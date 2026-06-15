IBMとGoogle Cloud、人の知見とAIを活用したデリバリーによりAIの本格展開を加速する戦略的協業を発表

日本アイ・ビー・エム株式会社- AIを活用したデリバリー・プラットフォームであるIBM Consulting Advantageを拡張し、業界特化型エージェントをGemini Enterprise向けに提供- 数千人規模のIBMコンサルタントによる新しいGoogle Cloudプラクティスをグローバルで立ち上げ、AIの本格展開と基幹システムのモダナイゼーションを支援- 本プラクティスは、Google Cloud Servicesにおいて数十億ドル規模の機会に

【米国ニューヨーク州サニーベール - 2026年6月4日（現地時間）発】

IBMおよびGoogle Cloudは、Google Cloudプラクティスの立ち上げを新たに発表しました。本プラクティスは、企業がAIを本番環境により迅速に展開し、基幹システムのモダナイゼーションを進めることを支援します。IBMの業界に関する深い専門知識と、AI主導のプラットフォームであるIBM Consulting Advantage(https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/advantage)（IBMチームがエージェントや業界ワークフローを活用して、AIソリューションの設計・構築・導入を迅速に行うために活用）に、Google CloudのGemini Enterprise Agent Platform(https://cloud.google.com/blog/ja/products/ai-machine-learning/introducing-gemini-enterprise-agent-platform)、サイバーセキュリティーおよびデータ機能を組み合わせています。

数千名規模のGoogle Cloud認定IBMコンサルタントとお客様対応エンジニア等（FDE、フォワード・デプロイド・エンジニア）により、企業のAIソリューションの導入やレガシー環境のモダナイゼーション、複雑なハイブリッド環境全体のテクノロジー管理を支援します。これはIBMとGoogle Cloud双方にとって数十億ドル規模の機会であり、それぞれがお客様向けて独自の強みを提供します。

IBMは、業界特化型AIエージェントのポートフォリオをIBM Consulting Advantage上に構築し、Gemini Enterprise向けに最適化して展開しています。これらのエージェントは、銀行、政府、小売、通信、エネルギー、セキュリティー、保険、ライフサイエンス分野のユースケースに対応し、ワークフローの自動化、意思決定の高度化、Geminiモデルを活用した自律的なオペレーションの加速を支援します。

この新たな協業により、IBMのコンサルタントはGoogle Cloud上でエンタープライズ向けAIエージェントを直接設計・構築・管理できるようになります。IBMの事前構築済みアセットや再利用可能なエージェント、実績ある変革手法は、Google Cloudのエージェント実行環境、ガバナンス制御、エンタープライズ向け安全機能と組み合わせて活用できます。これにより、設計から導入までをより迅速かつ一貫して進めることができます。

IBMのシニア・バイス・プレジデント兼コンサルティング事業責任者のモハマド・アリ（Mohamad Ali）は、次のように述べています。「企業はここ数十年で最も複雑なモダナイゼーションの局面に直面しています。Google Cloudとの取り組みを拡大することで、お客様に対し、事業全体でAIを拡張するためのより明確で信頼性の高い道筋を示します。これは、業界に関する深い専門知識、ハイブリッドクラウドのモダナイゼーション、そしてAI主導のデリバリー・プラットフォームを組み合わせたものです」

Google Cloud のグローバル・パートナー・エコシステム担当プレジデントのケビン・イッチュプラニ（Kevin Ichhpurani）氏は、次のように述べています。「この協業により、市場におけるGoogle Cloudの専門コンサルタント層が大幅に拡充され、急増するAI需要への対応が進みます。Googleのエージェント・ベースのインフラストラクチャーとIBMの深い業界専門性、実績あるデリバリー・フレームワークを組み合わせることで、共同のお客様が実証実験を超え、クラウド環境全体で本番レベルのAIエージェントを導入・管理できるよう支援します」



IBM Consultingは、IBMおよびそのエコシステムの技術を統合するオープンで柔軟なアプローチで、企業データをGeminiに接続する共通インターフェース・パターンとソリューションの開発を支援します。これらのインターフェースは各お客様のアーキテクチャーに合わせて調整可能で、組織内のデータの統合とGeminiベースのAI機能の拡張を容易にします。

本プラクティスは、以下の重点領域に取り組みます。

- 本番運用に対応するAIとデータ： IBMの業界知識とAIアセット、Google CloudのGemini Enterprise Agent PlatformおよびBigQueryを組み合わせ、実証実験（PoC）にとどまらず、実運用に耐える高度なAIシステムを支える基盤構築を支援します。- 業界特化型ソリューション： 航空宇宙、金融サービス、政府、ヘルスケア、通信などの分野向けに、AIおよびデータ機能を提供します。Confluentを活用してリアルタイム・データのストリーミングとガバナンスを行い、AIシステムが運用の最適化、リスク予測、各業界の規制要件に対応した成果の創出を支援します。- サイバーセキュリティー運用のモダナイゼーション： AI主導の防御およびセキュリティー機能を提供し、対応力の強化と迅速な対応を支援します。- ハイブリッドクラウドのモダナイゼーション： オンプレミスとクラウド環境にまたがる重要ワークロードの刷新を支援します。規制の厳しい業界にも対応し、Red Hat OpenShiftをGoogle Cloud Consoleから直接利用できます。- AI主導のワークフローの高度化： Geminiとwatsonx Orchestrateを統合し、意思決定の自動化とエージェントの高度化を進めるとともに、watsonx.dataと連携して、より柔軟にインサイトを生成し、高度なアプリケーションの実現を支援します。- 運用レジリエンスとガバナンス： HashiCorpおよびApptioの技術を活用したIBMの自動化技術とGoogle Cloudの AIを組み合わせ、監視、コンプライアンス、パフォーマンスの向上を図ります。

IBMおよびGoogle Cloudの将来の方向性や意図に関する記述は、予告なく変更または撤回される場合があり、目標および目的を示すものにとどまります。

本資料は、2026年6月4日（現地時間）にIBM Corporationが発表したプレスリリースの抄訳をもとにしています。原文はこちら(https://newsroom.ibm.com/2026-06-04-ibm-and-google-cloud-announce-strategic-partnership-to-scale-ai-with-human-expertise-and-ai-powered-delivery)を参照ください。

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