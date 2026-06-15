科学体験施設IMAGINUS（イマジナス）で開催されるバードウォッチング体験イベントに協力

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、科学体験施設IMAGINUS（東京都高円寺）で6月20日（土）に開催されるバードウォッチング体験イベントに協力し、コンパクトタイプ双眼鏡、大口径双眼鏡、防振双眼鏡などの機材を貸出します。

「Science in Me. あなたの中に、暮らしの中に、地域の中に、息づく科学と出会える場へ」。高円寺駅前にあるIMAGINUSには、子どもから大人まで楽しめる、さまざまな科学体験プログラムが用意されています。

今回の企画では、野鳥観察の専門家にレクチャーを受けつつ、サイトロンジャパンの双眼鏡でバードウォッチングを体験いただきます。双眼鏡は、コンパクトタイプ、防振機能付き、大口径タイプなどいろいろなタイプのものをご用意しますので、ぜひ実際に覗いてみて体験してください。

野鳥の探し方から双眼鏡の使い方までを学べるプログラムですので、これからバードウォッチングを始めてみたいとお考えの方はぜひご参加ください。

■イベント概要

IMAGINUSで始めるレプリカ？バードウォッチング

～専門家に学ぶ本格的双眼鏡を使った肉眼では観られない野鳥観察の世界～

開催日：2026年6月20日（土）

開催時間：13：30～15：30

定員：20名

料金：2,530円

参加対象：小学1年生～大人（小学生は保護者同伴必須）

体験内容

★鳥のお話・鳥標本観察（標本を触る・撮影等OK）

★鳥工作（持ち帰りあり）

★双眼鏡練習

講師：公益財団法人 日本鳥類保護連盟 岡安 栄作氏

参加申込みやお問合せなど、イベントについて詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.imaginus-suginami.jp/events/2026/05/15/10313/

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp