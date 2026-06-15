介護施設の夜間の医療体制課題の低減を目指す 「夜間かけつけオプション」提供エリア拡大

ドクターメイト株式会社

介護事業所向けに医療ソリューションを提供するドクターメイト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役・医師：青柳直樹、以下ドクターメイト）は、2026年2月から提供開始の新サービス「夜間かけつけオプション」の提供エリアを2026年8月1日から拡大します。

本サービスは、現行サービス「夜間オンコール代行(TM)」（※1） に加え、弊社の提携医療機関の看護師が夜間に介護施設にかけつけ、施設内での医療対応や、夜間救急搬送発生時の医療機関への同行を代行するものです。今回のエリア拡大により、これまでの東京23区中心と埼玉の一部に加え、東京都の多摩・八王子エリア、神奈川県の相模原エリアまでかけつけが可能となります。（※一部地域を除く）

夜間の介護施設の現状

介護現場では、夜間は施設看護師が不在のことも多く、広いフロアを少人数の介護職員で見守らなければならない「圧倒的な人手不足」と、医療の専門家がいない中での対応を迫られる精神的なプレッシャーが課題となっています。もし夜間に入居者の体調が急変した場合、施設側も「すぐに救急車を呼ぶべきか」という判断を限られた人数で下さなければなりません。加えて、夜間に看護師へ電話することに気を使う心理的疲労や不安などが、体力的要素に加えて介護現場を疲弊させる大きな要因となっています。

施設看護師にとっても、夜間のオンコール待機や呼び出しは心理的・身体的負担にもつながり、採用・定着率の低下を引き起こしています。

この状況を改善すべく、ドクターメイトの看護師、医師が介護施設からの夜間オンコールを代行する「夜間オンコール代行(TM)」を2020年に提供開始し、2026年6月時点で日本全国の1200施設以上で導入いただいています。

「夜間オンコール代行(TM)」利用者の声を反映

しかし夜間における医療処置を要する場合には、施設看護師のかけつけが必要となるうえ、緊急搬送の場合は施設職員による対応が必要となります。これまでも「夜間オンコール代行(TM)」導入施設から「夜間における緊急時のかけつけ」へのリクエストを多くいただいており、東京の一部の施設を対象に実証テストを行ったうえで、2026年2月に「夜間オンコール代行(TM)」のオプションとして「夜間かけつけオプション」を正式リリースしました。多くの反響をいただき、このたびサービス提供エリアを拡大する運びとなりました。

ドクターメイトは介護業界の抱える夜間の人手不足に直接的な介入を行うことで、夜間医療体制課題の解消や緩和に貢献することを目指します。



夜間かけつけオプション「特別養護老人ホーム 橋場すみれ園（東京都）」導入事例：

https://doctormate.co.jp/case/hashiba-sumire-kaketsuke(https://doctormate.co.jp/case/hashiba-sumire-kaketsuke)

「夜間かけつけオプション」とは

夜間かけつけオプションは「夜間医療対応」「夜間救急搬送時の同行代行」のふたつのサービスの総称です。

1.夜間医療対応（看護師かけつけ＋夜間オンライン診療）

介護施設からのオンコールをドクターメイト看護師が受信後、医療処置が必要な場合にドクターメイトが提携する医療機関の「かけつけ看護師」が施設にかけつけたうえで、医師のオンライン診療とともに医師の指示に基づいた傷の処置、バルーン再挿入、喀痰吸引など医療対応を行います。これにより、夜間医療体制課題の解消を目指します。

※かけつけ後、医療対応を行なった際には利用者様に対して医療費が発生します。また、死亡診断・エンゼルケアなどの看取り対応は対象外となります。

「夜間医療対応（看護師かけつけ＋夜間オンライン診療）」イメージ画像

2.夜間救急搬送時の同行代行

施設の利用者を緊急搬送した際に、ドクターメイトが提携する医療機関の「かけつけ看護師」が施設職員の代わりに搬送先まで同行し付き添いを行います。これにより、ほかの入居者のケアが手薄になることを防ぐとともに、救急搬送を含む夜間の外部受診の負担削減を目指します。

「夜間救急搬送時の同行代行」イメージ画像

7月14日に「オンコール体験イベント」も開催

サービス提供エリア拡充に伴い、多摩・八王子市内・近郊エリアの介護施設関係者を対象とした特別セミナーおよび説明会を、東京たま未来メッセ（東京都八王子市）にて開催します。

当日は、弊社代表の青柳（現役医師）が「離職を防ぐ夜間体制の新常識」を解説するほか、実際のシステムを用いて「夜間に急変が起きた想定で、ドクターメイトの医師へ相談する」オンコール模擬体験を実施いたします。

日時：2026年7月14日（火） 16:00～18:00（18:00～個別相談・懇親会）

会場：東京たま未来メッセ 第5会議室（東京都八王子市明神町3丁目19-2）



イベントURL：https://doctormate.co.jp/seminar/seminar-27825(https://doctormate.co.jp/seminar/seminar-27825)

申込締切は2026年7月10日（金）18:00まで

「夜間かけつけオプション」概要

サービス名称：夜間かけつけオプション

サービス提供開始：2026年8月1日から多摩・八王子エリア、相模原の一部でも提供開始

対象エリア：東京23区中心と埼玉の一部、東京都の多摩・八王子エリア、神奈川県の相模原エリア

（※一部地域を除く）

お問い合わせ先：03-6822-5055 （平日9:00～19:00）

※1 夜間オンコール代行(TM)

全国の入居型介護施設で業務として実施されている夜間オンコールの対応を、施設看護師に代わり全国のドクターメイト看護師（夜間オンコールナース）が代行するサービス。2020年から提供を開始し、介護現場の医療課題・人材不足解消に貢献します。導入施設からは「看護師の残業が減った」「夜間に様子を見にいくことが大きく減り、入院率が大幅に下がった」などの声をいただいています。



ドクターメイト株式会社について

国内47都道府県の1,500を超える介護施設に導入。主力サービスである「夜間オンコール代行(TM)」は2020年の開始以来、相談実績が18万件を突破。2026年には一部エリアで介護施設への夜間かけつけサービスも開始。そのほか2022年に医療教育サービス「DM-study（Dスタ）」を、2024年以降、オンライン精神科医 療養指導やオンライン診療サポート皮膚科・精神科をリリース。

会社名 ：ドクターメイト株式会社

代表者名 ：青柳 直樹

資本金 ：9,000万円

本社所在地：東京都中央区日本橋浜町1-2-1日本橋浜町プレイス3階

公式サイト：https://doctormate.co.jp/