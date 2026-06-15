あなたのいばしょ、2025年度 活動報告会を開催

特定非営利活動法人あなたのいばしょ

特定非営利活動法人あなたのいばしょ（本部：東京都千代田区、理事長：根岸督和、以下「あなたのいばしょ」）は、2026年7月9日(木)、2025年度の活動報告会「あなたのいばしょ2025年度 活動報告会 ～望まない孤独・孤立のない社会の実現に向けて、ともに～」をオンラインにて開催いたします。

孤独・孤立の問題は、社会全体で取り組むべき課題として認識されつつあります。一方で、あなたのいばしょが運営する、24時間365日、誰でも無料・匿名で利用できる「あなたのいばしょチャット相談」に寄せられる相談の数は増え続けています。この5年間で寄せられた相談数は170万件にのぼり、2025年度は43万6,536件の相談が寄せられました。

また、警察庁の発表では、2025年の小中高生の自殺者数は538人と過去最多を記録しました。いまも年間約1万9,000人が命を落としており、孤独・孤立を取り巻く問題は未だ深刻な状況にあります。

2025年度、あなたのいばしょは、産官学民さまざまな立場の方々とともに課題を共有し連携しながら、「望まない孤独のない社会の実現」に向けて歩みを進めてきました。

本イベントでは、2025年度の活動について詳しくご報告・共有するとともに、参加者のみなさまと、ともに孤独・孤立について深く考える時間といたします。

日頃よりあなたのいばしょの活動を応援してくださっている方々、支援・連携してくださっている方々、いばしょ相談員の方々をはじめ、みなさまのご参加をこころよりお待ちしています。

＜開催概要＞

日時：2026年7月9日（木）18:00～20:00

開催形式：オンライン開催（プレスの方は現地でもご参加いただけますので、ご連絡ください。）

参加費：無料

参加対象者：どなたでもご参加いただけます

＜プログラム＞

【1部】2025年度の活動についてご報告

理事長の根岸より、あなたのいばしょの2025年度の活動についてご報告します。また、チャット相談事業部長の小鹿、広報・ソーシャルデザイン部長の鈴木より、相談窓口の現場に見る傾向、連携の事例などをご紹介します。

【2部】クロストーク「24時間365日体制の舞台裏」

理事長の根岸、スーパーバイザー、専門相談員が登壇し、あなたのいばしょチャット相談の運営について語ります。24時間365日体制を支える現場の想いを紐解きながら、孤独・孤立の現状を参加者のみなさまと共有します。

【3部】2026年度あなたのいばしょロードマップ

2026年度に実施予定、あるいは既に進行している取り組みについて、さらに今後の展望や意気込みについて、理事長の根岸よりご紹介します。

＜参加方法＞

事前のお申し込みが必要です。下記リンクよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/5046777

参加お申し込みはこちら









■あなたのいばしょチャット相談について

「あなたのいばしょチャット相談」は、特定非営利活動法人あなたのいばしょが運営する、24時間365日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口で、厚生労働省自殺防止対策事業補助事業、厚生労働省支援情報検索サイト登録事業となっています。

あなたのいばしょチャット相談では、相談員の研修から実際の相談対応までを全てオンラインで実施することにより、スキマ時間を活用してボランティア相談員として活動できる環境を整備しました。これにより、相談窓口で最も深刻な課題とされていた相談員不足という問題を解消したほか、相談が最も増える日本時間の夜22時から朝方にかけては海外在住の日本人相談員ボランティアが時差を活用した相談対応にあたることにより、全国規模で相談を受け付ける相談窓口としては初めてかつ唯一24時間365日対応の相談窓口として機能しています。

■あなたのいばしょについて

2020年設立。本部は東京都千代田区。24時間365日年齢や性別を問わずだれでも無料・匿名で相談できるチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」(厚生労働省自殺防止対策事業)を運営。世界30カ国に約1,000名の相談員を抱え、1日最大で約3,000件の相談に応じる国内最大規模のチャット相談窓口。孤独対策を日本で初めて提唱し、大臣設置や推進法成立に寄与。孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム幹事団体。2022年、Forbes JAPAN「すぐれた非営利団体30選」。

URL：https://talkme.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人あなたのいばしょ 広報担当（鈴木）

pr@ibashochat.org