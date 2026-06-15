バーバリー、バンコクの「ザ・スタンダード・バンコク・マハナコーン」を彩るサマー・テイクオーバーを始動

バーバリー・ジャパン株式会社

バーバリーは、サマー・テイクオーバーの幕開けを記念し、バンコクのザ・スタンダードにて、ブランドの友人やファミリーを招いた音楽とダンスの一夜を開催しました。本イベントは今夏に予定されている一連のアクティベーションの第一弾となります。

バーバリーのブランドアンバサダーであるBrightをはじめ、日本からはROLA、村上虹郎が、そしてアジア各国からは、Hwasa、Van Mai Huongらが、バンコクの街並みを一望できるホテル内のプールエリアに集結。その後、ゲストは「The Parlor」フロアへ移動し、DJ Patra BとDJ Jay Sarayuによるライブセット、さらにAtomによるスペシャルパフォーマンスを楽しみました。また、今回のテイクオーバーのために特別にデザインされたイエローのハウスチェックをまとったバーバリー仕様のトゥクトゥクで、バンコク市内の散策も行われました。

Bright

ブランドアンバサダー

ROLA

村上虹郎

BAILEY & WOOCHAN

AllDay Project

タイの首都に位置するアーバンリトリート、「ザ・スタンダード・バンコク・マハナコーン」では、今夏を通じてバーバリーによる多彩な体験型コンテンツを展開予定です「The Parlour」フロアにはバーバリーオリジナルのフォトブースが登場し、さらに特別なウェルネスプログラムも提供されます。

そのほかの来場者には、BAILEY (AllDay Project)、Benjamin Kheng、Joong Archen、Meen Nichakoon、Milli Danupha、Off Jumpol、Quang Hùng MasterD、Santa Pongsapak、Shye、WOOCHAN (AllDay Project)、Yung Rajaなど、多彩なゲストが名を連ねました。

開催期間：

開催中～2026年7月31日まで

開催場所：

ザ・スタンダード・バンコク・マハナコーン

114 Naradhiwat Rajanagarindra Road

Silom, Bangrak

Bangkok, 10500

Thailand