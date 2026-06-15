【ICEMAGE史上、最高傑作】15分で究極の透明氷を！10種類の氷をこれ一台で。ICEMAGE CrystalMax透明氷メーカーがMakuakeにて6月15日（月）より先行予約販売開始！

QMY LIMITED

革新的な冷却技術力を強みに、世界各国で高い信頼を獲得する家電ブランドへと躍進を遂げた米国企業、ICEMAGE（アイスメージ、本社：米国）は、『15分で究極の透明氷を！10種類の氷をこれ一台で。ICEMAGE 透明氷メーカー』の先行予約販売を応援購入サイトMakuakeにて、6月15日（月）11時より開始いたしました。

プロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/icemage_crystalmax/※プロジェクトは2026年6月15日（月）11時～7月30日（木）22時まで実施中

この度、公開後24時間限定の特別先行価格をご用意しております。

・24時間限定セット：（一般販売予定価格）88,950円（税込）→ 48,600円（45%OFF）

【40,350円】もお得にご購入いただけます！期間は6月16日（火）10:59まで。

【ICEMAGE CrystalMax透明氷メーカー】の特徴

▼水を入れてボタンひとつで簡単製氷たった15分でプロ級の透明氷を完成

ICEMAGE独自の急速冷凍技術により、バーの品質の透明氷が最短15分で完成できます。タンクに水を入れて、ボタンを押すだけ。面倒な手順はなく、ボタンひとつで、誰でも簡単に本格的な透明氷を作れます。

▼短時間でも、不純物を極限まで徹底除去

ICEMAGE独自のろ過機能と指向性冷却技術により、不純物を短時間で徹底除去。クリスタルのように澄み切った美しい透明度と、氷本来の純粋な味わいを実現できます。見た目も味わいも、どんなドリンクにも自然に馴染む、まさに高級バーのクオリティに格上げされます。

▼最大5cm×5cm×10cmの大きな透明氷も作れます

バーを超える迫力で存在感も抜群です。グラスにぴったりフィットし、大きく溶けにくいため、ドリンクの味が薄まらず、本来の美味しさを極上へと引き上げて、最後の一口まで続く濃厚な味わいに。

▼自由に選べる、多彩な氷のバリエーション

円柱、弾丸、スター、四つ葉、クリスマスツリー、スカル、ラグビーボール、ハート、気分を上げてくれる多種多彩な透明氷のバリエーションを楽しめます。その日の気分やドリンクに合わせて自由にカスタマイズできます。氷の形を変えるだけで、さらに華やかで贅沢な一杯に変わります。

※本体に2種類の製氷型「キューブ （5×5cm）・スティック（5×10cm）」が搭載されており、別途購入は不要です。その他計8種類の氷型は、お好みに合わせて別途ご購入いただけます。

▼最大20個まで一気にストック全自動洗浄でいつでも清潔をキープ

コンパクト設計ながら大容量を実現。最大20個の氷をまとめてストック可能です。ボタン一つで自動洗浄が起動し、面倒なお手入れ不要でいつでも清潔に。UVCライトも採用して、いつも新鮮で安全、そして雑味のないピュアな氷をしっかりお届けします。

プロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/icemage_crystalmax/※プロジェクトは2026年6月15日（月）11時～7月30日（木）22時まで実施中▼製品仕様▼ICEMAGEについて

ICEMAGEは、「日常の小さなこだわりが、毎日を豊かに」という想いから生まれました。革新的なデザインと厳格な品質基準を追求し、スピーディーな冷却技術を磨き上げてきました。氷こそが、完璧なドリンクの基礎。「この氷、一味違う」と感じてもらえるために、バーテンダーやドリンク愛好家、「氷はただの凍った水ではない」と知るすべての人の声を取り入れ、長年の試行錯誤と改良を重ね、最高品質の氷を追い続けています。ICEMAGEの製品は、ブランド最高級の素材と最新技術を惜しみなく注ぎ込んでいますが、私たちが一番大切にしているのは、「五感で楽しめる体験」ということ。さらに、その機能性を超えた、文化的・情緒的な価値のある体験も、お届けしていきたいと思っています。

【本件に関するお問い合わせ】

メールアドレス：support@ice-mage.com

日本公式X（旧Twitter）：https://x.com/IcemageJapan(https://x.com/IcemageJapan)

公式Instagram：https://www.instagram.com/icemage_japan/(https://www.instagram.com/icemage_japan/)

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