タイヤのリサイクルカーボンブラック市場規模分析レポート：2026年は141百万米ドルに到達予測
タイヤのリサイクルカーボンブラックとは
タイヤのリサイクルカーボンブラックとは、廃タイヤを高温熱分解（パイロリシス）処理することで生成される高炭素含有粉末材料を指す。従来の化石燃料由来カーボンブラックと比較して、CO2排出削減に寄与できる点が最大の特徴である。
2025年の世界販売量は約18万トン、平均販売価格は1トン当たり約450米ドルと見込まれている。現在、RCBはタイヤ用補強フィラーだけでなく、工業用ゴム、インキ、プラスチック複合材、3Dプリンティング材料などへの用途拡大が進行している。
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、循環型経済と脱炭素化を象徴する次世代材料として世界的に需要が急拡大している。近年、自動車メーカーやタイヤメーカーによるESG調達方針強化により、タイヤのリサイクルカーボンブラック、RCB、再生カーボンブラック、熱分解カーボン素材への関心が急速に高まっている。特に2025年以降、米国関税政策や欧州CBAM（炭素国境調整制度）の影響が、持続可能材料への切り替えをさらに加速させている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352388/images/bodyimage2】
図. タイヤのリサイクルカーボンブラックの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「タイヤのリサイクルカーボンブラック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、タイヤのリサイクルカーボンブラックの世界市場は、2025年に81.00百万米ドルと推定され、2026年には141百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）34.0%で推移し、2032年には820百万米ドルに拡大すると見込まれています。
タイヤのリサイクルカーボンブラックの産業チェーン
タイヤのリサイクルカーボンブラック産業は、上流の廃タイヤ回収、中流の熱分解・改質処理、下流のゴム・樹脂用途から構成される。上流では廃タイヤ安定調達能力が重要となり、地域ごとの廃棄物政策が供給量に直接影響を与える。中流では、熱分解炉、化学改質、分散技術が品質競争力を左右している。特に近年は、灰分低減や粒径均一化技術が進展し、タイヤのリサイクルカーボンブラックの品質は工業用バージンカーボンブラックに近づきつつある。下流ではタイヤメーカーが最重要顧客であり、欧州系メーカーを中心に採用比率が上昇している。
環境規制がタイヤのリサイクルカーボンブラック需要を牽引
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場を支える最大要因は、世界各国で強化される環境規制である。欧州では廃タイヤ埋立規制が厳格化され、タイヤリサイクル比率向上が政策目標となっている。また、自動車OEM各社はサプライチェーン全体でCO2削減を要求しており、持続可能素材の採用を拡大している。直近6カ月では、欧州タイヤメーカー数社が「2030年までにリサイクル材料使用比率を40％以上へ引き上げる」と発表し、その中核材料としてタイヤのリサイクルカーボンブラックが注目されている。これにより、RCBは単なる廃棄物再利用素材ではなく、ESG戦略上の重要原料へと位置付けが変化している。
コスト競争力と代替材料需要の拡大
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、価格変動の大きい石油系カーボンブラックに対する代替材料としても評価されている。特に近年の原油価格上昇により、ゴム・樹脂メーカーは原料多様化を進めている。RCBは安定供給とコスト低減の両立が可能であり、一般ゴム製品や産業用パッキン、樹脂フィラー用途で採用が拡大している。さらに、タイヤのリサイクルカーボンブラックはカーボンクレジットや環境認証制度との親和性が高く、環境価値を含めた総合コスト競争力で優位性を高めている。
タイヤのリサイクルカーボンブラックとは、廃タイヤを高温熱分解（パイロリシス）処理することで生成される高炭素含有粉末材料を指す。従来の化石燃料由来カーボンブラックと比較して、CO2排出削減に寄与できる点が最大の特徴である。
2025年の世界販売量は約18万トン、平均販売価格は1トン当たり約450米ドルと見込まれている。現在、RCBはタイヤ用補強フィラーだけでなく、工業用ゴム、インキ、プラスチック複合材、3Dプリンティング材料などへの用途拡大が進行している。
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、循環型経済と脱炭素化を象徴する次世代材料として世界的に需要が急拡大している。近年、自動車メーカーやタイヤメーカーによるESG調達方針強化により、タイヤのリサイクルカーボンブラック、RCB、再生カーボンブラック、熱分解カーボン素材への関心が急速に高まっている。特に2025年以降、米国関税政策や欧州CBAM（炭素国境調整制度）の影響が、持続可能材料への切り替えをさらに加速させている。
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図. タイヤのリサイクルカーボンブラックの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「タイヤのリサイクルカーボンブラック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、タイヤのリサイクルカーボンブラックの世界市場は、2025年に81.00百万米ドルと推定され、2026年には141百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）34.0%で推移し、2032年には820百万米ドルに拡大すると見込まれています。
タイヤのリサイクルカーボンブラックの産業チェーン
タイヤのリサイクルカーボンブラック産業は、上流の廃タイヤ回収、中流の熱分解・改質処理、下流のゴム・樹脂用途から構成される。上流では廃タイヤ安定調達能力が重要となり、地域ごとの廃棄物政策が供給量に直接影響を与える。中流では、熱分解炉、化学改質、分散技術が品質競争力を左右している。特に近年は、灰分低減や粒径均一化技術が進展し、タイヤのリサイクルカーボンブラックの品質は工業用バージンカーボンブラックに近づきつつある。下流ではタイヤメーカーが最重要顧客であり、欧州系メーカーを中心に採用比率が上昇している。
環境規制がタイヤのリサイクルカーボンブラック需要を牽引
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場を支える最大要因は、世界各国で強化される環境規制である。欧州では廃タイヤ埋立規制が厳格化され、タイヤリサイクル比率向上が政策目標となっている。また、自動車OEM各社はサプライチェーン全体でCO2削減を要求しており、持続可能素材の採用を拡大している。直近6カ月では、欧州タイヤメーカー数社が「2030年までにリサイクル材料使用比率を40％以上へ引き上げる」と発表し、その中核材料としてタイヤのリサイクルカーボンブラックが注目されている。これにより、RCBは単なる廃棄物再利用素材ではなく、ESG戦略上の重要原料へと位置付けが変化している。
コスト競争力と代替材料需要の拡大
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、価格変動の大きい石油系カーボンブラックに対する代替材料としても評価されている。特に近年の原油価格上昇により、ゴム・樹脂メーカーは原料多様化を進めている。RCBは安定供給とコスト低減の両立が可能であり、一般ゴム製品や産業用パッキン、樹脂フィラー用途で採用が拡大している。さらに、タイヤのリサイクルカーボンブラックはカーボンクレジットや環境認証制度との親和性が高く、環境価値を含めた総合コスト競争力で優位性を高めている。