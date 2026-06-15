京都 SNS運用代行で「伝わらない」を売上に変える--株式会社キングプロテアが京都エリアの店舗ビジネスへ新サービス提供を開始
～～～累計動画制作1,500本以上・26アカウント運用のZ世代クリエイターチームが、京都の店舗集客をTikTok・Instagramで丸ごと支援～～～
株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は、2026年5月30日より京都 SNS運用代行サービスの正式提供を開始しました。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みに持つ同社が、観光・飲食・美容など競争が激しい京都の店舗ビジネスに向けて、企画から投稿・分析まで全工程を代行します。累計1,500本以上の動画制作ノウハウと、26アカウントを並走運用して蓄積した業種別の「勝ちパターン」を、京都エリアの中小企業・店舗オーナーへ届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350968/images/bodyimage1】
京都 SNS市場が直面する「やっているのに伸びない」の正体--3つの構造的な課題
京都のSNS運用代行市場において、最も多く聞かれる経営者の声は「投稿しているのに集客に結びつかない」というものです。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務を通じて把握した範囲では、SNS運用を自社でスタートしても6ヶ月以内に投稿が途絶えてしまうケースが大多数を占めています。その背景には、3つの構造的な課題があります。
第一に、「フォロワー数を目標にしてしまっている」問題です。SNSで売上を作るためには、フォロワー数よりも「プロフィールへのアクセス数」「公式LINEへの誘導数」「予約・問い合わせ数」という導線指標を追う必要があります。フォロワーを増やすことと来店客を増やすことは直接連動しません。
第二に、「編集のクオリティとアルゴリズムのミスマッチ」です。TikTokのアルゴリズムは2026年現在、冒頭0.5秒～3秒の「フック」の強さと、視聴完了率・保存率・コメント率を総合的に評価します。スマートフォンで撮影してそのまま投稿するスタイルでは、これらの指標を最適化することが難しく、再生数が伸び悩む原因になります。
第三に、「継続コストの問題」です。SNSは「1本バズったら終わり」ではなく、週次・月次で積み上げる継続的なコンテンツ発信が必要です。しかし店舗運営と並行して月10本以上の動画を企画・撮影・編集・投稿するリソースを確保できる中小企業は限られています。株式会社キングプロテアのSNS運用代行は、この3つの課題を外部チームが丸ごと引き受けることで解決します。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は20代～40代で80%を超えており、飲食店や美容サロンの新規顧客がSNS経由で店舗を知るケースは年々増加しています。京都という観光地固有の事情を加味すると、インバウンド含む潜在顧客がTikTokやInstagramで「京都 カフェ」「京都 美容院」と検索する行動は今後さらに加速すると見られています。このタイミングで専門チームに運用を任せることが、京都の店舗ビジネスにとって最も費用対効果の高い集客投資の一つと言えます。
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京都 SNS運用代行サービスの全詳細--プラン構成・対応範囲・導線設計を一挙公開
株式会社キングプロテアが提供する京都 SNS運用代行サービスは、TikTok・Instagramのショート動画を「集客の起点」と位置づけ、公式LINE・予約導線・Meta広告と組み合わせた一気通貫の設計が特徴です。以下に主要プランの概要をまとめます。
■ キャストプラン（夜職店舗・個人向け）：88,000円／月
月4本の投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供します。キャバクラ・ホスト・ラウンジなど夜職店舗特有のBAN対策・規約遵守ライティングにも対応しており、業種の商習慣を理解した担当者がサポートします。
■ 店舗SNS運用プラン（店舗ビジネス向け）：177,000円／月
ショート動画を月8本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用まで一括対応します。飲食店・美容サロン・整体院・クリニック・宿泊業など、京都の店舗型ビジネスを主な対象としています。
■ 法人SNS運用プラン（中小企業・多店舗向け）：198,000円／月
