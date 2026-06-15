ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）市場分析レポート（2026年）：2032年1941百万米ドル到達予測
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）世界総市場規模
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は、ポリイソブテンと無水コハク酸を反応させて得られる有機化合物であり、主に潤滑油添加剤の中間体として使用されます。優れた分散性と酸中和性能を有し、エンジン内部のスラッジ生成を抑制する役割を果たします。また、清浄分散剤や腐食防止剤の原料としても広く利用され、自動車用潤滑油や工業用潤滑油の性能向上に寄与します。今後も高性能潤滑油需要の拡大に伴い、安定した成長が期待されます。
図. ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352380/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352380/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
■市場概要：ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の成長構造
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は、潤滑油添加剤の中間体として機能し、無灰分散剤や清浄剤の基幹原料として広く利用されております。YH Researchによると、ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の世界市場は2025年の13.98億米ドルから2032年には19.41億米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは4.8％と予測されております。2024年の世界生産量は約35万トン、平均価格は約3,652米ドル/トンであり、産業用潤滑油および無灰分散剤需要の増加が市場拡大を牽引しております。
■需要構造：潤滑油添加剤と無灰分散剤の高度化
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の需要は、エンジンオイル、ディーゼル燃料清浄剤、船舶用潤滑油などに用いられる潤滑油添加剤用途が中心であり、特に無灰分散剤の性能高度化が主要な成長ドライバーとなっております。近年、排出規制の強化や長寿命エンジン設計の普及により、産業用潤滑油に求められる清浄性能が大幅に上昇しており、ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）由来の分散性能が重要性を増しております。さらに金属加工油、防錆剤、腐食防止剤などへの用途拡大も進行しております。
■供給チェーン構造：上流から下流への統合化進展
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は、ポリイソブテン（PIB）と無水マレイン酸を主要原料とする供給チェーン上に位置しております。上流では石油化学由来のC4留分や高反応性PIBの供給安定性が生産効率を左右し、中流では潤滑油添加剤メーカーがPIBSAを用いてポリイソブテニルコハク酸イミド（PIBSI）等へ転換しております。下流ではオイルブレンダーや燃料マーケターが産業用潤滑油製品へ配合し、最終需要を形成しております。このようにポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は供給チェーン全体で高度に統合された機能材料として位置付けられております。
■政策・貿易環境と直近動向
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）市場では、2025年の米国関税政策の再調整を背景に、供給チェーン再構築が進行しております。関税引き上げは地域間貿易フローに影響を与え、潤滑油添加剤および無灰分散剤の調達戦略を再設計する動きを加速させております。直近6か月では、アジア太平洋地域において産業用潤滑油需要が堅調に推移し、特に海運・発電分野でポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の使用比率が上昇しております。これにより、供給チェーンの地域分散化と在庫最適化の動きが顕著となっております。
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は、ポリイソブテンと無水コハク酸を反応させて得られる有機化合物であり、主に潤滑油添加剤の中間体として使用されます。優れた分散性と酸中和性能を有し、エンジン内部のスラッジ生成を抑制する役割を果たします。また、清浄分散剤や腐食防止剤の原料としても広く利用され、自動車用潤滑油や工業用潤滑油の性能向上に寄与します。今後も高性能潤滑油需要の拡大に伴い、安定した成長が期待されます。
図. ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352380/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
■市場概要：ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の成長構造
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は、潤滑油添加剤の中間体として機能し、無灰分散剤や清浄剤の基幹原料として広く利用されております。YH Researchによると、ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の世界市場は2025年の13.98億米ドルから2032年には19.41億米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは4.8％と予測されております。2024年の世界生産量は約35万トン、平均価格は約3,652米ドル/トンであり、産業用潤滑油および無灰分散剤需要の増加が市場拡大を牽引しております。
■需要構造：潤滑油添加剤と無灰分散剤の高度化
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の需要は、エンジンオイル、ディーゼル燃料清浄剤、船舶用潤滑油などに用いられる潤滑油添加剤用途が中心であり、特に無灰分散剤の性能高度化が主要な成長ドライバーとなっております。近年、排出規制の強化や長寿命エンジン設計の普及により、産業用潤滑油に求められる清浄性能が大幅に上昇しており、ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）由来の分散性能が重要性を増しております。さらに金属加工油、防錆剤、腐食防止剤などへの用途拡大も進行しております。
■供給チェーン構造：上流から下流への統合化進展
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は、ポリイソブテン（PIB）と無水マレイン酸を主要原料とする供給チェーン上に位置しております。上流では石油化学由来のC4留分や高反応性PIBの供給安定性が生産効率を左右し、中流では潤滑油添加剤メーカーがPIBSAを用いてポリイソブテニルコハク酸イミド（PIBSI）等へ転換しております。下流ではオイルブレンダーや燃料マーケターが産業用潤滑油製品へ配合し、最終需要を形成しております。このようにポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）は供給チェーン全体で高度に統合された機能材料として位置付けられております。
■政策・貿易環境と直近動向
ポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）市場では、2025年の米国関税政策の再調整を背景に、供給チェーン再構築が進行しております。関税引き上げは地域間貿易フローに影響を与え、潤滑油添加剤および無灰分散剤の調達戦略を再設計する動きを加速させております。直近6か月では、アジア太平洋地域において産業用潤滑油需要が堅調に推移し、特に海運・発電分野でポリイソブテニル無水コハク酸（PIBSA）の使用比率が上昇しております。これにより、供給チェーンの地域分散化と在庫最適化の動きが顕著となっております。