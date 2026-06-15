舶用尿素水(AUS 40)の世界市場規模：2026年は608百万米ドルに達する見込み
舶用尿素水(AUS 40)とは
舶用尿素水(AUS 40)は、40％高純度尿素を主成分とする無色透明の水溶液であり、SCR脱硝システムにおいてNOx（窒素酸化物）排出を低減するための必須材料として利用されている。SCRシステム内部では、尿素がアンモニアへ分解され、排ガス中のNOxを窒素と水へ還元することで環境負荷を大幅に低減できる。
現在、IMO Tier III規制への適合需要が市場成長を強力に後押ししている。特に北海、バルト海、北米沿岸などNOx排出規制海域（NECA）では、SCR搭載船舶の増加が顕著であり、舶用尿素水(AUS 40)の消費量も拡大している。2026年前半には、欧州主要港湾における舶用尿素水補給需要が前年同期比約12%増加したとの業界推計も出ており、環境規制主導型市場としての特徴が鮮明になっている。
さらに、中国、日本、韓国などアジア主要造船国では、新造船へのSCRシステム標準搭載が進展しており、海運会社による長期調達契約も増加している。これにより、舶用尿素水(AUS 40)市場は単なる化学品市場ではなく、海運脱炭素サプライチェーンの一部として位置付けられ始めている。
舶用尿素水(AUS 40)市場は、国際海事機関（IMO）による船舶排出規制強化を背景に、海運業界の環境対応インフラとして急速に重要性を高めている。特にSCR（選択触媒還元）システム向け需要が市場拡大を牽引しており、欧州、北米、アジア主要港湾では舶用尿素水(AUS 40)の供給網整備が加速している。近年は大型コンテナ船やLNG燃料船へのSCR搭載率上昇に伴い、高純度尿素水の安定供給能力が海運関連企業の競争力を左右する重要要素となっている。
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図. 舶用尿素水(AUS 40)の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「舶用尿素水(AUS 40)―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、舶用尿素水(AUS 40)の世界市場は、2025年に569百万米ドルと推定され、2026年には608百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.6%で推移し、2032年には946百万米ドルに拡大すると見込まれています。
SCR技術進化と舶用尿素水(AUS 40)の品質要求
舶用尿素水(AUS 40)市場では、単純な供給量競争から、高純度・低不純物管理を含む品質競争へ移行している。SCR触媒は金属不純物や微粒子に敏感であり、品質不良の尿素水を使用した場合、触媒劣化や噴射ノズル閉塞を引き起こすリスクがある。そのため、ISO規格準拠の高純度管理体制が重要視されている。
現在、大型貨物船やクルーズ船では、長距離航行中の安定稼働を目的として、自動供給監視システムと連動した高精度尿素噴射制御技術が導入されている。特に欧州船主では、AIベースのエンジン最適制御とSCRシステムを統合し、NOx削減効率と燃費改善を同時に実現する事例が増えている。
また、最近6カ月ではシンガポール港やロッテルダム港を中心に、港湾内での舶用尿素水(AUS 40)補給インフラ拡充が進んでいる。アジア地域でも韓国系海運会社が大型LNG運搬船向けに高純度AUS 40供給契約を拡大しており、グローバル供給網再編が進行している。
舶用尿素水(AUS 40)市場の競争構造と地域戦略
舶用尿素水(AUS 40)市場では、Yara、CF Industries、GreenChem、Sichuan Meifeng、New Blueなど主要企業が市場シェア約70%を占めている。特に欧州市場は世界最大市場であり、全体シェアの約46%を占有している。北米が31%、アジア太平洋地域が20%で続いており、環境規制の厳格化が市場形成を主導している。
舶用尿素水(AUS 40)は、40％高純度尿素を主成分とする無色透明の水溶液であり、SCR脱硝システムにおいてNOx（窒素酸化物）排出を低減するための必須材料として利用されている。SCRシステム内部では、尿素がアンモニアへ分解され、排ガス中のNOxを窒素と水へ還元することで環境負荷を大幅に低減できる。
現在、IMO Tier III規制への適合需要が市場成長を強力に後押ししている。特に北海、バルト海、北米沿岸などNOx排出規制海域（NECA）では、SCR搭載船舶の増加が顕著であり、舶用尿素水(AUS 40)の消費量も拡大している。2026年前半には、欧州主要港湾における舶用尿素水補給需要が前年同期比約12%増加したとの業界推計も出ており、環境規制主導型市場としての特徴が鮮明になっている。
さらに、中国、日本、韓国などアジア主要造船国では、新造船へのSCRシステム標準搭載が進展しており、海運会社による長期調達契約も増加している。これにより、舶用尿素水(AUS 40)市場は単なる化学品市場ではなく、海運脱炭素サプライチェーンの一部として位置付けられ始めている。
舶用尿素水(AUS 40)市場は、国際海事機関（IMO）による船舶排出規制強化を背景に、海運業界の環境対応インフラとして急速に重要性を高めている。特にSCR（選択触媒還元）システム向け需要が市場拡大を牽引しており、欧州、北米、アジア主要港湾では舶用尿素水(AUS 40)の供給網整備が加速している。近年は大型コンテナ船やLNG燃料船へのSCR搭載率上昇に伴い、高純度尿素水の安定供給能力が海運関連企業の競争力を左右する重要要素となっている。
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図. 舶用尿素水(AUS 40)の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「舶用尿素水(AUS 40)―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、舶用尿素水(AUS 40)の世界市場は、2025年に569百万米ドルと推定され、2026年には608百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.6%で推移し、2032年には946百万米ドルに拡大すると見込まれています。
SCR技術進化と舶用尿素水(AUS 40)の品質要求
舶用尿素水(AUS 40)市場では、単純な供給量競争から、高純度・低不純物管理を含む品質競争へ移行している。SCR触媒は金属不純物や微粒子に敏感であり、品質不良の尿素水を使用した場合、触媒劣化や噴射ノズル閉塞を引き起こすリスクがある。そのため、ISO規格準拠の高純度管理体制が重要視されている。
現在、大型貨物船やクルーズ船では、長距離航行中の安定稼働を目的として、自動供給監視システムと連動した高精度尿素噴射制御技術が導入されている。特に欧州船主では、AIベースのエンジン最適制御とSCRシステムを統合し、NOx削減効率と燃費改善を同時に実現する事例が増えている。
また、最近6カ月ではシンガポール港やロッテルダム港を中心に、港湾内での舶用尿素水(AUS 40)補給インフラ拡充が進んでいる。アジア地域でも韓国系海運会社が大型LNG運搬船向けに高純度AUS 40供給契約を拡大しており、グローバル供給網再編が進行している。
舶用尿素水(AUS 40)市場の競争構造と地域戦略
舶用尿素水(AUS 40)市場では、Yara、CF Industries、GreenChem、Sichuan Meifeng、New Blueなど主要企業が市場シェア約70%を占めている。特に欧州市場は世界最大市場であり、全体シェアの約46%を占有している。北米が31%、アジア太平洋地域が20%で続いており、環境規制の厳格化が市場形成を主導している。