【グランドニッコー東京 台場】 The Grill on 30th「夏のプリフィックスランチ」提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、ホテル最上階から東京湾の美しい景色を望む「The Grill on 30th」にて開催している「初夏のプリフィックスランチ」で人気の“メロンデザートブッフェ”をご好評につき、2026年7月1日（水）から始まる「夏のプリフィックスランチ」においても引き続き提供します。新作の「メロンと水まんじゅう」などのスイーツが追加され、さらに夏らしさを感じるラインアップになりました。

The Grill on 30th「夏のプリフィックスランチ」イメージ

「The Grill on 30th」では、お好みにあわせて選べる前菜、スープ、メインディッシュに加えて、豪華なデザートブッフェを楽しめる「プリフィックスランチ」を提供しています。

今回の「夏のプリフィックスランチ」では、現在提供中の「初夏のプリフィックスランチ」で登場したメロンデザートブッフェを引き続き8月31日（月）までお楽しみいただけます。ジューシーな果実と芳醇な香りを味わえる「メロン4種食べ比べ」や「メロンガトー」「シトロンショコラムース」に加え、夏らしい爽やかな味わいのスイーツも登場します。シェフサービスでは、7月より新たに涼やかな見た目が夏にぴったりの「メロンと水まんじゅう」をご提供。フレッシュなメロンとともに、和の涼菓が織りなす軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

季節の前菜としてご提供する「白身魚とサーモンのテリーヌ」は、なめらかな口当たりと魚介の旨味に香草マヨネーズの爽やかな風味が添えられた逸品です。メインディッシュには、ヨーグルトやスパイスを効かせたカレー風味のソースで仕上げる「タンドリーポーク」が登場。食欲をそそる香りとともにお楽しみいただけます。

東京を一望するホテル最上階のレストランで、選べる料理と涼やかなメロンデザートブッフェが彩る、夏のランチタイムをお過ごしください。

【The Grill on 30th 「夏のプリフィックスランチ」概要】

<メニュー内容（一部抜粋）>

【前菜】 ※メニューは週替わりでご提供します。

・ミートローフ バジル＆チーズ

・本日の前菜3種盛り合わせ

・スモークサーモンと白身魚のテリーヌ

【スープ】

・赤ピーマンとトマトのポタージュ

・夏野菜とベーコンのピストゥースープ

【メインディッシュ】

・北海道産アイナメのグリル プッタネスカソース

・国産豚肩ロースのタンドリーポーク

・スズキのグリル ビガラードソース

・ラムランプのグリル バルサミコソース

・本日の魚料理

・本日の肉料理

・オーストラリア産牛ロースのグリル 赤ワインソース +\1,500

・オマール海老と紐付きホタテ貝のグリル アメリケーヌソース +\1,500

【追加メニュー】

・締めのオムライス シャスールソース +\1,500

・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ +\1,500

【デザートブッフェ】

※仕入れの状況で一部内容が変更になる可能性がございます。

＜メロン4種食べ比べ＞

4種類のメロンをお好きなだけ食べ比べ

＜シェフサービス＞

メロンと水まんじゅう

＜デザート＞

オレンジムース／メロンガトー／ガトーバナーヌ／マンゴーロールケーキ／カッサータ／

白桃のガトー／アップルピーチムース／マンゴーロールケーキ／日向夏のムース

＜アイス＆シャーベット＞

ストロベリー／柚子／ベルギーチョコ／バニラ／抹茶／シェフおすすめ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4269_1_4e72428702deb5f7c4a41d07955c9d24.jpg?v=202606151251 ]グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/