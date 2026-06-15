Welcome to TENJIN！ 西鉄グループ × VIBY コラボキャンペーン決定！

西日本鉄道株式会社

2026年6月24日(水)にデビューを控えたボーイズグループ「VIBY」の1st CD Single、『Miracle : The First Light』のリリースを記念して、西鉄グループとVIBYのスペシャルコラボレーション「Welcome to TENJIN！ 西鉄グループ × VIBY コラボキャンペーン」の開催が決定しました。

本キャンペーンでは、福岡・天神の街を舞台に、多くの方に無料で楽しんでいただける「VIBY 写真展」や「ミニライブ＆特典会」、さらに西鉄グループが連携した限定のプレゼントキャンペーンなど、スペシャルなコラボレーション施策を多数展開いたします。

VIBY の1st CD Single発売を皆様と一緒に盛り上げる記念すべきコラボキャンペーン。皆様のご来場を心よりお待ちしております！

各キャンペーンの詳細説明

今回のコラボキャンペーンでは、福岡・天神を舞台に以下の3つのキャンペーンを展開いたします。

■1.VIBY写真展

今回のスペシャルコラボレーションを記念して、ここでしか見られない特別な写真展を開催いたします。メンバーが実際に西鉄電車に乗って、（福岡(天神)・春日原・久留米・桜台）などの各駅や沿線のスポットに立ち寄った模様を収めた、旅情あふれる貴重な撮り下ろしカットを多数展示いたします！

●開催日時： 2026年7月18日(土) ～ 7月26日(日)

●会 場： ソラリアプラザ 1F北側エントランス

■ 2. ミニライブ ＋ 特典会

観覧無料のミニライブと、対象商品をご購入いただいた方を対象とした特典会を実施いたします。

●開催日程： 2026年7月19日(日)

●開催時間： 第1部 13:00～ / 第2部 16:00～

●会 場： ソラリアプラザ 1F イベントスペース「ゼファ」

●内 容：ミニライブ（観覧無料）…デビュー曲「Miracle : The First Light」を披露します。ステージ前方に、対象商品をご購入いただいた方を対象とした「優先観覧エリア」を設置いたします。

特典会…ミニライブ終了後、対象商品をご購入いただいた方を対象とした特典会を実施いたします。メンバー5名から、1st CD Singleの発売を記念した「航空券風プロフィールカード」（メンバー別プロフィール入り）を直接手渡しさせていただきます。

●対象商品： 会場そば（ラブエフエムスタジオ前）で販売する下記の商品が対象となります。

2026年6月24日(水)発売 VIBY 1st CD Single『Miracle : The First Light』

・Photobook ver. (AVCD-61746) ／ 4,400円（税込）

・VIBY ver. (AVCD-61747) ／ 1,650円（税込）

・メンバー別ソロ盤（全5形態） ／ 各1,100円（税込）

(IO ver. / RENKI ver. / AKITO ver. / RYOHA ver. / KOTARO ver.)

●そ の 他： CDの販売方法及び特典会の参加方法、その他注意事項などは、ソラリアプラザHP（以下URL記載）よりご確認ください。

ソラリアプラザHPニュース：https://www.solariaplaza.com/news/solarianews_detail_32581.html

■ 3.西鉄グループ×VIBYオリジナルプレゼントキャンペーン

本コラボキャンペーンを記念し、LINEミニアプリと連携したプレゼントキャンペーンを実施いたします。ソラリアプラザの LINEミニアプリからアンケートにご回答いただいた方（先着280名様）に、本コラボキャンペーンオリジナルの撮り下ろしブロマイド（全7種ランダム）をプレゼントいたします！

●日 時： 2026年7月19日(日) 10:00～19:00

●会 場： ソラリアプラザ 1F イベントスペース「ゼファ」内

●受取方法：ソラリアプラザのLINEミニアプリからアンケートにご回答いただき、会場内スタッフへアンケートの回答画面をご提示ください。

※お一人様1回までのお渡しとなります。無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

その他、本キャンペーンに際しての注意事項などについては、ソラリアプラザHP（以下URL記載）にてご確認ください。

ソラリアプラザHPニュース：https://www.solariaplaza.com/news/solarianews_detail_32581.html

（参考）VIBYについて

BTSやTOMORROW X TOGETHERの新人開発に携わったプロデューサー、キム・ミジョン氏が手がける新レーベル「Rii.MJ」の第一弾アーティストとして誕生した5人組ボーイズグループ。メンバーは全員日本人で、年齢は15歳から19歳までの10代で構成されている。

Voyage(旅)をコンセプトに掲げ、今の時代を生きる少年たちの素直でピュアな感情を音楽とパフォーマンスで届ける。

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