ショート動画を月10本投稿する最大プランで、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を包括提供します。複数店舗を展開する事業者や、社長・スタッフ密着型の採用動画・PR動画も同時制作したい場合に最適です。
各プランに共通するのは「丸投げで完結する体制」です。クライアントは撮影日の日程調整と素材の提供のみ行えば、台本・撮影・編集・投稿・コメント対応・月次分析レポートの作成まで全工程をキングプロテアのクリエイターチームが担います。
動画の方向性は業種別の勝ちパターンデータをもとに設計します。現在26アカウントを同時運用する中で蓄積された「飲食業で伸びる尺とフック」「美容系で保存率を高める構成」などの実戦データを新規アカウントに反映するため、立ち上がりのスピードが通常の自社運用より早くなります。
また「動画 → SNSプロフィール → 公式LINE友だち追加 → 来店予約」という導線設計も同時に行います。再生数が売上に変わる仕組みを最初から組み込んで運用するため、「バズったのに問い合わせが来ない」という状況を防ぎます。
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京都 SNS運用代行の導入前に確認すべき5つのチェックポイント--失敗を防ぐ選び方
京都でSNS運用代行を検討している経営者から最も多い質問の一つが「どの会社を選べばいいかわからない」というものです。実際に代行会社の選定を誤ることで、数ヶ月間費用を払い続けても成果が出ないケースは少なくありません。ここでは、株式会社キングプロテアが提案する代行会社選びのチェックポイントを公開します。
◎ 京都 SNS運用代行を選ぶ際の5つのチェックポイント
・現在進行形で複数アカウントを運用しているか
実績の「過去の数字」よりも「今も継続して運用している現場感」が重要です。アルゴリズムは毎月変化するため、最新の環境で手を動かしているチームかどうかを確認してください。
・ショート動画の企画・台本・編集を内製しているか
外注チェーンで品質がブレる代行会社は少なくありません。企画から編集まで一つのチームが一貫して担う体制かを確認することで、方向性のズレを防げます。
・業種ごとの実績データを提示できるか
「飲食店では月○本・この尺・このフック構成が伸びている」という業種別ナレッジを持っているかどうかは、成果スピードに直結します。汎用的なノウハウしか持っていない会社では、立ち上がりに時間がかかります。
・SNS運用から先の導線設計まで対応しているか
再生数を売上に変えるには、SNSの先にある公式LINE・予約システム・広告との連動設計が必要です。動画を作るだけで終わる代行会社と、集客の仕組みごと作る代行会社では結果が大きく異なります。
・最低契約期間と解約条件が明確か
SNSの成果は一般的に3～6ヶ月で現れ始めます。短期間の契約で結果を求めると、双方にとって不満足な結果になりやすいため、6ヶ月以上の継続を前提とした設計になっているかを確認してください。
株式会社キングプロテアはこれら5点すべてを満たしています。現在26アカウントを同時運用し、クリエイターチームは企画・台本・撮影・編集をすべて内製。業種別の勝ちパターンデータ・公式LINE導線設計・Meta広告運用を含む一気通貫の提供体制を整えています。最低推奨契約期間は6ヶ月とし、初月から丁寧なアカウント設計・コンセプト設定を行うことで、継続的な成果創出を目指します。
代表者コメント
「SNS運用代行の現場で多くの経営者と話す中で、一番多く聞く言葉が『やってみたけど続かなかった』です。特に京都のような観光地・競争激化エリアでは、SNSを活用したくても自社で運用リソースを確保できない店舗オーナーが非常に多く、『わかっているのにできない』という状況が慢性化していると感じてきました。
だからこそ僕たちは、クオリティと継続性を同時に担保できる『丸投げ体制』にこだわりました。企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで、クライアントが本業に集中できる状態を作るために、Z世代クリエイターチームを内製で育ててきました。現場でTikTokをリアルに使いこなすメンバーが、アルゴリズムの変化を毎月肌で感じながら運用しているからこそ、机上の理論ではなく実戦データで勝ちパターンを更新し続けられます。
京都 SNS運用代行を通じて、伝わる力を持った京都の店舗をもっと増やしたい。観光客にもローカルの人にも愛される店舗が、SNSを起点に正しく発見されて、売上に変わる仕組みを一緒に作っていきたいと思っています。僕たちは業者ではなく、同じ船に乗る仲間として走ります。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、京都 SNS運用代行サービスを皮切りに、関西圏の店舗型ビジネスへの対応エリアを段階的に拡大していく方針です。2026年内には大阪・神戸エリアへの本格展開も視野に入れており、地方中小企業のSNS活用を支援する体制をさらに強化します。
