消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：トリュフ香るうりぼうのコンフィ
会社名：mutty's株式会社
商品概要：「トリュフ香るうりぼうのコンフィ」は、市場にほとんど流通しない希少食材“うりぼう”を使用した贅沢なコンフィです。柔らかく繊細な肉質を活かし、山のダイヤと称されるトリュフの芳醇な香りをまとわせることで、唯一無二の味わいに仕上げました。特別な日の食卓や、大切な方へのギフトにもふさわしい、極上の美食体験をお届けします。
住 所：富山県黒部市窪野910
問合せ：info@muttyskingdom.com
https://muttys.com/
内容量：220g
販売価格：12,960円（税込）
■評価されたポイント■
・トリュフの香りが上品で高級感がある
・うりぼうの旨味が濃厚で満足感が高い
・ジビエ特有の臭みが少なく食べやすい
・希少性が高く話題性に優れている
・パッケージに高級感と特別感がある
・ギフト需要への適性が非常に高い
・地域資源活用という社会的価値の高さ
【2品目】 「カレー」が石川県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：金沢すいかカレー
会社名：金沢市農業協同組合
商品概要：金沢の砂丘地で育まれた甘みの強い金沢すいかの果汁を、水の代わりに使用することで、深いコクのあるカレーに仕上げました。すいかの自然な甘さと本格的なスパイスの辛さが絶妙に調和した一品です。さらに、ゴロっとしたお肉もたっぷり入っており、食べ応えも抜群です。
住 所：石川県金沢市松寺町未59-1
問合せ：076-237-3945
https://www.ja-kanazawashi.or.jp
内容量：180g
販売価格：598円（税込）
■評価されたポイント■
・すいかの果汁をカレーに使用するという発想が素晴らしい
・甘すぎずフルーティーな味で、爽やかさと奥行きがある
・スパイスの香りもしっかり感じられ、幅広い世代に好まれる味
・すいかの使用をアピールしたパッケージデザインがとても良い
・レトルトカレー市場において重要なトレンドの考えが明確
・地域資源の活用と農産物の付加価値化という面で意義がある
・非常にユニークな商品で、金沢らしさと意外性が両立している
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：加賀鶴 純米酒「石川門」
会社名：やちや酒造株式会社
商品概要：石川県独自の酒米「石川門」を使用し、能登杜氏が丹精込めて手造りした純米酒です。酒米「石川門」独特の旨味を楽しむお酒で、冷たく冷やして、常温で、ぬるお燗でお楽しみください。
住 所：石川県金沢市大樋町8-32
問合せ：076-252-7077
http://www.yachiya-sake.co.jp
内容量：720ml
販売価格：1,925円（税込）
■評価されたポイント■
・酒米「石川門」を100％使用し、地産地消にこだわっている
・旨味、酸味、甘みのバランスが良く、すっきりとキレがある
・ラベルに金沢城石川門が描かれ、歴史や情緒、高級感を感じる
・400年以上の歴史がある老舗の商品で、安心感と信頼感がある
・純米酒需要や地産地消など、現在のトレンドにマッチしている
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：トリュフ香るうりぼうのコンフィ
会社名：mutty's株式会社
商品概要：「トリュフ香るうりぼうのコンフィ」は、市場にほとんど流通しない希少食材“うりぼう”を使用した贅沢なコンフィです。柔らかく繊細な肉質を活かし、山のダイヤと称されるトリュフの芳醇な香りをまとわせることで、唯一無二の味わいに仕上げました。特別な日の食卓や、大切な方へのギフトにもふさわしい、極上の美食体験をお届けします。
住 所：富山県黒部市窪野910
問合せ：info@muttyskingdom.com
https://muttys.com/
内容量：220g
販売価格：12,960円（税込）
■評価されたポイント■
・トリュフの香りが上品で高級感がある
・うりぼうの旨味が濃厚で満足感が高い
・ジビエ特有の臭みが少なく食べやすい
・希少性が高く話題性に優れている
・パッケージに高級感と特別感がある
・ギフト需要への適性が非常に高い
・地域資源活用という社会的価値の高さ
【2品目】 「カレー」が石川県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：金沢すいかカレー
会社名：金沢市農業協同組合
商品概要：金沢の砂丘地で育まれた甘みの強い金沢すいかの果汁を、水の代わりに使用することで、深いコクのあるカレーに仕上げました。すいかの自然な甘さと本格的なスパイスの辛さが絶妙に調和した一品です。さらに、ゴロっとしたお肉もたっぷり入っており、食べ応えも抜群です。
住 所：石川県金沢市松寺町未59-1
問合せ：076-237-3945
https://www.ja-kanazawashi.or.jp
内容量：180g
販売価格：598円（税込）
■評価されたポイント■
・すいかの果汁をカレーに使用するという発想が素晴らしい
・甘すぎずフルーティーな味で、爽やかさと奥行きがある
・スパイスの香りもしっかり感じられ、幅広い世代に好まれる味
・すいかの使用をアピールしたパッケージデザインがとても良い
・レトルトカレー市場において重要なトレンドの考えが明確
・地域資源の活用と農産物の付加価値化という面で意義がある
・非常にユニークな商品で、金沢らしさと意外性が両立している
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：加賀鶴 純米酒「石川門」
会社名：やちや酒造株式会社
商品概要：石川県独自の酒米「石川門」を使用し、能登杜氏が丹精込めて手造りした純米酒です。酒米「石川門」独特の旨味を楽しむお酒で、冷たく冷やして、常温で、ぬるお燗でお楽しみください。
住 所：石川県金沢市大樋町8-32
問合せ：076-252-7077
http://www.yachiya-sake.co.jp
内容量：720ml
販売価格：1,925円（税込）
■評価されたポイント■
・酒米「石川門」を100％使用し、地産地消にこだわっている
・旨味、酸味、甘みのバランスが良く、すっきりとキレがある
・ラベルに金沢城石川門が描かれ、歴史や情緒、高級感を感じる
・400年以上の歴史がある老舗の商品で、安心感と信頼感がある
・純米酒需要や地産地消など、現在のトレンドにマッチしている