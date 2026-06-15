結合NdFeB粉末市場の最新予測：2026年に1157百万米ドル規模、成長率8.7%の見通し
結合NdFeB粉末とは
結合NdFeB粉末は、ネオジム、鉄、ホウ素を主原料とする高性能磁性粉末であり、射出成形や圧縮成形によって複雑形状部品を量産できる点が大きな特徴である。2025年の世界販売量は約11,200トン、平均販売価格は1トン当たり95,000米ドルに達しており、世界全体の生産能力は約13,500トンまで拡大している。
現在、結合NdFeB粉末市場を牽引している最大用途は新エネルギー車である。特に電動ウォーターポンプ、EPSステアリング、電動コンプレッサー、小型高効率モーター向け需要が急増している。2026年前半には、中国系EVメーカーが高効率補機モーターへのボンド磁石採用率を引き上げたことで、アジア市場の磁粉需要が前年同期比10%以上増加したとの業界観測も出ている。
さらに、風力発電設備、産業ロボット、ドローン、スマート家電分野でも結合NdFeB粉末の採用が拡大している。従来型フェライト磁石では実現が難しかった小型化・軽量化ニーズに対応できる点が、市場拡大を支える重要要因となっている。
結合NdFeB粉末市場は、新エネルギー車、産業オートメーション、風力発電、AIサーバー向け高効率モーター需要の拡大を背景に、世界的な成長局面へ移行している。特に結合NdFeB粉末は、高磁気エネルギー積、高寸法精度、複雑形状への対応力を兼ね備えた磁性材料として、EV駆動モーター、ロボット関節、精密センサーなど先端分野で採用が加速している。近年は希土類価格変動や米国関税政策による供給網再編も進み、磁粉メーカーには材料調達力と高性能配方技術の両立が求められている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352379/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352379/images/bodyimage2】
図. 結合NdFeB粉末の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「結合NdFeB粉末―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、結合NdFeB粉末の世界市場は、2025年に1064百万米ドルと推定され、2026年には1157百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7%で推移し、2032年には1908百万米ドルに拡大すると見込まれています。
結合NdFeB粉末の技術進化と高性能化競争
結合NdFeB粉末業界では、高磁気エネルギー積、高耐熱性、高耐酸化性を軸とした技術競争が激化している。特にEV駆動系では150℃以上の高温環境下でも磁力低下を抑える耐熱設計が求められており、日本企業を中心に重希土類添加技術や粒界制御技術の開発が進んでいる。
現在の市場では、等方性磁粉（Isotropic Magnetic Powder）が量産用途を中心に普及している一方、高性能モーター向けでは異方性磁粉（Anisotropic Magnetic Powder）の採用が拡大している。異方性タイプは磁気配向制御によって高出力化を実現できるため、産業ロボットや航空宇宙分野で需要が高まっている。
また、近年はAIサーバー向け冷却モーター用途も新たな成長分野として注目されている。データセンターの高密度化に伴い、小型・高効率モーター需要が急増しており、高精度磁粉への投資が活発化している。特に高級射出成形磁石分野では、日本および欧州メーカーが依然として技術優位性を維持している。
サプライチェーン再編と結合NdFeB粉末の地域競争
結合NdFeB粉末は、ネオジム、鉄、ホウ素を主原料とする高性能磁性粉末であり、射出成形や圧縮成形によって複雑形状部品を量産できる点が大きな特徴である。2025年の世界販売量は約11,200トン、平均販売価格は1トン当たり95,000米ドルに達しており、世界全体の生産能力は約13,500トンまで拡大している。
現在、結合NdFeB粉末市場を牽引している最大用途は新エネルギー車である。特に電動ウォーターポンプ、EPSステアリング、電動コンプレッサー、小型高効率モーター向け需要が急増している。2026年前半には、中国系EVメーカーが高効率補機モーターへのボンド磁石採用率を引き上げたことで、アジア市場の磁粉需要が前年同期比10%以上増加したとの業界観測も出ている。
さらに、風力発電設備、産業ロボット、ドローン、スマート家電分野でも結合NdFeB粉末の採用が拡大している。従来型フェライト磁石では実現が難しかった小型化・軽量化ニーズに対応できる点が、市場拡大を支える重要要因となっている。
結合NdFeB粉末市場は、新エネルギー車、産業オートメーション、風力発電、AIサーバー向け高効率モーター需要の拡大を背景に、世界的な成長局面へ移行している。特に結合NdFeB粉末は、高磁気エネルギー積、高寸法精度、複雑形状への対応力を兼ね備えた磁性材料として、EV駆動モーター、ロボット関節、精密センサーなど先端分野で採用が加速している。近年は希土類価格変動や米国関税政策による供給網再編も進み、磁粉メーカーには材料調達力と高性能配方技術の両立が求められている。
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図. 結合NdFeB粉末の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「結合NdFeB粉末―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、結合NdFeB粉末の世界市場は、2025年に1064百万米ドルと推定され、2026年には1157百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7%で推移し、2032年には1908百万米ドルに拡大すると見込まれています。
結合NdFeB粉末の技術進化と高性能化競争
結合NdFeB粉末業界では、高磁気エネルギー積、高耐熱性、高耐酸化性を軸とした技術競争が激化している。特にEV駆動系では150℃以上の高温環境下でも磁力低下を抑える耐熱設計が求められており、日本企業を中心に重希土類添加技術や粒界制御技術の開発が進んでいる。
現在の市場では、等方性磁粉（Isotropic Magnetic Powder）が量産用途を中心に普及している一方、高性能モーター向けでは異方性磁粉（Anisotropic Magnetic Powder）の採用が拡大している。異方性タイプは磁気配向制御によって高出力化を実現できるため、産業ロボットや航空宇宙分野で需要が高まっている。
また、近年はAIサーバー向け冷却モーター用途も新たな成長分野として注目されている。データセンターの高密度化に伴い、小型・高効率モーター需要が急増しており、高精度磁粉への投資が活発化している。特に高級射出成形磁石分野では、日本および欧州メーカーが依然として技術優位性を維持している。
サプライチェーン再編と結合NdFeB粉末の地域競争