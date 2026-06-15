ハンズ イオンモール太田店 6月18日(木)オープン

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟)は、北関東最大級のショッピングセンターであるイオンモール太田に「ハンズ イオンモール太田店」を 6 月18日（木）にオープンいたします。

これまでハンズは日本をはじめ、シンガポールや台湾と国内外で出店してまいりました。そしてこのたび、イオンモール太田店の開業をもって総店舗数「100店舗」となります。

これからもハンズは、お客様の「より良い暮らし」「生活文化の創造」の実現に向け、イオンモール太田店でも地域のお客様に愛される、毎日でも通いたくなる店舗を目指し、商品、接客、サービスを通じてソウゾウ、ワクワクをお届けしてまいります。

■ 店内の見どころをご紹介

●これからの夏の季節に頼もしい、暑さ・ＵＶ対策グッズ

酷暑が予想される今年の夏。暑さが本格化してくるこれからの季節に使いたい日傘やクール用品をはじめ、スキンケアからウェアまで取り揃えたＵＶ対策用品、汗・ニオイの対策をしながら冷感効果も発揮するボディシートなど、様々なシーンで活躍する最新グッズを豊富にご用意しました。

お出かけに欠かせないUV対策用品日々の暑さを乗り越えるクール用品

※店頭写真はイメージです

ハンズでしか買えない最新の傘もご用意しています。東レ株式会社の創立100周年と、ハンズの創業50周年を記念し、東レの独自開発素材「サマーシールド(R)」を贅沢に使用した高機能傘シリーズを展開しています。

遮熱率55%以上※、遮光率100%※、耐水度25,000mm以上。親骨70cmの大判で広い範囲を守ります。

※1遮熱効果：JISL 1951/遮光率：JIS L 1055 A法

紫外線遮蔽率：JISL1925の規定に準じた生地の状態での測定値です。全体の性能を示す数値ではございません。表記数値は生地の状態での測定値であり、ホワイト色の結果です。

●大切な方へ、自分へのご褒美に、「ほしい！」が見つかる

ちょっとしたプチギフトから、大切な方への贈り物、自分へのご褒美まで、年間を通して 様々なシーンでのギフトをセレクト提案いたします。思わず手に取ってしまうアイテムを取り揃えました。

思わず手に取ってしまうバラエティコーナー自分へのご褒美にも

※店頭写真はイメージです

●選べるワクワクを贈る

贈る相手の方が好きなものを選ぶ、カタログギフトやハンズギフトカードもおすすめです。

気持ちと一緒に「選べるワクワク」を贈ることでさらに楽しい贈り物になります。

■ オープニングキャンペーン

ハンズ イオンモール太田店のオープン記念として、お客様に楽しんでいただけるキャンペーンを各種ご用意しています。

１. ハンズクラブアプリ会員新規入会キャンペーン

8月2日（日）までの期間中、アプリから「イオンモール太田店」を入会店舗として選択し、新規でご入会いただくとその場ですぐに最大300ポイントプレゼント。

２. ハンズクラブアプリ本会員限定

オリジナルランチバッグプレゼント

6月28日（日）までの期間中、ハンズクラブアプリ本会員様限定で、イオンモール太田店で税込3,000円以上お買い上げいただくと、「オリジナルランチバッグ」をプレゼント。

※当日お買い上げ分に限りレシート合算可

※各日先着順、無くなり次第終了

３. ハンズ イオンモール太田店限定

ハンズクラブ基準ポイント10倍キャンペーン

6月28日（日）まで、店内まるごと※１ハンズクラブ基準ポイント※2が通常の10倍貯まります※3！

※1：一部商品を除く

※2：基準ポイントはゲスト・レギュラー会員が200円で1ポイント、シルバー・ゴールド・プレミアム会員は100円で1ポイント

※3：他のポイントアップキャンペーンとは併用不可

４. ハンズ イオンモール太田店 × カインズ

コラボキャンペーン

6月29日（月）までの期間中、対象のカインズ店舗とのコラボキャンペーンを実施します。

●ハンズ イオンモール太田店のレシート※1※2ご提示で、カインズ対象店舗※3にてカインズオリジナル商品をいずれか1点プレゼント。

●カインズ対象店舗※3のレシート※2ご提示で、ハンズ イオンモール太田店にて税込1,000円以上のお買物※1が5％オフ※4になります。

※1：1会計で税込1,000円以上が対象

※2：レシートは6月18日（木）～6月29日（月）に発行したものが対象

※3：対象の店舗

前橋青柳店・高崎東部店・大胡店・渋川有馬店

前橋吉岡店・大泉店・伊勢崎店

おおたモール店・前橋みなみモール店

前橋川曲店・前橋小島田店・太田丸山店

※4：ハンズクラブアプリ本会員様限定、一部

商品を除く、他のクーポン・優待との併用不可

５. 関東学園大学限定 学割キャンペーン

7月20日（月・祝）までの期間中、割引クーポンをご提示いただき、税込1,000円以上お買い上げいただくと5%オフになります。

※他のクーポン・優待との併用はできません

※レシート合算不可

※本券1枚につき1回限り有効

６. ハンズクラブアプリ本会員限定

haruシリーズサンプル摑み取りイベント

リンス不要のオールインワンシャンプーシリーズのharu商品をご購入の方に1回ご参加いただけます。

開催期間：6月18日（木） 10:00～18:00

6月20日（土）・ 21日（日） 11:00～19:00

開催場所：店内イベントブース

※無くなり次第終了

※お1人様1回のみ

７. ハンズクラブアプリ本会員限定

花王ビオレ冷タオルサンプルプレゼント

ハンズクラブアプリ本会員の画面をご提示で

花王ビオレ冷タオル セサミストリートデザインを1本プレゼント

開催期間：6月18日（木） 10:00～17:00

※無くなり次第終了

※お1人様1個まで

■ 店舗概要

店 名 : ハンズ イオンモール太田店

出店場所 : 群馬県太田市石原町81 SOUTH MALL 1階

交 通 : 東武伊勢崎線「太田駅」南口よりシャトルバスにて約10分

開 業 日：2026年6月18日（木）

店舗面積 : 約 720平方メートル

主要カテゴリ： ヘルス＆ビューティ、ステーショナリー、ハウスウェア、バッグ、バラエティ他

＜株式会社ハンズ 概要＞

代 表 者：代表取締役会長 高家 正行

代表取締役社長 社長執行役員 桜井 悟

設 立：1976 年 8 月

本社所在地：東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア

資 本 金：1 億円

事 業 内 容：住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・素材・部品の総合専門小売業

従 業 員 数：1,668 名（2026 年 3 月 1 日現在）

店 舗 数：総店舗数 100店舗 ※イオンモール太田店を含む

ハンズ 71店舗（FC 11 店舗、海外 12 店舗含む）

ハンズ ビー20 店舗（FC 3 店舗含む）

プラグス マーケット 9 店舗（FC）

公式サイト：https://info.hands.net/company/ （企業サイト）

https://hands.net/（ネットストア）