ブルーモ証券公式YouTube、新たにファンドアナリスト篠田尚子氏との対談動画を公開

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、ファンドアナリストの篠田尚子氏をゲストに迎え、公式YouTubeチャンネルにて全2回の対談動画を公開いたします。

■分散投資の本質と50代からの資産運用を深掘り

新NISAの普及に伴い、「S＆P500やオルカンを買っておけば安心」という風潮が広まる中で、今回の動画では偏重投資の盲点と金(ゴールド)やインド株を組み合わせた分散投資の本質を探ります。

また、現役世代とは異なる投資戦略が求められる50代・60代の資産運用と退職金の運用戦略まで長年にわたりファンドを見続けてきた篠田氏ならではの実践的アドバイスを深く掘り下げています。ボーナス支給時期と重なる6月にぜひご覧いただきたい内容です。

■動画概要

タイトル：【篠田尚子】あなたのNISA、危ない組み合わせをやっていませんか？ - S&P500の弱点とゴールド活用の真実

出演：篠田尚子氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/yB0N9N1eWSs?si=sSM5IPm3XQaVxK6F

タイトル：【篠田尚子】50歳から投資は遅すぎる？50代60代の投資戦略のポイントと陥りやすい罠とは？

出演：篠田尚子氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

公開予定日：2026年6月15日18時

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』をはじめ、世界最大の運用会社ブラックロックの助言を活用した資産運用サービス『ブルーモコア』や米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』のサービスを提供しています。

今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

ブルーモ公式X(@Bloomo_invest)では毎日、米国市場に関する情報を発信しています。