画像・動画生成AIプラットフォーム「illuminAI」が大型アップデート、最新生成AIモデル多数搭載で表現力の向上

株式会社ビヨンド

クラウドサーバーのマネージドサービス事業やシステム開発事業を提供する、株式会社ビヨンド（本社：大阪市）は、画像・動画生成AIプラットフォーム「illuminAI（イルミンエーアイ）」において、UIのフルリニューアルと最新生成AIモデルの大幅拡充を含む大型アップデートを実施しました。

■リニューアルの背景

生成AI技術の急速な進化により、クリエイティブ制作におけるAI活用の裾野は急速に広がっています。その一方で、ユーザーの制作ニーズは「クオリティ重視」「スピード重視」「背景透過」「高解像度出力」など多岐にわたっており、限られたモデルだけでは思い描く表現を実現しきれないという課題がありました。

こうした課題を解消するためにも、illuminAIはシステム全体を一から見直しました。ユーザーがより直感的にクリエイティブ制作に取り組めるよう、制作ワークフローの最適化を軸に、表現力を高める最新AIモデルの追加はもちろん、操作性の向上・管理機能の強化などの継続的な改善に取り組んでいます。

■アップデートの概要

・全体デザインにおける背景カラー（ライト・ダーク）切替機能の追加

・ダッシュボードやアカウントに関連する利用履歴画面の改善

・生成モデル・生成枚数・生成結果などのアクティビティログ機能の追加

・画像の背景透過・背景色指定機能の追加

・他ユーザーの生成作品を確認できる「発見する」機能の追加

・画像・動画生成モデルの大幅拡充

■アップデートのポイント

1. 最新の画像・動画生成モデル多数搭載

今まで以上にクリエイティブの幅を広げるために、各生成AIモデルを大幅に拡充しました。生成する画像や動画のスタイルに合わせて様々なモデルから選択することが可能です。

新規追加モデル一覧

■画像生成モデル

・GPT Images 2.0

・GPT Images 1.5

・Seedream 5.0

・NanoBanana 2

■動画生成モデル

・Seedance 2.0

・Seedance 2.0 Fast

・HappyHorse 1.0

・Wan2.7-Video

2. 背景カラー（ライト・ダーク）切替機能

背景カラーのライト／ダークテーマの切り替え機能により、ユーザーの用途や好みに合わせて自由に設定でき、長時間の作業でも疲れにくい環境を提供しています。

3. アクティビティログ機能

生成日時、生成枚数、使用モデルなどの情報を生成結果とあわせて表示し、クレジット消費の詳細を一目で把握できるようにしました。ログを一覧で確認できるため、利用状況の把握から管理まで、よりスムーズに行うことができます。

■開発チームより

illuminAIは、最新の生成AIモデルの継続導入と表現品質を高めながら、日本国内サービスの強みを活かし、より日本のビジネス慣習やユーザーニーズに最適化した機能拡充を進めていきます。

今後は、組織内クレジット共有機能やブランドカラーや公式キャラクター情報の登録機能など、ビジネス現場での本格活用を見据える基盤整備をおこなう予定です。

illuminAIは、画像生成・動画生成を提供するAIプラットフォームとして、プロクオリティのクリエイティブを瞬時に生成できる環境を整えることで、技術と人をつなぐ架け橋となり、誰もが創造の可能性を広げられる社会の実現に貢献してまいります。

■illuminAIについて

illuminAI（イルミンエーアイ）は、高品質な画像や動画を生成・編集できる、日本国内企業運営のクリエイティブ制作プラットフォームです。

本サービスは、SNS素材や広告バナー、資料用ビジュアルなどを非デザイナーでも短時間で内製化できるため、ビジネス現場のコスト削減と効率化に貢献します。日本円決済や日本語サポートに対応しており、ビジネスにおける利用にも安心して導入できる実用的な設計を実現しています。

illuminAIでは、毎月20クレジットまで利用可能な「フリープラン」を提供しており、画像・動画生成を通じてどなたでも無料で基本機能をお試しいただけます。

■会社概要

無料で始める :https://illumin-ai.io/

株式会社ビヨンドは、2007年4月に設立されたマネージドサービスプロバイダー（MSP）です。AWSやGoogle Cloudなどマルチクラウド環境でのサーバー構築・24時間365日の運用監視に加え、Webシステム開発や自社サービス開発・運営も手がけています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19232/table/23_1_703e1c1b1ca4e496d33e268b9faac0a3.jpg?v=202606151251 ]