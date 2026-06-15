6月14日は「認知症予防の日」。家族の介護と健康を支える「健達ねっと」が認知症理解を深める書籍2タイトルをセットで14名様にプレゼント！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、メディカル・ケア・サービス株式会社（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：山本教雄）は、ウェルネス（健康・予防）サービスの一環として運営する情報サイト「健達ねっと」において、2026年6月1日（月）より、認知症予防の啓発を目的とした書籍プレゼントキャンペーンを開始いたしました。

■「健達ねっと」が目指す「認知症を自分ごととして捉える」社会

超高齢社会を迎えた日本において、認知症は誰にとっても身近なテーマです。6月14日の「認知症予防の日」は、認知症への理解を深め、予防や早期発見の重要性を再認識するために制定されました。

当社が運営する「健達ねっと」では、日々多くの方へ健康情報を届けています。

本キャンペーンは、同日の趣旨に賛同し、「認知症を正しく知ることが、未来の安心につながる」というメッセージを届けるための企画です。

正しい知識に触れ、日常生活の中で健康管理を意識していただく「最初の一歩」を応援します。

■書籍2タイトルのご紹介

以下の書籍2タイトルを抽選で14名様にプレゼントいたします。

１.『健達ねっとで1億回読まれている認知症がわかるコラム』（Gakken／メディカル・ケア・サービス）

健達ねっと内の「ドクターズコラム」は、認知症研究の第一人者や介護のエキスパートの記事を更新し続けており、これまでに約１億回※も読まれてきました。

本書は、認知症治療やケアに長年の実績がある医師や臨床家を中心に最新の知見を集め、インターネットに親しみのない世代にも広く届けるために構成し直しました。予防から、診断、治療やケアに至るまでを網羅した1冊です。

※健達ねっとの2021年9月から2024年3月の総PVの合計

書籍詳細はこちら :https://www.mcsg.co.jp/news/book_kentatsu/２.『認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣』（Gakken／メディカル・ケア・サービス）

本書は、数多くの認知症のある方を診察してきた専門医・長田 乾氏が、身体・生活習慣・性格など話題の「認知症予備脳」の視点から、食事・運動・睡眠・社会的交流といった、脳の健康維持に役立つ具体的な生活習慣を分かりやすく解説。今日から始められる実践的なアクションが満載の一冊です。

■「6月14日認知症予防の日」 特別企画 プレゼントキャンペーン概要

書籍詳細はこちら :https://www.mcsg.co.jp/news/narinikuinariyasui/

・プレゼント内容

１.２.の書籍をセットで14名様にプレゼント

１.『健達ねっとで1億回読まれている認知症がわかるコラム』（Gakken／メディカル・ケア・サービス）

２.『認知症になりにくい人・なりやすい人の習慣』（Gakken／メディカル・ケア・サービス）

・応募期間

2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

・応募方法

1.「健達ねっと」LINE公式アカウントを友だち追加

2.トーク画面でキーワード「6月企画」を送信して応募完了

・当選発表

厳正なる抽選の上、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

・詳細URL：https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/camp/camp-2606(https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/camp/camp-2606)

＜応募に関する注意事項等＞

・当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

・お届け先は日本国内に限ります

・当選権利の譲渡、賞品の転売・換金は禁止いたします

・キャンペーン内容は予告なく変更・中止する場合がございます

・抽選時にLINEを退会もしくはブロックされている場合は、対象外となります

■「健達ねっと」について

「健達ねっと」は、認知症ケアの専門知見を持つ当社と、学研グループの医療・出版リソースを融合させたメディアです。在宅介護を支えるご家族や、健康を考える幅広い年齢の方に向けた「知りたい」に応える情報発信を続けています。

●本件に関する取材のお問い合わせ●

健達ねっとお問い合わせフォーム：https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/contact

■メディカル・ケア・サービス株式会社

1999年、埼玉県さいたま市で創業。創業当時より認知症ケアを専門とし、グループホーム「愛の家」を中心に、介護付有料老人ホーム「アンサンブル」「ファミニュー」など、多様な介護サービスを展開。現在、全国380の介護事業所を展開しています。

また、長年培った専門性を活かし、介護サービスの枠を超えて事業を拡大。2026年2月には、訪問看護ステーション「愛の家みらい」を開設するなど在宅支援を強化しているほか、介護事業者向けコンサルティングやウェルネスサービス、さらには中国を中心とした海外展開など、多角的なアプローチで社会課題の解決に取り組んでいます。



「認知症を超える。」をブランドメッセージに掲げ、認知症のある方はもちろん、誰もがその方らしく、当たり前に暮らせる社会の実現を目指しています。



https://www.mcsg.co.jp/

設立：1999年11月24日

所在地：〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー29階

代表者：代表取締役社長 山本 教雄

社員：約7,500名（2025年9月期）

売上高：425億円（2025年9月期）

拠点：日本国内33都道府県380事業所（2026年6月1日現在）

海外（中国）16棟（2026年3月31日現在）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開