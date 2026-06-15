真夏なのに水温一桁台！？関東最大級の屋外水遊び広場「スプラッッッシュカーニバル」6/27(土)オープン。今年は「映画クレヨンしんちゃん」のコラボコンテンツが登場

富士急行株式会社

首都圏から車で約50分、豊かな森に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、総面積約5,000平方メートル を誇る関東最大級※1の屋外水遊び広場「スプラッッッシュカーニバル」の営業を、2026年6月27日(土)より開始いたします。

本年は、7月31日(金)公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』とのコラボレーションを実施します。野原家や個性豊かな妖怪がパネルとなった「水鉄砲シューティングゲーム」、トリッキーなトラップが満載の「ウォーターメイズ」など、映画に登場するキャラクターたちと一緒に楽しめる多彩なコンテンツをご用意し、皆さまをお迎えします。

さらに、昨年大好評だったダイナミックな放水イベント「はしご車スプラッシュ」もコラボ仕様に。テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマの中でも屈指の人気を誇る「オラはにんきもの」に合わせて、高さ10ｍのはしご車から「スプラッシュマン」がゲストに放水する、約3分間の特別ショーをお楽しみいただけます（※土日祝日限定）。

エリア内には、氷が浮かぶ水温一桁台の「キンキン！アイスプール」や、さがみ湖MORI MORIのシンボルキャラクター「MORI MORI兄弟」をモチーフにした高さ6ｍの巨大バルーンプール、全長15ｍの3連ロングスライダーなど、個性豊かな6種類のプールエリアがそろいます。

都心からわずか50分、自然あふれるロケーションで思い切り水遊びが楽しめる「スプラッッッシュカーニバル」。ご家族やご友人とともに、「さがみ湖MORI MORI」で涼やかで楽しい夏の思い出づくりをお楽しみください。

※1 2026年6月 当社調べ。比較対象：関東1都6県のレジャー施設における屋外型“水遊び広場（プールを除く）”の面積

「スプラッッッシュカーニバル」 概要

営業期間

2026年6月27日(土)～9月6日(日)

※7月17日(金)までと、8月31日(月)以降は土休日のみ営業

営業時間

9：00～16：00

※天候などの影響により、変更する場合あり。

※8月24日(月)～8月28日(金)は10：00～16：00

利用料金

1,400円(大人・小人・シニア共通)

※さがみ湖MORI MORIへの入園・駐車料が別途必要。

フリーパス利用可、再入場可、０歳～2歳は無料

利用制限

未就学児は保護者同伴

※オムツの取れていないお子さまは、オムツ用プールのみ利用可能

特設サイト

https://www.sagamiko-resort.jp/splashcarnival/

※「スプラッッッシュカーニバル」は、2014年より毎夏営業していた「じゃぶじゃぶパラダイス」エリアを大規模に拡張し、昨年2025年より新たなエリアとして登場しました。

「スプラッッッシュカーニバル」 エリア紹介

スプラッッッシュカーニバルは、「びちゃびちゃエリア」「じゃぶじゃぶエリア」「どなたでも利用可能な無料エリア（ウォーターメイズ）」の3つのエリアで構成された、総面積約5,000平方メートル の広大な敷地の水遊び広場です。

びちゃびちゃエリア：3種類の体験型ウォーターコンテンツが揃うエリア

■「オラはにんきもの」に合わせて放水！「はしご車スプラッシュ」

目玉イベント「びっちゃんこタイム」では、毎時00分と30分に、パトランプとサイレンの合図とともに、はしご車のてっぺんから勢いよく放水します。思い切りびしょぬれになってお楽しみいただけます。さらに、土日・祝日およびお盆期間中は、「スーパーびっちゃんこタイム」も開催します。「スプラッシュマン」が約10mに伸びたはしごからゲストに水をかける、3分間の特別イベントです。テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』オープニングテーマの中でも屈指の人気を誇る「オラはにんきもの」に合わせて展開します。

※昨年の様子※昨年の様子

■くるくるシューティング

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』に登場する、野原家や妖怪たちがパネルとなって登場。水鉄砲で水をかけて、パネルを回転させる涼しさ抜群のゲームです。

※昨年の様子

■キンキン！アイスプール

人工降雪機（ICS）によって作り出される無数の氷の粒が浮かぶ、水温一桁台のつめたいプールです。まるで真夏に雪遊びをしているかのような感覚が楽しめます。

※昨年の様子

じゃぶじゃぶエリア：全6種類の多彩なバルーンプールが揃うエリア

MORIMORI BIGプール

さがみ湖MORI MORIのシンボルキャラクター「MORI MORI兄弟」をモチーフにした高さ6ｍの巨大バルーンプールです。

ロングスライダー

長さ15ｍ、3連のロングスライダーです。

ジャングルプール

大きなミストシャワーが全身に降り注ぐプールです。

シマウマスライダー

2匹のジャンボシマウマの間を滑る抜けるスライダーです。

ゾウさんプール

大きなゾウがシンボルのプールです。鼻から水が噴きあがります。

おむつ用プール

おむつを着用しているお子さま専用のプールです。

どなたでも利用可能な無料エリア

■ウォーターメイズ

ウォーターカーテンやスプリンクラーが行く手を阻む水の迷路です。『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』コラボコンテンツです。迷路内に野原家や妖怪たちがデコレーションされています。

※昨年の様子※昨年の様子

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』

「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が2026年7月31日（金）に公開。

（ストーリー）

ある夏の日、日本各地では奇妙な怪奇現象が相次いで目撃され、世間を賑わせていた。 そんな中、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。 旅の支度をする中、呑気に妖怪ごっこを楽しんでいるしんのすけの姿を、庭の物陰からこっそりと覗いている怪しい影が―。

久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。 ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！ しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。

「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ【おばけーしょん村】へ行くこととなった野原家一同。 変わりつつある秋田の風景を眺める道中、人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。

そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！

【妖怪の国】で野原家史上最大！？のピンチに見舞われるしんのすけたちは無事、人間界へ戻ることができるのか？

野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！

https://shinchan-movie.com/2026/

クレジット：(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2026

「さがみ湖MORI MORI」 営業概要

営業時間

平日10：00～16：00、休日9：00～17：00

※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。

料金

入園料

大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)

フリーパス

大人 4,700 円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円

※小人は3歳～小学生以下、シニアは 65 歳以上

※料金は時期により異なります。

交通

お車の場合

・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分

電車の場合

・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分

・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分

いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車

お問い合わせ

さがみ湖MORI MORI

TEL 0570-037-353

https://www.sagamiko-resort.jp/

会社概要

社名

相模湖リゾート株式会社

代表者

鈴木 康弘

設立

2006年12月22日

所在地

神奈川県相模原市緑区若柳1634番地

事業内容

レジャー・サービス業

公式HP

https://www.sagamiko-resort.jp/