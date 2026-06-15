Salesforce全国活用チャンピオン大会「SFUG CUP 2026」において優勝しました！！

アセットマネジメントOne株式会社

アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 杉原規之、以下「アセットマネジメントOne」）は、Salesforceユーザーグループによる「Salesforce全国活用チャンピオン大会」(SFUG CUP)において、優勝いたしましたのでお知らせいたします。

「Salesforce全国活用チャンピオン大会」(SFUG CUP)は、ユーザーの方々が卓越した導入事例を共有することにより、さらなるSalesforceの活用を促進することを目的に開催する、Salesforceユーザーグループ年次最大のイベントです。

アセットマネジメントOneからは、トランスフォーメーション推進部の水本郁己がファイナリストとして出場し、「膨大なデータを読み解き、営業を導く Agent」をテーマに発表いたしました。金融業界におけるAgentforceおよびData360の活用事例として、営業活動に関する膨大なデータをもとに、お客さまの状況把握や提案活動を支援する取組みを紹介し、高い評価を得て優勝という栄誉を獲得しました。

アセットマネジメントOneは今後も、デジタル技術を活用した業務高度化を通じ、業務品質の向上およびお客さま本位のサービス提供に努めてまいります。

コメント（水本郁己）

「アセットマネジメントOneは、顧客体験の向上を目指し、最先端技術の活用に取り組んでおります。その一環として「Agentforce」を活用した営業変革を推進し、商品・サービスの高度化に向けた取組みを進めてまいりました。こうした取組みの一端をSFUG CUPの場でご紹介し、優勝という評価を賜りましたことを大変光栄に存じます。今後も、お客さま本位の考え方のもと、さらなる価値提供に努めてまいります。」

関連：https://successjp.salesforce.com/trailblazer/sfugcup2026