飲食店の企画・運営を行う株式会社ティグリス(所在地：東京都新宿区、代表取締役：三上 裕貴)は、2026年7月1日(水)より、全店舗にて「ゼブラ飲みキャンペーン」を開始いたします。本キャンペーンは、アルコール1杯のご注文につき、バーテンダーが厳選した旬のフレッシュフルーツジュース1杯(最大3杯まで)を無償提供するという取り組みです。





「BAR＆CAFE Sonora＋s」詳細URL： https://tigris-2022.com/campaign_zebra?utm_source=atpress&utm_medium=pr&utm_campaign=zebra_2026





Sonora＋sポスター









■キャンペーンの特徴

1. 2026年、プロフェッショナルの飲酒は「リカバリー」へ

2026年、日本の食市場は「自分ファースト(ご自愛消費)」と「リカバリー消費」という二つの強固な潮流に支配されています。不透明な社会情勢下で、第一線で活躍するビジネスパーソンにとって「身体の健康」と「心の平穏」の維持は、単なる自己管理を超えた戦略的な投資としての意義を強めています。

こうした社会的要請を受け、株式会社ティグリスは、新店舗「BAR＆CAFE Sonora＋s」を含む全店舗において、新習慣「ゼブラ飲みキャンペーン」を開始いたします。本キャンペーンは、アルコール1杯の注文につき、フレッシュフルーツジュース1杯(最大3杯まで)を無償提供するという、従来のバーの常識を覆す画期的な価値提案です。

2026年の最重要キーワードである「コンボケア」と「リカバリー消費」の文脈をオーセンティックバーに実装。「お酒を嗜みたいが、翌日のパフォーマンスも妥協したくない」という現代のプロフェッショナルが抱えるジレンマを解消し、バーを「翌日の自分を整える場所」へとアップデートします。





2. 「ゼブラ飲み」が定義する、2026年以降の飲酒スタンダード

「ゼブラ飲み」とは、アルコールと栄養豊富なフレッシュフルーツジュースを交互に(シマウマの模様のように)摂取する、身体への負担に配慮したサステナブルな飲酒スタイルです。

現代において「バーで過ごす時間」の価値は、単なる嗜好から「セルフメンテナンス」へと進化しています。このスタイルは、2026年トレンド第3位の「漢方・薬膳」にも通ずる、「身体の内側から整える」という予防医学的アプローチを贅沢な空間に落とし込んだものです。





【「ゼブラ飲みキャンペーン」実施ルール】

・アルコール1杯のご注文ごとに、バーテンダーが厳選した旬のフレッシュフルーツジュースを1杯、チェイサーとして提供。

・フルーツジュースは1名につき計3杯まで無償提供。

・「嗜好品を楽しむ喜び」と「身体を労わるケア」を同時に完結させる「コンボケア」を体現。従来の「水(チェイサー)」を「戦略的栄養補給」へとアップグレードすることで、バーでの滞在時間は、身体への物理的負担を軽減しながら、心地よい余韻を長く深く味わう「余韻消費」の場へと深化します。





3. 旗艦店「BAR＆CAFE Sonora＋s」：「究極のリカバリー空間」

本キャンペーンの旗艦店となるのは、新宿の街並みに位置する「BAR＆CAFE Sonora＋s(バー＆カフェ ソノラス)」です。2026年2月15日にオープンした同店は、静寂と気品が調和した空間で、現代人が抱える精神的ストレスを緩和する「リカバリー空間」として機能します。

2026年トレンド第1位「自分ファースト」を象徴する場として、バーテンダーが一杯のカクテルを仕上げるのと全く同じ緻密な技術を用いてフレッシュフルーツジュースを調製します。

ここで提供されるジュースは、もはや「ソフトドリンク」の域を超えた、お酒と同等の価値を持つ「嗜好品」です。搾りたての香り、旬の素材が持つテクスチャーを最大限に引き出した一杯は、自分へのご褒美に相応しい贅沢な体験を約束します。





【提供フルーツの例(旬のカレンダーに基づく選定)】

6月下旬は甘みと香りが際立つ「桃(日川白鳳)」や「さくらんぼ(佐藤錦)」、7月は濃厚な甘さの「すいか」や爽やかな酸味の「マンゴー(宮崎産)」、8月は熟れた芳香が魅力の「巨峰」や「白桃(清水白桃)」など、夏ならではの瑞々しい素材を月ごとに厳選します。高価なフレッシュフルーツを無償提供することで、顧客の健やかなライフスタイルを支援する企業としての強いコミットメントを示します。





フルーツジュース

さくらんぼのジュース

桃のジュース









■ 開発の背景：バーテンダーは、ゲストの「本当のリラックス」を担う存在である

バーは、単にお酒を楽しむだけの場所ではありません。しかし、多くのお客様が「お店の外に出た瞬間に酔いを感じる」という体験をされている事実に、私たちは深く向き合ってきました。

バーテンダーの技術とは、本来、ゲストの心身の状態を察し、その時々に最適な空間と体験を創造することです。私たちは「バー＝お酒を楽しむ場所」という定義を拡張し、カクテルと同じ緻密な技術をノンアルコールにも適用することで、酔いに任せない「本当の意味でのリラックス」を担保できる場所へ進化します。









■店舗概要

実施店舗 ： 株式会社ティグリス 全店舗(新宿・渋谷)

店舗名 ： BAR Arca新宿本店、BAR Sonora、BAR Arca渋谷

旗艦店舗名： BAR＆CAFE Sonora＋s(バー＆カフェ ソノラス)

開店日 ： 2026年2月15日

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-36-18 国土三協ビルB1

(Sonora＋s所在地)

アクセス ： JR新宿駅東南口より徒歩1分、新宿三丁目駅より徒歩5分

営業時間 ： カフェタイム 12:00～18:00／バータイム 18:00～02:00

定休日 ： なし

席数 ： 12席(スタンド席あり)

URL ： https://tigris-2022.com/









■会社概要

商号 ： 株式会社ティグリス

市場 ： 非上場

代表者 ： 代表取締役 三上 裕貴

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-12-4 熊三ビル4F

設立 ： 2022年12月

事業内容： 飲食店の企画・運営(オーセンティックバー、カフェ＆バー)

資本金 ： 900万円

URL ： https://tigris-2022.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ティグリス

お客様相談窓口

TEL ： 03-6709-9210

お問い合わせフォーム： https://tigris-2022.com/contact