具体的な施策として、以下の3点を計画しています。
第一に、業種別特化プランの拡充です。現在の飲食・美容・整体・宿泊・夜職に加え、観光業・伝統工芸・物販など京都固有の業種に対応したカリキュラムを開発します。
第二に、インバウンド対応コンテンツの強化です。TikTokやInstagramでは英語・中国語・韓国語の字幕付き動画が外国人旅行者に届きやすいため、多言語対応の動画制作オプションを2026年秋をめどに提供開始する予定です。
第三に、SNS×MEO（Googleビジネスプロフィール最適化）の連動サービスです。SNSで認知を取った後、Googleマップ経由で来店につなげる「認知→検索→来店」の完全導線設計を、一つのパッケージで提供することを目指します。
京都の店舗ビジネスが持つ魅力と歴史を、SNSというプラットフォームを通じて正しく発信し、売上に変える仕組みを共に作ること--それが株式会社キングプロテアの使命です。サービスに関するお問い合わせは、以下の窓口よりお気軽にご連絡ください。
サービス概要
・サービス名: 京都 SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート動画起点の集客代行）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応エリア: 京都府全域（関西圏対応・オンライン打ち合わせ可）
・対応プラットフォーム: TikTok／Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）／YouTubeショート
・プラン: キャストプラン（88,000円/月）・店舗SNS運用プラン（177,000円/月）・法人SNS運用プラン（198,000円/月）
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・対象業種: 飲食店・美容サロン・整体院・クリニック・宿泊業・夜職店舗 ほか店舗型ビジネス全般
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポート・公式LINE導線設計・Meta広告運用（プランによる）
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 電話：090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート）・動画制作・Meta広告運用・公式LINE構築・MEO・SEO対策・採用支援（BRUTE）・AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
配信元企業：株式会社キングプロテア
株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は、2026年5月30日より京都 SNS運用代行サービスの正式提供を開始しました。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みに持つ同社が、観光・飲食・美容など競争が激しい京都の店舗ビジネスに向けて、企画から投稿・分析まで全工程を代行します。累計1,500本以上の動画制作ノウハウと、26アカウントを並走運用して蓄積した業種別の「勝ちパターン」を、京都エリアの中小企業・店舗オーナーへ届けます。
京都 SNS市場が直面する「やっているのに伸びない」の正体--3つの構造的な課題
京都のSNS運用代行市場において、最も多く聞かれる経営者の声は「投稿しているのに集客に結びつかない」というものです。株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務を通じて把握した範囲では、SNS運用を自社でスタートしても6ヶ月以内に投稿が途絶えてしまうケースが大多数を占めています。その背景には、3つの構造的な課題があります。
第一に、「フォロワー数を目標にしてしまっている」問題です。SNSで売上を作るためには、フォロワー数よりも「プロフィールへのアクセス数」「公式LINEへの誘導数」「予約・問い合わせ数」という導線指標を追う必要があります。フォロワーを増やすことと来店客を増やすことは直接連動しません。
第二に、「編集のクオリティとアルゴリズムのミスマッチ」です。TikTokのアルゴリズムは2026年現在、冒頭0.5秒～3秒の「フック」の強さと、視聴完了率・保存率・コメント率を総合的に評価します。スマートフォンで撮影してそのまま投稿するスタイルでは、これらの指標を最適化することが難しく、再生数が伸び悩む原因になります。
