inq-sonota@swcc-g.com