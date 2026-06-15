撮影ゼロで“話す動画”を量産。AIデジタルヒューマン制作『Niuman.AI（ニュウマン）』正式提供開始――“デジタル分身”を持つ時代へ

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区、代表取締役：柏口之宏）は、写真と原稿だけで“本人が話す動画”を撮影なしに制作できるAIデジタルヒューマン制作サービス「Niuman.AI（ニュウマン）」（https://niuman.ai）を、2026年6月15日に正式提供開始しました。

撮影・出演・編集を行わずに、研修・営業・採用・多言語発信などの動画を何本でも内製化できる、新カテゴリ「デジタル分身」を提唱するサービスです。

AIデジタルヒューマン制作サービス「Niuman.AI（ニュウマン）」：https://niuman.ai(https://niuman.ai)

「デジタルヒューマンは自分には関係ない」――その認識を変える

様々な場面で活用：AIデジタルヒューマン

「デジタルヒューマン」という言葉を見聞きする機会は増えました。一方で、多くの方が「結局、何に使うのか分からない」「自分や自社には関係がない」と感じているのではないでしょうか。

デジタルヒューマンの世界市場は、2025年の約477億米ドルから2030年には約2,581億米ドル規模へ、年平均成長率（CAGR）約40％で拡大すると予測されています。

（出典：The Business Research Company／株式会社グローバルインフォメーション、2026年3月）

市場は急拡大している一方で、活用イメージを「自分ごと」として描けている人はまだ多くありません。

Niuman.AIは、この「使い道が見えない」という壁を、たった一つの問いで解きほぐします――

「あなたが“その場にいなくても”、“話せない言語でも”、“一人ひとりに宛てて”、伝えたいことはありませんか？」

Niuman.AIとは：撮影しない、出演しない。それでも「あなたが話す」

Niuman.AIは、ご本人の写真と、話してほしい原稿（テキストまたは音声）をご用意いただくだけで、ご本人が自然に語りかける動画を生成するサービスです。

カメラの前に立つ必要も、何度も撮り直す必要もありません。原稿を差し替えれば、同じ“分身”が何本でも、何言語でも話し続けます。

当社はこれを単なる「動画ツール」ではなく、ご本人に代わって語る資産＝「デジタル分身」と位置づけています。

動画を一本ずつ“撮る”時代から、いつでも働く“分身を持つ”時代へ。それがNiuman.AIの提案です。

録画では決してできない、3つのこと

国内実績が豊富なニュウジアのデジタルヒューマン

スマートフォンでの録画が誰でも無料でできる今、あえてデジタル分身を持つ意味は「録画では実現できないこと」にあります。Niuman.AIが提供する価値は、次の3つに集約されます。

１. 多言語で語る――本人が話せない言語でも

日本語の原稿1枚から、最大10言語（日本語・英語・中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・ロシア語）の動画を制作できます。経営者が流暢でない言語で海外市場や外国人スタッフに語りかける。ホテル・観光・クリニックがインバウンドのお客様へ多言語で案内する。「話せないから伝えられない」を解消します。

２. 本人がその場にいなくても語る

多忙で撮影の時間が取れない経営者、現場を離れた創業者、遠隔地にいる担当者。

さらには「いつか自分が直接は伝えられなくなる日」へのメッセージまで。

本人の不在を超えて、言葉を届けます。なお当社は、双方向で故人と対話するグリーフケアAI「TalkMemorial.AI(https://talkmemorial.ai)」も運営しており、「もう一度、話す」体験と「未来へ、伝え遺す」体験を、それぞれのサービスで担っています。

３. 一人ひとりに宛てて語る

AI故人デジタルヒューマン「TalkMemoria.AI」

お客様・取引先・社員へ、名前や個別の事実を織り込んだメッセージを、一人ずつ宛てて制作できます。一斉送信メールや印刷の挨拶状を、“本人が語りかける動画”へとアップグレードします。

あなたの仕事の、どこで活用できるのか――具体的な活用シーン

- 研修・eラーニング：内容が変わるたびに撮り直さず、原稿の差し替えで最新版を量産- 営業・商品説明：商談相手や商材ごとに最適化した説明動画を内製- 採用・会社説明：応募者へ、経営者や先輩社員からのメッセージを安定品質で- 多言語PR・経営メッセージ：1原稿から複数言語へ展開し、海外発信を内製化- 店頭・受付サイネージ：多言語の案内・接客を“人の顔”で- SNS・動画発信：顔出しの負担なく、継続的な情報発信を

さらに、結婚式の新郎新婦からの挨拶、還暦・退職のお祝い、年賀状やグリーティングカードに添える動画など、「撮影は照れくさい」「時間がない」場面でも、“撮影ゼロ・照れゼロ”で大切な気持ちを形にできます。

当社はブライダル事業者・写真館・印刷会社・ギフト事業者などのパートナーを通じた提供をしています。

世界最先端クラスの生成技術と、誠実な設計思想

様々な場面でご活用いただけます

Niuman.AIは、当社が選定・最適化した世界最先端クラスの生成基盤と、自社開発の音声・動画パイプラインを組み合わせて構築しています。多言語の音声合成は、日本語・英語・中国語・韓国語をはじめ実運用品質で検証済みです。

完成した動画は、ダウンロードのほか、当社がホスティングする「視聴ページ」のURLでお届けでき、受け取った方がそのままスマートフォンで再生・共有できます。高画質化（2K相当・1440P）のオプションもご用意しています。

また当社は、AIであることを隠さない誠実な利用を重視しています。なりすましや不適切な利用を防ぐため、素材の権利についてはお客様ご自身にご確認・ご同意いただく方式を採用し、政治・選挙関連など社会的リスクの高い用途はお受けしません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mjrRqrwEKSs ]

多言語スピーチが可能に！

料金

クレジット制（前払い・繰越可能）を採用し、初期費用・月額固定費は不要です（金額はすべて税込）。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/77_1_5cb62c4460a12780a29b657dd7c57a25.jpg?v=202606151251 ]

※30秒の動画1本あたり2クレジットを消費します。クレジットカード決済のほか、法人向けに銀行振込（請求書払い・専用口座の自動発行／自動消込）に対応。

完成品の制作代行や多言語パッケージ納品など、法人向けのご相談も承ります。

代表取締役 柏口之宏 コメント

「『デジタルヒューマンは一部の大企業のもの』という印象を変えたいと考えています。本当に価値があるのは、“話せない言語で”“その場にいなくても”“一人ひとりに”伝えられること。これは規模の大小を問わず、すべての人と組織に関係があります。動画を撮る時代から、自分の分身を持つ時代へ。Niuman.AIが、その第一歩になればと願っています。」

今後の展望

当社は今後、ブライダル・写真館・印刷・ギフトなどのパートナー企業を通じたB2B2C提供、ならびに法人向けの完成品納品・多言語パッケージを拡充してまいります。「デジタル分身」というカテゴリの確立を通じて、誰もが自分の言葉を、言語や時間や距離を超えて届けられる社会を目指します。

サービス概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/77_2_03e47b4f23cd0885ca1b1fd81e43804f.jpg?v=202606151251 ]株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売