第三に、「継続コストの問題」です。SNSは「1本バズったら終わり」ではなく、週次・月次で積み上げる継続的なコンテンツ発信が必要です。しかし店舗運営と並行して月10本以上の動画を企画・撮影・編集・投稿するリソースを確保できる中小企業は限られています。株式会社キングプロテアのSNS運用代行は、この3つの課題を外部チームが丸ごと引き受けることで解決します。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は20代～40代で80%を超えており、飲食店や美容サロンの新規顧客がSNS経由で店舗を知るケースは年々増加しています。京都という観光地固有の事情を加味すると、インバウンド含む潜在顧客がTikTokやInstagramで「京都 カフェ」「京都 美容院」と検索する行動は今後さらに加速すると見られています。このタイミングで専門チームに運用を任せることが、京都の店舗ビジネスにとって最も費用対効果の高い集客投資の一つと言えます。
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京都 SNS運用代行サービスの全詳細--プラン構成・対応範囲・導線設計を一挙公開
株式会社キングプロテアが提供する京都 SNS運用代行サービスは、TikTok・Instagramのショート動画を「集客の起点」と位置づけ、公式LINE・予約導線・Meta広告と組み合わせた一気通貫の設計が特徴です。以下に主要プランの概要をまとめます。
■ キャストプラン（夜職店舗・個人向け）：88,000円／月
月4本の投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供します。キャバクラ・ホスト・ラウンジなど夜職店舗特有のBAN対策・規約遵守ライティングにも対応しており、業種の商習慣を理解した担当者がサポートします。
■ 店舗SNS運用プラン（店舗ビジネス向け）：177,000円／月
ショート動画を月8本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用まで一括対応します。飲食店・美容サロン・整体院・クリニック・宿泊業など、京都の店舗型ビジネスを主な対象としています。
■ 法人SNS運用プラン（中小企業・多店舗向け）：198,000円／月
ショート動画を月10本投稿する最大プランで、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を包括提供します。複数店舗を展開する事業者や、社長・スタッフ密着型の採用動画・PR動画も同時制作したい場合に最適です。
各プランに共通するのは「丸投げで完結する体制」です。クライアントは撮影日の日程調整と素材の提供のみ行えば、台本・撮影・編集・投稿・コメント対応・月次分析レポートの作成まで全工程をキングプロテアのクリエイターチームが担います。
動画の方向性は業種別の勝ちパターンデータをもとに設計します。現在26アカウントを同時運用する中で蓄積された「飲食業で伸びる尺とフック」「美容系で保存率を高める構成」などの実戦データを新規アカウントに反映するため、立ち上がりのスピードが通常の自社運用より早くなります。
また「動画 → SNSプロフィール → 公式LINE友だち追加 → 来店予約」という導線設計も同時に行います。再生数が売上に変わる仕組みを最初から組み込んで運用するため、「バズったのに問い合わせが来ない」という状況を防ぎます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350968/images/bodyimage3】
京都 SNS運用代行の導入前に確認すべき5つのチェックポイント--失敗を防ぐ選び方
京都でSNS運用代行を検討している経営者から最も多い質問の一つが「どの会社を選べばいいかわからない」というものです。実際に代行会社の選定を誤ることで、数ヶ月間費用を払い続けても成果が出ないケースは少なくありません。ここでは、株式会社キングプロテアが提案する代行会社選びのチェックポイントを公開します。
◎ 京都 SNS運用代行を選ぶ際の5つのチェックポイント
・現在進行形で複数アカウントを運用しているか
実績の「過去の数字」よりも「今も継続して運用している現場感」が重要です。アルゴリズムは毎月変化するため、最新の環境で手を動かしているチームかどうかを確認してください。
・ショート動画の企画・台本・編集を内製しているか
外注チェーンで品質がブレる代行会社は少なくありません。企画から編集まで一つのチームが一貫して担う体制かを確認することで、方向性のズレを防げます。
・業種ごとの実績データを提示できるか
「飲食店では月○本・この尺・このフック構成が伸びている」という業種別ナレッジを持っているかどうかは、成果スピードに直結します。汎用的なノウハウしか持っていない会社では、立ち上がりに時間がかかります。
・SNS運用から先の導線設計まで対応しているか
再生数を売上に変えるには、SNSの先にある公式LINE・予約システム・広告との連動設計が必要です。動画を作るだけで終わる代行会社と、集客の仕組みごと作る代行会社では結果が大きく異なります。
・最低契約期間と解約条件が明確か
