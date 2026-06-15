慶大発医療スタートアップのLIFESCAPES(ライフスケイプス)、総額6億円の資金調達を実施

株式会社LIFESCAPES

ブレイン・マシン・インターフェース（BMI/BCI）技術を用いた医療機器開発を行う株式会社LIFESCAPES（本社：東京都港区、代表取締役：牛場潤一、以下LIFESCAPES）は、既存株主、新規投資家を引受先とした第三者割当増資により総額6億円の資金調達を実施しました。

国内での知見を礎に、グローバル・メドテック企業へと転換

LIFESCAPESは、脳卒中などによる重度手指麻痺に対するリハビリテーションを支援するBMI技術の社会実装に取り組んでいます。今回の資金調達により、国内における「先駆的医療機器」への指定に伴う医師主導治験の推進に加え、海外市場、特に成長著しいASEAN地域および北米市場を重点領域と位置付け、事業開発およびパートナーリングを加速させてまいります。

<資金使途>

1. 海外展開の本格始動：マレーシアを起点にASEAN市場へ展開

マレーシアでの薬事承認完了およびマレーシア人的資源省傘下の社会保障機関である Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)への海外初導入は、当社のグローバル戦略における大きな一歩です。2026年度中にシンガポール、インドネシア、タイ等においても販売体制を構築し、ASEAN全域でのプレゼンスを確立します。

2. 「先駆的医療機器」に指定された治療用BMIの医師主導治験

国内では、厚生労働省より2025年12月に「先駆的医療機器」の指定を受けた「（仮称）LIFESCAPES 治療用 BMI」について、有効性ならびに安全性を検証することを目的とした医師主導治験を2026年夏頃より開始する予定です。本治験の完遂と合わせ、公的保険適用に向けたプロセスを加速します。

3. 次世代の事業開発：自由診療サービスの展開

保険診療の枠を超え、より幅広いニーズに応える自由診療モデルの事業開発を推進します。急性期病院や回復期リハビリテーション病院を退院してから時間の経過した生活期の方も含め、一人でも多くの患者様へBMI技術を届ける体制を整備します。

資金調達概要

調達金額： 6億円

調達方法： 第三者割当増資

株主： MSIVC2025V投資事業有限責任組合、Golden Asia Fund III,L.P.、SUMISEI-SBI投資事業有限責任組合、ディープテックエンジェル2025投資事業有限責任組合、PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund 1号投資事業有限責任組合、フィデア企業成長支援ファンド投資事業有限責任組合、三菱UFJライフサイエンス3号投資事業有限責任組合 ※順不同

投資家からのコメント（順不同）

MSIVC2025V投資事業有限責任組合

三井住友海上キャピタル株式会社 平井 宏明氏

LIFESCAPE社が開発する手指の重度麻痺の治療・リハビリに活用する世界初のBMI機器は、いよいよ、治療機器を目指す段階に入りました。少しでも早く、より多くの患者様に治療・リハビリの機会がお届けできるよう取り組んでいただければと思います。当社も引き続き支援してまいります。

Golden Asia Fund III,L.P. 三菱UFJキャピタル株式会社 上島 克浩氏

Golden Asia Fund Ventures Ltd(日台ファンド)は、 台湾の政府系研究機関、工業技術研究院(ITRI)の投資会社である創新工業技術移転股份有限公司(ITIC)と三菱UFJキャピタルとの共同ファンドです。LIFESCAPES社は有効な既存治療の存在しない脳卒中後の重度麻痺に対し、BMIという画期的かつユニークなソリューションを提供しており、社会的な存在意義、期待が大きいこと、さらに台湾を始め、アジア、米国への進出も予定されており、グローバルベースでの継続的な成長が可能と判断し、投資を行いました。

SUMISEI-SBI投資事業有限責任組合

住友生命保険相互会社 百田 牧人氏

LIFESCAPES社が取り組む脳卒中リハビリにおけるBMI技術の社会実装は、機能回復にとどまらず、患者様の生活の質や社会参加を支える取組みであり、その社会的意義と将来性に強い期待を寄せています。住友生命が推進するウェルビーイングの実現を目指す取組みとも方向性を同じくしており、今後のさらなる発展に大きな可能性を感じています。

ディープテックエンジェル2025投資事業有限責任組合

株式会社インディーキャピタル 津田 真吾氏

スタートアップ、とりわけディープテックでは、卓越した技術力に加え、誰のどんな課題を解くのかという明確なビジョンと、それを形にする製品開発力が不可欠だと考えています。LIFESCAPES社が実用化したBMI技術は、人と機械をつなぐ未来の中核技術です。社会実装を見据え、一歩ずつ着実に前進する経営陣と挑戦できることに、大きな期待と高揚感を覚えています。

PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund 1号投資事業有限責任組合 パラマウントベッド株式会社 古賀 成憲氏

当社グループは、医療・介護領域で培ってきた知見や事業基盤を活かし、睡眠・健康・ウェルビーイングの拡大を目指し、一人ひとりのより良い暮らしを支える価値創出に取り組んでおります。LIFESCAPES社が有するBMI技術は、身体機能の回復支援に加え、自立や社会参加、その人らしい暮らしを支える可能性を広げる技術であると捉えています。同社の取り組みは、健康寿命の延伸や生活の質向上に資するものであり、ゲーミフィケーション等による前向きな行動変容も含め、中長期的なウェルビーイング領域の拡張可能性を有するものと評価しております。当社グループは、本投資を通じて、同社の成長を中長期的に支援し、新たな価値創出の可能性を探索してまいります。

フィデア企業成長支援ファンド投資事業有限責任組合

株式会社フィデアキャピタル 北野 善久氏

当社は、LIFESCAPES社がヘルスケア分野において、未だ十分に解決されていない社会的課題に真正面から向き合い、テクノロジーと実装力をもって具体的な解決策を提示している点を高く評価し、今回の出資を決定しました。医療・健康領域における課題は今後さらに重要性を増すと考えており、同社の取り組みは社会的意義と事業成長性を両立するものと確信しています。今後、当社は事業支援・連携等により、同社のサービスがより多くの人々の健康と生活の質向上に寄与し、拡大することを期待しています。

三菱UFJライフサイエンス3号投資事業有限責任組合

三菱UFJキャピタル株式会社 井澤 洋介氏

LIFESCAPE社の開発するBMIは、有効なソリューションが乏しくアンメット・メディカル・ニーズが強い脳卒中後の上肢運動麻痺に対して、画期的なソリューションになると考えています。BMIの革新性だけでなく、同社メンバーの熱い想い、お人柄、専門性に惹かれ追加投資致しました。同社技術の普及のため、MUFGのネットワークを活用し支援して参ります。

LIFESCAPESについて

LIFESCAPESは、Brain-Machine Interface/Brain-Computer Interface（BMI/BCI）技術を基盤としたニューロリハビリテーション医療機器の研究開発および関連サービス事業を展開する慶應義塾大学発の医療スタートアップです。脳卒中後の上肢麻痺をはじめとする中枢神経疾患領域において、革新的な治療選択肢の提供を通じたアンメット・メディカル・ニーズの解決を目指しています。

各種リンク

公式HP: https://lifescapes.jp/

公式Facebook: https://www.facebook.com/lifescapes2018

公式LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lifescapes-bci/

公式X: https://x.com/LIFESCAPES_BMI

■ お問い合わせ先

PR事務局： 木本（kimoto@mikupr.co.jp）