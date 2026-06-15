オズワルド・伊藤「ずっとムカついてたんだ…」“ブチギレ騒動”の真相に千鳥爆笑！　 千鳥・大悟「先輩として一番いい」チャンス大城が後輩芸人に贈った言葉にスタジオ感動

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#365を、2026年6月14日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■オズワルド・伊藤「ずっとムカついてたんだ…」“ブチギレ騒動”の真相に千鳥爆笑！

6月14日（日）放送の#365では、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、欲望を叶えようとする人物に密着し、その結末を予想する企画「人間パドック」をお送りしました。

今回は、オズワルド・伊藤俊介の「ベイスターズファンとして伊集院光さんに認められたい」という願いに密着。今年4月に出演したプロ野球順位予想番組で、伊集院光を大激怒させてしまった騒動をきっかけに野球ファンから厳しい視線を向けられている伊藤は、名誉挽回をかけた「ベイスターズクイズ」に挑戦しました。

番組冒頭、スタジオには騒動の一部始終を目撃したアンガールズ・田中卓志、鬼越トマホーク・金ちゃんらが登場し、伊藤がいかにして伊集院を怒らせたかを解説。温厚な伊集院から「これ以上お前が出るなら俺は出ない」という発言まで飛び出したことが明かされると、伊藤は「厳密に言ったら…『俺、マネージャーに伊藤が出るなら出ないって言ってたんだよ』って」と補足。「ずっとムカついてたんだ…」と悲痛な告白をした伊藤に千鳥は爆笑しました。

■「伊集院さんに謝れよ」ベイスターズファンからの厳しい洗礼に伊藤「すみませんしか言えない」

千鳥・ノブ、伊藤のまさかの失態に「お前がチャンスの時間出るなら俺は出ない」

ベイスターズファンに認めてもらうため、番組が用意した「ベイスターズクイズ」に挑戦することになった伊藤。1週間の猛勉強に加え、横浜スタジアムでの試合観戦を敢行します。しかし、試合観戦後「今まで観た試合で一番おもろかった」と興奮冷めやらぬ様子で語った伊藤は、ファンから「にわかだろ」「伊集院光さんに謝れよ」と厳しい洗礼を受け、「すみませんしか言えない」と平謝りする事態に追い込まれました。

そして迎えたクイズ本番。順調に正解を重ねるかと思いきや、筒香嘉智選手の応援歌の穴埋め問題で、伊藤は「この夢 肩に乗せて」と謎の歌詞を回答し、金ちゃんや大悟から「肩に乗せるってなに？インコ？」「筒香インコ事件や」とイジられることに。さらに、東克樹投手の有名なフレーズを答える問題でも痛恨のミス。このまさかの失態に、ノブは「こいつアカンわ」「お前がチャンスの時間出るなら俺は出ない」と呆れ返り、スタジオは笑いに包まれました。果たして伊藤はクイズをクリアし、ベイスターズファンから認められることはできたのか…！？

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■千鳥・大悟「先輩として一番いい」、チャンス大城が孤独を抱える後輩芸人に贈った言葉にスタジオ感動

また、番組後半では、ピン芸人・白桃ピーチよぴぴに密着。「東京で真の友達をつくりたい」という切実な願いを抱くよぴぴに、番組はかもめんたる・槙尾ユウスケがオーナーを務めるカレー店「マキオカリー」でのアルバイトを提案。上京して1年が経つも、他人とのコミュニケーションを避けてきたというよぴぴは、接客に奮闘します。そんな中、たまたま事務所の先輩であるチャンス大城が来店。「バイトせずにライブだけ行って、それ以外の日は引きこもりみたいな感じで…」「1回、関西に帰ろうかなと…」と悩みを打ち明けたよぴぴに、大城は「外出なあかんって。バイトしといた方がいいよ」と親身にアドバイスします。さらに大城は「永野さんと歌舞伎町のコマ劇場の前で酒ばっか飲んでた。『なんで売れへんねや』って。今のトー横キッズの走りみたいな」と自身の過去を回顧。そして「30何年間飯食われへんかったから」と下積み期間をボヤきつつ、「しんどい思いしてよかったと思える日が来る。必ず」と温かい言葉をかけました。

その後、大城に感謝を伝えるため食事に出かけたよぴぴは、連絡先を交換するなど友だちへの一歩を踏み出しました。一方、大城は「よぴぴとやろうと思ってゲーム作ってきた」と謎のゲームをはじめて…。「尊敬していて憧れなので、仲良くならせていただきたいです」と語ったよぴぴと大城の師弟関係のような結末に、大悟は「チャンスさんが一番いいかもね、先輩として」と称賛を送り、スタジオは温かい感動と笑いに包まれました。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#365見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p365

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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