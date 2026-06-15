昨年は800名の定員に対して申込開始3日で満員御礼！朝日酒造主催「貯蔵原酒100本のきき酒会」

朝日酒造株式会社

朝日酒造株式会社(本社:新潟県長岡市、代表取締役社長:細田康)は、年に一度、日本酒を貯蔵している全タンクから少量の酒を取り出し、酒質や熟成の進み具合をきき酒により評価する「初呑切り（はつのみきり）」を毎年夏に行っております。酒蔵ならではの伝統行事を一般のお客様にご体感いただくイベントとして「貯蔵原酒100本のきき酒会」を朝日酒造エントランスホールで8月29日（土）から8月30日（日）の2日間限定で開催いたします。「呑切り」で取り出した原酒を100種取り揃えております。普段は味わえない原酒の奥深さをお楽しみください。

「呑切り（はつのみきり）」とは、貯蔵タンク内の酒が健全に貯蔵されているか調べるために、貯蔵タンクから取り出した少量の酒を分析し、熟成度合い、味、色の変化を確認する酒蔵ならではの伝統行事です。杜氏が、貯蔵タンクの呑口（のみくち）から少量の酒を取り出し、香りや味わいを吟味し、その後の貯蔵管理の参考にすることから日本酒の「健康診断」とも考えられ、酒造りと同様に貯蔵も重要な管理の一つです。杜氏や蔵人は自分達が仕込んだ酒が無事に熟成しているかどうか、貯蔵してから初めて確認する日でもあります。緊張感に溢れ、ほっと胸をなでおろす瞬間です。

「貯蔵原酒100本のきき酒会」は2015年に初開催し、今年で8回目となります（コロナ禍での休止期間あり）。昨年は定員が合計で800名のところ、おかげさまで募集開始から3日で満員となりました。タンク100本分から取り出した原酒を朝日酒造エントランスホールにズラリと並べ、お好みの銘柄をご堪能いただきます。タンクごとの酒質や熟成度合いの異なる原酒の味わいや奥深さをお楽しみください。

■「貯蔵原酒100本のきき酒会」概要

名称 貯蔵原酒100本のきき酒会

期日 2026年8月29日（土）、8月30日（日）

時間 午前の部 10：30～12：00（受付10：00～）

午後の部 14：00～15：30（受付13：30～）

場所 朝日酒造株式会社 エントランスホール

（新潟県長岡市朝日880-1）

参加費 1,500円 税込 （お土産付き）

定員 20歳以上の800名様（2日間）

（午前の部200名様、午後の部200名様 各日400名様）

応募期間 2026年7月1日（水）～ 8月10日（月）

お申し込みは先着順とさせていただきます。

定員に達し次第受付を終了いたします。

応募フォーム https://asahi-shuzo-chozou100.espr-fes.com/

お問い合わせ先 貯蔵原酒100本のきき酒会事務局

TEL 0120-963-995（平日10：00～17：00）

内容

普段は味わうことができないタンク100本分の貯蔵原酒を味わうことができます。

タンクごとに飲み比べ、酒質や熟成度合いの異なる原酒の奥深さをお楽しみください。

市場には出回らない品評会用の原酒も特別に味わうことができます。

主催 朝日酒造株式会社

■朝日酒造株式会社について

水田と里山の広がる新潟県長岡市朝日で1830（天保元）年に創業。それから190年余、創業地の地内を流れる清澄な地下水脈の軟水と、地域の農家とともに研究を重ねながら育てている良質な酒米、そして、越路杜氏から継承する知恵と基礎研究による技術革新で、新潟産にこだわった真摯な酒造りを続けています。朝日酒造は、全てにおいて品質本位、そしてお客様本位であることを大切にしています。