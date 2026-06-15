船用動力電池市場分析レポート（2026年）：2032年1618百万米ドル到達予測
船用動力電池世界総市場規模
船用動力電池は、船舶の推進システムおよび補助電源として利用される高出力蓄電システムであり、主にリチウムイオン電池を中心とした技術が採用されております。ディーゼルエンジンに代わる電動化推進手段として、港湾内運航船やフェリー、作業船などで導入が進んでおります。環境規制強化や脱炭素化の流れを背景に、燃料消費削減およびCO2排出低減に大きく寄与しております。近年は安全性向上とエネルギー密度の改善が進み、海運分野での採用が拡大しております。
図. 船用動力電池の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352387/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352387/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル船用動力電池のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
船用動力電池市場分析｜電動化推進・海事脱炭素・高安全性船舶用エネルギーシステムの成長展望
船用動力電池は、電動船舶およびハイブリッド船において推進力または補助動力を供給する充電式蓄電システムであり、リチウムイオン電池やリン酸鉄リチウム電池などの船級認証対応技術を中心に構成されております。YH Researchによると、世界市場は2025年の957百万米ドルから2032年には1,618百万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは7.7％と予測されております。IMO排出規制の強化と海運業界の脱炭素化加速を背景に、船用動力電池の導入は急速に拡大しております。
船用動力電池は、バッテリーセル、正極・負極材料、電解液、セパレーター、BMS（バッテリーマネジメントシステム）、熱管理、防火構造、電力制御モジュールなどで構成され、通常の産業用電池よりも高い安全性と耐環境性能が求められます。特に耐振動性、防水性、耐腐食性、冗長安全設計、および船級認証対応が必須要件となっております。近年では電動フェリー、港湾作業船、内航船、観光船などでの実装が進み、実運用データの蓄積が拡大しております。
産業チェーンは上流の電池材料・セル・電解液・BMS、中流のモジュール組立・パック統合・船舶設計・認証試験、下流の船舶運航・保守・遠隔監視・リサイクルまで一体化しております。2025年の世界生産量は約2万台、生産能力は約2万6,667台、平均価格は約4万5,000米ドルとされ、業界主要企業の粗利率は30～50％水準に達しております。直近6か月では、欧州を中心に港湾電化プロジェクトが進展し、短距離フェリー向け案件が増加しております。
市場成長の主要因として、IMOの排出規制強化に加え、港湾都市におけるゼロエミッション化政策が挙げられます。また、燃料コスト上昇に伴い、運航コスト削減効果を持つ電動推進船の採用が拡大しております。さらに、補助金制度やグリーン船舶認証制度が導入を後押ししており、特に北欧地域では電動フェリーの商業運航が進展しております。
一方で課題として、エネルギー密度の制約、長距離航行への適用性、安全認証プロセスの複雑性が挙げられます。また、大容量電池システムの導入コストが依然として高く、港湾インフラ（陸上電力供給設備）の整備遅れも普及速度に影響しております。さらに、海上環境特有の高湿度・塩害条件への耐久性確保も技術的課題となっております。
用途別では商業船が主要市場を形成し、フェリー、港湾作業船、内航貨物船などで導入が進んでおります。軍用船分野では静音性・ステルス性を活かしたハイブリッド化需要が拡大しております。特に近年は観光船や小型高速船における電動化実証が進み、都市型水上輸送の脱炭素化が加速しております。
船用動力電池は、船舶の推進システムおよび補助電源として利用される高出力蓄電システムであり、主にリチウムイオン電池を中心とした技術が採用されております。ディーゼルエンジンに代わる電動化推進手段として、港湾内運航船やフェリー、作業船などで導入が進んでおります。環境規制強化や脱炭素化の流れを背景に、燃料消費削減およびCO2排出低減に大きく寄与しております。近年は安全性向上とエネルギー密度の改善が進み、海運分野での採用が拡大しております。
図. 船用動力電池の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352387/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル船用動力電池のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
船用動力電池市場分析｜電動化推進・海事脱炭素・高安全性船舶用エネルギーシステムの成長展望
船用動力電池は、電動船舶およびハイブリッド船において推進力または補助動力を供給する充電式蓄電システムであり、リチウムイオン電池やリン酸鉄リチウム電池などの船級認証対応技術を中心に構成されております。YH Researchによると、世界市場は2025年の957百万米ドルから2032年には1,618百万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは7.7％と予測されております。IMO排出規制の強化と海運業界の脱炭素化加速を背景に、船用動力電池の導入は急速に拡大しております。
船用動力電池は、バッテリーセル、正極・負極材料、電解液、セパレーター、BMS（バッテリーマネジメントシステム）、熱管理、防火構造、電力制御モジュールなどで構成され、通常の産業用電池よりも高い安全性と耐環境性能が求められます。特に耐振動性、防水性、耐腐食性、冗長安全設計、および船級認証対応が必須要件となっております。近年では電動フェリー、港湾作業船、内航船、観光船などでの実装が進み、実運用データの蓄積が拡大しております。
産業チェーンは上流の電池材料・セル・電解液・BMS、中流のモジュール組立・パック統合・船舶設計・認証試験、下流の船舶運航・保守・遠隔監視・リサイクルまで一体化しております。2025年の世界生産量は約2万台、生産能力は約2万6,667台、平均価格は約4万5,000米ドルとされ、業界主要企業の粗利率は30～50％水準に達しております。直近6か月では、欧州を中心に港湾電化プロジェクトが進展し、短距離フェリー向け案件が増加しております。
市場成長の主要因として、IMOの排出規制強化に加え、港湾都市におけるゼロエミッション化政策が挙げられます。また、燃料コスト上昇に伴い、運航コスト削減効果を持つ電動推進船の採用が拡大しております。さらに、補助金制度やグリーン船舶認証制度が導入を後押ししており、特に北欧地域では電動フェリーの商業運航が進展しております。
一方で課題として、エネルギー密度の制約、長距離航行への適用性、安全認証プロセスの複雑性が挙げられます。また、大容量電池システムの導入コストが依然として高く、港湾インフラ（陸上電力供給設備）の整備遅れも普及速度に影響しております。さらに、海上環境特有の高湿度・塩害条件への耐久性確保も技術的課題となっております。
用途別では商業船が主要市場を形成し、フェリー、港湾作業船、内航貨物船などで導入が進んでおります。軍用船分野では静音性・ステルス性を活かしたハイブリッド化需要が拡大しております。特に近年は観光船や小型高速船における電動化実証が進み、都市型水上輸送の脱炭素化が加速しております。