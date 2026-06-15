「自分らしいワーク＆ライフの実現」を目指し、ライフキャリア教育、女性活躍・ダイバーシティ推進を展開するスリール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：堀江 敦子、以下スリール）は、愛知県安城市が公募した「安城市ライフデザインセミナー運営等業務」に係る公募型プロポーザルにおいて、委託業者として選定され、本業務を受託いたしました。 本事業を通じて、安城市内の学生や若年層が、将来の「働くこと」や「家族を築くこと（結婚・出産等）」への漠然とした不安を解消し、自ら望むライフデザインを描くためのセミナー運営を行ってまいります。

■ 本事業の背景と目的

近年、共働き世帯の増加や多様な生き方の普及に伴い、若年層を取り巻く環境は大きく変化しています。一方で、結婚や出産、キャリア構築といったライフステージの転換に対し、「仕事と生活（子育て）を両立できるのか」という、いわゆる「両立不安」を抱える若者も少なくありません。 安城市では、こうした若い世代が将来への具体的なイメージ（ライフデザイン）を持ち、主体的な選択ができるよう支援を強化しています。本事業では、若年層に向けたライフキャリア教育の第一線で実績を持つスリールがセミナー運営等を担うことで、高校生がライフデザインを知り、将来に向けて前向きな一歩を踏み出せる機会を提供します。

■ 実施内容

スリールが培ってきた「仕事と育児の両立体験プログラム」や、他自治体でのライフデザイン支援事業のノウハウを凝縮したカリキュラムを基に、以下の業務を行います。

1. 高校生を対象とした、ライフデザインセミナーの企画・運営

ライフデザインを身近なものとして捉えられるよう、ライフデザインについて知る座学のほか、ワークショップやロールモデルトーク等を設けた体験型のセミナーを実施。

2. 多様なロールモデルによるマインドの醸成

仕事とプライベートを両立している先輩世代（ロールモデル）との交流を通じ、多様な生き方・働き方に触れる機会を創出する。

3. 参加者の意識変革・効果測定

セミナー前後の意識変化を定量・定性的に分析を行い、安城市の将来的な少子化対策や若者支援の施策へ活用する。

■ スリール株式会社 代表取締役 堀江 敦子のコメント

スリールは、これまで15年間、1.2万人以上の中高大学生、社会人に対し、仕事と育児の両立体験やライフキャリアデザインの学びの場を提供してまいりました。多くの若者が抱く将来への不安や『両立への不安』は、リアルな情報や身近なロールモデルに触れることで、『自分らしい選択への希望』へと変わっていきます。 安城市において、地域の若者がこれからの人生をさらに前向きに、自らデザインしていけるよう、全力でサポートしてまいります。

【スリール株式会社について】

「自分らしいワーク＆ライフの実現」を目指し、企業向けには女性活躍推進コンサルティングや管理職研修、若手社員向け研修を提供。また、創業時より大学生向けインターンシップ「ワーク＆ライフ・インターン」を運営し、内閣府「地域少子化対策重点推進交付金の事例集」に掲載されるなど、行政・自治体と連携した若年層向けライフキャリア教育に強みを持っています。

スリール株式会社 企業概要

代表 ： 堀江 敦子 設立 ： 2010年11月 所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目30-10 本郷K＆Kビル5階・6階 小野田総合法律事務所内 social hive HONGO HP ： https://sourire-heart.com/ 業務内容： 企業向けコンサルティング・研修、 ライフとキャリアのデザイン教育（ワーク＆ライフ・インターン運営、ライフデザインセミナー運営）、個人向けセミナー開催など