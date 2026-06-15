チェアの高さはそのまま。しっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、チェアのキャスターと交換することで椅子をしっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚「SNC-ADJST4N」を発売しました。

本製品は、従来の固定脚とは異なり、装着しても座面の高さが変わらない新設計を採用。デスクや体型に合わせて調整した椅子の高さをそのまま維持しながら、キャスターを固定脚に変更できます。自宅でのテレワークや学習、フローリング床での作業など、椅子をしっかり固定して安定して座りたい環境におすすめです。差込シャフト部が直径11mm、長さ24～26mmであれば、さまざまなチェアに対応できます。

【掲載ページ】

品名：チェア用固定脚（シャフト長26mm・5個入り）

品番：SNC-ADJST4N 標準価格：2,310円（税抜き 2,100円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SNC-ADJST4N

サンワサプライ製キャスター差し込み式チェアの多くに対応

チェアが転がらないように固定する専用固定脚です。サンワサプライ製のキャスター差し込み式のほとんどのチェアに対応しています。

キャスターと交換しても床から高さが変わらない

キャスターから交換しても高さが変わらないので、違和感なく座ることができます。

チェア1脚分の5個セット

チェア一脚分のキャスターを一度に交換できる、便利な5個セットです。

差込みシャフト部が直径11mm、長さ24～26mmであればどのようなチェアにも対応可能です。

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【関連ページ】

固定脚

https://www.sanwa.co.jp/product/chair/option_legs.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SNC-ADJST4N

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