Databricks Data + AI Summit 2026の情報をお届けするレポートサイトを公開

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズは、2026年6月15日からサンフランシスコで開催される「Databricks社 Data + AI Summit 2026」の情報を、リアルタイムにお届けするレポートサイト「Databricks Data + AI Summit 2025 現地レポート」を2026年6月5日に公開しました。

▼レポートサイト「Databricks Data + AI Summit 2026 現地レポート」

https://www.ap-com.co.jp/data_ai_summit/

レポートサイト「Databricks Data + AI Summit 2026 現地レポート」

Databricks社のDelivery Partner Programに参加しているエーピーコミュニケーションズが、サンフランシスコおよびオンラインで開催される「Data + AI Summit 2026」の基調講演や最新アップデート情報などをお届けします。

開催までの期間はDatabricksの魅力やイベントの見どころを紹介する記事を配信しています。

Data + AI Summit 2026とは

Databricks社主催の世界最大級のデータ・分析・AIをテーマとしたカンファレンスがサンフランシスコにて開催されます。

世界中から多数の参加者が集い、800以上のセッション、基調講演、ハンズオントレーニング、ネットワーキングイベントが予定されています。

生成AI（LLM）やAIエージェント、データ×AI統合基盤（Data Intelligence）、Apache Spark(TM)、Delta Lake、MLflow、Unity Catalogなど、データおよびAIの最新トレンドとイノベーションについて知ることができます。

また、データレイクハウスアーキテクチャを活用し、データ、分析、AIを統合した国内外の企業事例も紹介され、実践的な知見を得ることができます。

Data + AI Summit 2026：

https://www.databricks.com/dataaisummit

皆様のデータ＆AIに関する情報収集の一助となれば幸いです。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 ：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 ：代表取締役社長 内田 武志

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 ：平成7年11月

事業内容 ：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL ：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊Databricksは、Databricks, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer は株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。