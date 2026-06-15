660店舗で対象商品が10%以上割引に！ menu、「おうちで観戦！サッカー応援フェア」開催

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、2026年6月15日（月）から7月20日（月）まで、「おうちで観戦！サッカー応援フェア」 を実施します。

「おうちで観戦！サッカー応援フェア」は、世界的なサッカー大会の開催で高まる観戦需要にあわせ、5週間連続で実施するキャンペーンです。

期間中、人気飲食チェーンや地域の飲食店など660店舗が参加し、対象商品を10％以上の割引価格で提供します。試合観戦時の食事やおつまみ、飲料など、いつでもお得にご注文いただけます。

さらに、Pontaパス会員向けには、対象商品の割引と併用できる総額1,500円のクーポンを毎週配布し、よりお得にデリバリーをご利用いただけます。

menuは今後も、様々なイベントに合わせたキャンペーンを通じて、お客さまの日常をより便利で豊かにするデリバリー体験を提供してまいります。

●「おうちで観戦！サッカー応援フェア」概要

キャンペーン期間中、対象商品を10％以上の割引価格で提供します。さらに、Pontaパス会員向けに、1,500円（税込）以上の注文で利用可能な500円分クーポンと、3,000円（税込）以上の注文で利用可能な1,000円分クーポンを5週間連続で毎週配布します。詳細はmenuアプリよりご確認ください。

・実施期間： 2026年6月15日（月）～2026年7月20日（月）

・対象エリア：menuサービス展開エリア

・参加店舗数：660店舗

・全ユーザー特典：キャンペーン対象商品を10％以上割引

・Pontaパス会員特典：割引と併用できる500円分のクーポン×1枚、1,000円分のクーポン×1枚を毎週配布

・実施期間・対象店舗：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46860/table/313_1_5d2674a0f94a044165b6d5fa21a42df5.jpg?v=202606151251 ]

※一部地域の店舗は対象期間が異なる場合があります。

※エリアによりご注文可能な店舗が異なります。詳細はmenuアプリ内よりご確認ください。

※本キャンペーンにつきまして、予告なく変更・終了する可能性がございます。

※500円分のクーポンはデリバリーの商品代金が1,500円以上、1,000円分のクーポンはデリバリーの商品代金が3,000円以上のご注文にて利用可能です。

※他クーポンとの併用はできません。

※たばこを含む注文等、割引対象外あり

●menu株式会社について

“あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に“ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。







