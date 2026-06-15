ペルーのギャンブル市場は爆発的な成長が見込まれ、2033年には75億9,000万米ドルに達すると予測されています。

ペルーのギャンブル市場は爆発的な成長が見込まれ、2033年には75億9,000万米ドルに達すると予測されています。