SNSの成果は一般的に3～6ヶ月で現れ始めます。短期間の契約で結果を求めると、双方にとって不満足な結果になりやすいため、6ヶ月以上の継続を前提とした設計になっているかを確認してください。
株式会社キングプロテアはこれら5点すべてを満たしています。現在26アカウントを同時運用し、クリエイターチームは企画・台本・撮影・編集をすべて内製。業種別の勝ちパターンデータ・公式LINE導線設計・Meta広告運用を含む一気通貫の提供体制を整えています。最低推奨契約期間は6ヶ月とし、初月から丁寧なアカウント設計・コンセプト設定を行うことで、継続的な成果創出を目指します。
代表者コメント
「SNS運用代行の現場で多くの経営者と話す中で、一番多く聞く言葉が『やってみたけど続かなかった』です。特に京都のような観光地・競争激化エリアでは、SNSを活用したくても自社で運用リソースを確保できない店舗オーナーが非常に多く、『わかっているのにできない』という状況が慢性化していると感じてきました。
だからこそ僕たちは、クオリティと継続性を同時に担保できる『丸投げ体制』にこだわりました。企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで、クライアントが本業に集中できる状態を作るために、Z世代クリエイターチームを内製で育ててきました。現場でTikTokをリアルに使いこなすメンバーが、アルゴリズムの変化を毎月肌で感じながら運用しているからこそ、机上の理論ではなく実戦データで勝ちパターンを更新し続けられます。
京都 SNS運用代行を通じて、伝わる力を持った京都の店舗をもっと増やしたい。観光客にもローカルの人にも愛される店舗が、SNSを起点に正しく発見されて、売上に変わる仕組みを一緒に作っていきたいと思っています。僕たちは業者ではなく、同じ船に乗る仲間として走ります。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、京都 SNS運用代行サービスを皮切りに、関西圏の店舗型ビジネスへの対応エリアを段階的に拡大していく方針です。2026年内には大阪・神戸エリアへの本格展開も視野に入れており、地方中小企業のSNS活用を支援する体制をさらに強化します。
具体的な施策として、以下の3点を計画しています。
第一に、業種別特化プランの拡充です。現在の飲食・美容・整体・宿泊・夜職に加え、観光業・伝統工芸・物販など京都固有の業種に対応したカリキュラムを開発します。
第二に、インバウンド対応コンテンツの強化です。TikTokやInstagramでは英語・中国語・韓国語の字幕付き動画が外国人旅行者に届きやすいため、多言語対応の動画制作オプションを2026年秋をめどに提供開始する予定です。
第三に、SNS×MEO（Googleビジネスプロフィール最適化）の連動サービスです。SNSで認知を取った後、Googleマップ経由で来店につなげる「認知→検索→来店」の完全導線設計を、一つのパッケージで提供することを目指します。
京都の店舗ビジネスが持つ魅力と歴史を、SNSというプラットフォームを通じて正しく発信し、売上に変える仕組みを共に作ること--それが株式会社キングプロテアの使命です。サービスに関するお問い合わせは、以下の窓口よりお気軽にご連絡ください。
サービス概要
・サービス名: 京都 SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート動画起点の集客代行）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応エリア: 京都府全域（関西圏対応・オンライン打ち合わせ可）
・対応プラットフォーム: TikTok／Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）／YouTubeショート
・プラン: キャストプラン（88,000円/月）・店舗SNS運用プラン（177,000円/月）・法人SNS運用プラン（198,000円/月）
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・対象業種: 飲食店・美容サロン・整体院・クリニック・宿泊業・夜職店舗 ほか店舗型ビジネス全般
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポート・公式LINE導線設計・Meta広告運用（プランによる）
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 電話：090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート）・動画制作・Meta広告運用・公式LINE構築・MEO・SEO対策・採用支援（BRUTE）・AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
配信元企業：株式会社キングプロテア
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