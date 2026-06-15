ドラッグストア　「トモズ春日店」　オープンのお知らせ

株式会社トモズ

都営三田線・都営大江戸線 春日駅A5出口から徒歩1分、株式会社トモズ本社にもほど近い場所に、ドラッグストア「トモズ春日店」がオープンいたしました。

本店舗は、オフィスワーカーの皆さまから近隣にお住まいの皆さままで、幅広いお客様に便利にご利用いただける店舗を目指しております。

店内は、1階に医薬品、食品、シーズン品、ベビー・介護用品を取り揃え、お仕事帰りや外出の合間にもお立ち寄りいただきやすい売場構成としております。

2階には、化粧品や日用雑貨を中心に、日常生活に欠かせない商品を豊富に取り揃え、日々の暮らしをサポートいたします。

また、血圧計、体組成計、野菜摂取度測定器などの測定機器を順次設置し、地域の皆さまの健康づくりをサポートする店舗づくりを進めてまいります。

なお、処方箋調剤につきましては、2026年7月頃の開局を予定しております。

「トモズ春日店」は、毎日のお買い物に便利で、地域の皆さまの暮らしのよりどころとなる店舗を目指してまいります。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【店舗概要】

- 店舗名 トモズ春日店- 住所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-9-1 小石川富士ビル1F・2F- 電話番号 03-5654-5851- 営業時間 月～金 7:30～21:00土日祝 10:00～21:00

【交通アクセス】

- 都営三田線・都営大江戸線「春日駅」A5出口 徒歩1分- 店舗ホームページ こちら(https://shop.tomods.jp/detail/274/)

【About トモズ】

首都圏を中心に展開する調剤併設を基本としたドラッグストアです。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指します。