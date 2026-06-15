【SUSE Summit 2026 Tokyo 開催】- AI時代のデジタルレジリエンスと オープンソース戦略を議論する

SUSEソフトウエアソリューションズジャパン株式会社

エンタープライズ向けオープンソースソリューションのグローバルリーダーであるSUSE ソフトウエアソリューションズ ジャパン株式会社（以下、SUSE）は、2026年7月7日（火）に東京・大手町プレイスホール＆カンファレンスにて「SUSE Summit 2026 Tokyo」を開催します。本イベントは、2026年4月にプラハで開催されたグローバルカンファレンス「SUSECON」のワールドツアーとして日本で初めて開催されるものです。

■開催背景：AI加速時代に問われる「デジタルレジリエンス」

AIの爆発的な普及とITイノベーションが加速するなか、既存のアーキテクチャのあり方が根本から問われています。SUSEが2026年に実施したグローバル調査「Navigating Digital Resilience 2026」（日本を含む5か国・309名のITリーダー対象）では、以下の実態が明らかになっています。

- 企業の98%がデジタル主権（Digital Sovereignty）を優先課題と位置づけているが、実際に具体的な取り組みを実施しているのは52%にとどまる「主権のパラドックス」が存在する- 日本を含むドイツでは57%が「デジタル主権」を「積極的に投資している戦略的優先事項」と回答（インドの62%に次ぐ水準）- ITリーダーの64%が「AIの透明性（モデルのトレーニングやデータの出所に対するコントロール）」が今後5年間のデジタルレジリエンスの最大の推進力になると回答- 追加予算があった場合の投資先として70%がAI実装を挙げており、AIと主権確保の両立が急務となっている- 94%がオープンソースをデジタルレジリエンス実現に不可欠と回答

SUSEは「Change（選択の自由）」と「Sovereignty（主権）」を軸に、こうした企業課題を解決するオープンソース・ソリューションを提供しています。

■イベント概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62310/table/34_1_5aaad64e117a456cfbe3ea36b5087238.jpg?v=202606151251 ]■主な登壇者（予定）

【お客様セッション／プラチナスポンサー様セッション】

- 株式会社みずほ銀行 様森 圭司 様 プラットフォームエンジニアリング部 ディレクター- 株式会社サイバーリンクス 様水間 乙允 様 常務取締役CIO兼CTO 黒坂 公一 様 クラウド基盤事業室 室長- 株式会社マイクロアド 様齊藤 大貴 様 システム開発部 チーフエンジニア伊東 直弥 様 システム開発部 シニアエンジニア

【ゲストスピーカー】

- 和泉 憲明 氏 株式会社AIST Solutions Vice CTO- 植村 卓弥 氏 IDCジャパン 株式会社 シニアリサーチマネージャー

【SUSEより】

- Dirk-Peter van Leeuwen（ダーク-ピーター・ヴァン・ルーウェン） SUSE 最高経営責任者（CEO）- Thomas Di Giacomo（トーマス・ディ・ジャコモ） SUSE 最高技術・製品責任者（CTPO）- 渡辺 元（わたなべ げん） SUSE ソフトウエアソリューションズ ジャパン株式会社 カントリーマネージャー

※最新情報はイベント特設サイトをご確認ください。

■プログラム（予定）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62310/table/34_2_5776075ce544c15a7166d31281b6948d.jpg?v=202606151251 ]

展示ブース

- スポンサー様 展示ブース"The Resilient Ecosystem Showcase: Powering Freedom of Choice"■本イベントで取り上げる主要テーマ- AI時代のITインフラ戦略：戦略立案から実際のデプロイメントまで、エンタープライズ環境におけるAIの「実戦的」活用- デジタル主権とオープンソース戦略：ベンダーロックインを排し、自律的なIT意思決定を実現する方法- クラウドネイティブ＆コンテナ活用：Kubernetes・コンテナ管理とモダン・エンタープライズアーキテクチャ- エンタープライズグレードLinux：レジリエンス・セキュリティ・拡張性を備えたITインフラの最新動向- サイバーセキュリティ：ミッションクリティカルなシステムを守り、データとインフラの自律的制御を維持する戦略- エッジコンピューティング：高度なワークロードをセキュアかつ大規模にエッジまで拡張する手法- ユーザー企業・パートナーによる導入事例（Co-Innovationセッション）SUSEについて：

SUSEは、エンタープライズ向けオープンソースソリューションのグローバルリーダーです。

コミュニティのイノベーションを、安全で主権が確保され、AI対応のソリューションへと変革することで、SUSEはお客様がベンダーロックインから脱却し、ITの主導権を取り戻せるよう支援します。業界をリードするLinux、Kubernetes、エッジ、AIインフラストラクチャソリューションを通じて、SUSEはデータセンターからマルチクラウド、さらにはエッジに至るまで、あらゆる場所でイノベーションを実現する柔軟性を提供します。また、多数のLinuxおよびKubernetesディストリビューションを管理しているのはSUSEだけです。SUSEでは、コミュニティ、相互運用性、そして絶え間ないイノベーションを最優先しているため、「Choice Happens（選択肢が生まれる）」のです。ミッションクリティカルなレジリエンスをいかに実現しているかについては、www.suse.com(https://www.suse.com/ja-jp/) をご覧ください。

主要製品・ソリューション：

- SUSE Linux Enterprise（SLE）：エンタープライズグレードのLinuxプラットフォーム。高い信頼性・セキュリティ・長期サポートで、SAP、金融、通信など基幹システムに広く採用- SUSE Rancher Prime：マルチクラウド・ハイブリッド環境向けKubernetes管理プラットフォーム。あらゆるインフラ上のコンテナを一元管理- SUSE Multi-Linux Support：複数のLinuxディストリビューションのクロスプラットフォーム対応と管理- SUSE AI：生成AIアプリケーションをエンタープライズ環境で安全に導入・運用するためのAIインフラプラットフォーム- SUSE Security：コンテナセキュリティのフルライフサイクルを保護するクラウドネイティブセキュリティプラットフォーム- SUSE SAP：ミッションクリティカルなSAPワークロードと事業継続性のために特別に最適化された、耐障害性、自動化、およびセキュリティに優れたインフラストラクチャ・プラットフォームです。- SUSE Telco：通信事業者およびエッジネットワークのワークロードを、安全かつ大規模に展開・管理するために設計された、クラウドネイティブでベンダー中立の水平型プラットフォームです。

「Choice（選択の自由）」を企業理念の核に置き、ベンダーロックインを排したオープンなIT基盤の提供を通じて、企業のデジタル主権（Digital Sovereignty）の確立とDX推進を支援しています。詳細は https://www.suse.com をご確認ください。

【イベント詳細・参加申込】

https://more.suse.com/SUSE_Summit_2026_Tokyo_LP.html